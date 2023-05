Die Grenzen von Robotik und KI im OP

„Etwas, das ich mir wünschen würde, wäre, dass wir weder einem Hype aufsitzen, noch in so eine Angststarre fallen. Sondern, dass man das ganze einfach evidenzbasiert und ein bisschen auch gelassen anschaut. Also man sollte sich nicht treiben lassen davon, dass das alles so sexy und so cool und so aufregend klingt, aber man sollte auch nicht glauben: Das ist jetzt der Untergang des Abendlandes.



Wir haben in der Medizin immer neue Technologien eingeführt, das ist etwas, das wir seit langer Zeit tun. Wir wissen auch wie man das macht, wir haben die regulatorischen und ethischen Voraussetzungen geschaffen. Die müssen wir jetzt für diese neuen Technologien weiterentwickeln.“