Gelber Sack und Gelbe Tonne - die Wahrzeichen der deutschen Gründlichkeit im Mülltrennen: Was kommt rein, und was passiert damit? Der Film verfolgt den Weg des Verpackungsmülls bis zum Recycling. Noch immer wird ein Teil des getrennt gesammelten Plastikmülls verbrannt oder exportiert. Dabei könnte noch viel mehr des entsorgten Kunststoffs in neuen Produkten wiederverwertet werden. Das würde auch der Umwelt helfen, denn Recycling spart CO2 und Ressourcen. Fachleute fordern: Die Recyclingquote muss deutlich steigen. Nicht nur Verpackungen, sondern sämtlicher Haushalts-Plastikmüll sollte in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne.