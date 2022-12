Eine echte Alternative?

Es gibt bereits heute Verfahren, um Diesel und Benzin CO2-neutral herzustellen. Dabei können Forscher auch die Molekülstruktur verändern und produzieren fast emissionsfreien Kraftstoff.

CO2-neutraler Kraftstoff

Am Karlsruhe Institut für Technologie haben Forscher ein Verfahren entwickelt, Kraftstoff komplett synthetisch herzustellen. Die Grundlage sind Landwirtschaftsabfälle, hauptsächlich Stroh, das von Bauern aus der Region geliefert wird.

Das Stroh wird zunächst klein gehäckselt und dann durch Erhitzung und Luftausschluss in eine Art Bio-Rohöl umgewandelt. Das Bio-Rohöl ist wie fossiles Erdöl die Grundlage für Kraftstoffe. Der Unterschied: Es ist CO2-Neutral, weil es aus Abfällen hergestellt wird. Das Verfahren funktioniert auch mit Holz- und Kunststoffresten. Die bioliq-Anlage im Karlsruhe Institut für Technologie ist eine Pilotanlage. Die Wissenschaftler hoffen, mit einer Großanlage ihren synthetischen Kraftstoff industriell herstellen zu können, das wäre frühestens in zehn Jahren der Fall. Sie gehen davon aus, Diesel dann zu einem Preis von einem Euro bis 1,20 Euro ohne Steuern an der Tankstelle anbieten zu können. Bislang fehlt für eine Großanlage aber das Geld.

OME – der emissionsfreie Diesel

An der TU Kaiserslautern arbeitet Professor Hans Hasse und sein Team seit zehn Jahren an Oxymethylenether, kurz OME. Das Besondere: Die Wissenschaftler fügen dem Diesel Sauerstoff in seine Molekülstruktur hinzu. Dadurch verbrennt der Diesel fast emissionsfrei. Selbst Diesel ohne Umweltplakette könnten mit dem OME-Diesel die strenge Euro-6-Norm erreichen, ist sich Hans Hasse sicher. Also kein Problem mehr mit Stickstoff oder Ruß. Der Haken: OME hat einen niedrigeren Heizwert als fossiler Diesel. Das heißt einerseits, dass die Einspritzdüsen vergrößert werden müssen. Andererseits kommt man mit einer Tankfüllung OME nur ein bisschen mehr als halb so weit wie mit fossilem Diesel.

OME hilft aber schon, die Emissionen zu senken, wenn es dem fossilen Diesel beigemischt wird. Bislang gibt es in Europa aber noch keine Anlage im industriellen Maßstab, die OME herstellt.

Synthetisch heißt auch teurer

Synthetische Kraftstoffe werden immer teurer sein als die fossilen. Das, was die Natur in Millionen von Jahren erzeugt, muss schließlich innerhalb kurzer Zeit hergestellt werden. Die Forscher am Karlsruhe Institut für Technologie und der TU Kaiserslautern gehen aber davon aus, dass mit großen Anlagen Preise erzielt werden können, die mit steuerlicher Subvention mit denen fossiler Kraftstoffe konkurrieren können. Die Vorteile von synthetischem Kraftstoff liegen auf der Hand: Der Raubbau an der Natur und die Abhängigkeit von Ölimporten fällt weg. Das bereits bestehende Tankstellennetz kann weiter genutzt werden und viele alte Autos können mit weniger Emissionen weiter fahren.