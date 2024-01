Überleg‘ doch mal: Drohne im Anflug

Wenn eine Drohne über dem eigenen Haus auftaucht, ist man verunsichert: wer steuert sie? Werde ich gefilmt? Wer haftet im Schadenfall? Odysso erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Laut Schätzungen der Deutschen Flugsicherung schwirren aktuell rund 400.000 Drohnen über Deutschland. Gewerblich wie privat genutzte. Vor allem letztere werden immer beliebter. Der Absatz mit Hobby-Drohnen wächst – und genauso der Argwohn bei denen, die die Begeisterung nicht teilen können: was tun, wenn so eine Drohne plötzlich über dem eigenen Haus auftaucht? Abschießen? Den Hund drauf ansetzen? Keine gute Idee. Denn per se ist es Privatleuten weder über Land noch über Stadtgebiet verboten, eine Drohne fliegen zu lassen. Der Luftraum ist frei, wenn die Drohne nicht mehr als 5 Kilo wiegt – was die meisten Hobbydrohnen tun. Ausnahmen gibt es. Aber die betreffen weniger privates Eigentum, sondern eher die öffentliche Ordnung: Über Industrie- und militärischen Anlagen, über Gefängnissen, Kraftwerken und Bundesstraßen oder Eisenbahnlinien dürfen keine Drohnen fliegen. Verboten ist das auch über Menschenansammlungen, Unglücksorten und Einsatzorten von Polizei oder Sicherheitsbehörden. Um Flughäfen herum gilt eine Bannmeile von 1,5 Kilometern. Wer drin fliegt, riskiert ein Bußgeld.

Darf mich eine Drohne filmen?

Wer aber über fremde Häuser fliegt – so wie bei mir – der tut erst mal nichts Verbotenes, wenn man tagsüber, nur bis hundert Meter hoch und „auf Sicht“ fliegt. Aber das Internet ist voll von Anleitungen, wie man seine Drohne auch kinderleicht per Handy oder Tablet aus größerer Entfernung steuern kann – und eben keinen Blickkontakt mehr zu seiner Drohne hat. Wer dann sein gerät nicht absolut sicher steuern kann, riskiert Unfälle. Ein Führerschein für das Fliegen von Drohnen wird zwar diskutiert – allerdings nur für gewerblich genutzte Drohnen. Doch diese Piloten wissen in der Regel eher, was sie tun – und was erlaubt ist. Mitglieder von Modellflugzeug-Vereinen haben ausgewiesene Grundstücke, auf denen sie ihre Modelle testen können. Hobbypiloten bekommen ihre Modelle dagegen mittlerweile überall, ohne Rechtebelehrung, dafür zum Schnäppchenpreis ab 29 Euro. Und das oft bei professioneller Ausstattung: zum Beispiel mit Kamera! Noch so ein heikler Punkt.

Fliegende Augen

Ob im Schlafzimmer oder im Bad – in den eigenen vier Wänden möchte man nicht beobachtet werden. Das gilt genauso für den Garten. Surrt plötzlich eine Drohne darüber, ist das nicht nur nervtötend laut, sondern weckt auch Argwohn: schließlich könnte jeder die Kameradrohne steuern. Ein Spanner? Ein Einbrecher? Beklemmend für den Menschen am Boden, denn: von hier aus ist oft nicht zu erkennen, ob die Drohne eine Kamera hat und man gerade gefilmt wird. Dabei gehen Persönlichkeitsrecht und Privatsphäre im Zweifel vor: Im Januar fällte das Amtsgericht Potsdam ein Urteil, das nun Schule macht: ein Drohnenpilot wurde zu Schadenersatz verurteilt, weil er über den Garten nebenan geflogen war – wo sich gerade seine Nachbarin sonnte. Sie konnte ihm zwar nicht nachweisen dass er sie gefilmt hatte, aber sie bekam trotzdem Recht – zum Schutz ihrer Privatsphäre. Ob im Bikini oder komplett angezogen – in der Regel möchte man wissen, ob und wann man gefilmt wird. Viele private Drohnenaufnahmen landen aber sofort im Netz. Gut zu wissen, dass sich Betroffene wenigstens dagegen wehren könnten – wenn man denn herausfindet, wer die Drohne am Himmel gesteuert hat. Und wenn eine Drohne mal runterfällt?

Wer haftet im Schadenfall?

Natürlich der Drohnenpilot. Ist doch klar, könnte man meinen.

Das Problem dabei: Haftpflicht-Versicherungen decken oft keine Unfälle ab, die mit „unbemannten Flugobjekten“ passieren. Wenn überhaupt, dann sind Unfälle mit „Spielzeugen“ versichert. Ob und welche Hobbydrohne aber noch als „Spielzeug“ gilt, ist rechtlich: unklar! Und das, obwohl die „Spielzeuge“ frei erhältlich sind – und auch gern unterm Weihnachtsbaum für die Teenager-Kinder liegen. Im Zweifel müssen dann die Eltern für entstandene Schäden haften – das Gewächshaus des Nachbarn? Die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach? Ein Sturz auf eine befahrene Straße? Das kann teuer werden. So sehr also jedem vernünftigen und verantwortungsbewussten Drohnen-Fan sein Spaß gegönnt sei – das Hobby ist nun mal nicht ganz ungefährlich. Strengere und vor allem klare gesetzliche Regelungen sind deshalb überfällig. Nicht zu wissen, wer das Objekt über dem eigenen Haus oder Kopf steuert, ob man gefilmt wird und wohin das fliegende Auge als nächstes fliegt, ist verunsichernd genug.