Fahren wie von Geisterhand

Im intelligenten Autos soll es möglich sein: Lesen, schlafen oder Sex haben. Während die Fahrzeuge selbständig kutschieren. Wie weit ist die Technik?

Autos, die selbstständig fahren. Die sensibler als der Mensch auf alle Verkehrslagen reagieren und damit menschliches Versagen verhindern. Das stellen Experten seit vielen Jahren in Aussicht und weisen auf eine mögliche höhere Sicherheit durch autonome Fahrzeuge hin. Das wäre auch die logische Folge einer jahrzehntelangen Entwicklung: während 1970 noch über 20.000 Verkehrstote in die Statistiken eingingen, werden heute nur noch 3.500 Unfallopfer jedes Jahr in Deutschland gezählt. Für die gesunkenen Zahlen sind auch Assistenzsysteme wie ABS, Schlupfregelung und Abstandssensoren verantwortlich. Vollautonome Fahrzeuge sind da nur konsequent. Doch wie weit ist die Technik bis heute gediehen?

Der Autobauer Audi hat Odysso eingeladen, zu erleben, wie weit seine Technik tatsächlich ist. Mirko Reuter, Entwicklungsleiter bei Audi, wird mir das „pilotierte Fahren“ zeigen. Der schnittige A7 – von den Ingenieuren liebevoll „Jack“ getauft – ist schon einsatzbereit, als Mirko Reuter mich auf dem Parkplatz in Ingolstadt begrüßt. Von außen sieht man dem Auto seine Intelligenz noch nicht an, aber Mirko Reuter erklärt mir begeistert: „Während des pilotierten Fahrens kann man die Fahraufgabe tatsächlich an das Fahrzeug abgeben. Das heißt, sie können die Zeit anders nutzen.“ Seit Wochen freue ich mich darauf, es selbst auszuprobieren. Gespannt steige ich in das Auto.

„Jack“ übernimmt die Kontrolle

Bis zur Autobahn steuere ich noch den A7. Dort muss „Jack“ sich erst einmal orientieren. Dann signalisiert er, dass er die Kontrolle übernehmen kann: auf dem Display leuchtet der Hinweis „Free Ride“ auf, ein Hinweiston erklingt und eine grüne LED-Leiste unter er Windschutzscheibe, kündigt blinkend zusätzlich vom möglichen „Autopilot“. Ich betätige mit beiden Daumen zwei Knöpfe auf dem Lenkrad und nehme die Hände vom Steuer, das sich dezent einige Zentimeter von mir entfernt. Das grüne Blinken geht in ein kontinuierliches Leuchten über. Der Wagen fährt bei Tempo hundertzwanzig ganz allein. Möglich ist das, weil sich „Jack“ sehr gut auf der Autobahn orientieren kann. Er verfügt über eine ganze Batterie von Sensoren. Ultraschall und Videokamera gehören heute schon oft zur Serienausstattung. Laserscanner erfassen Objekte auch noch in bis zu 200 Metern Entfernung. Ebenso mehrere Radarscanner rund um das Fahrzeug. So sind Auto-Autos doppelt und dreifach in alle Richtungen abgesichert. Der Bordcomputer verarbeitet alle diese Daten zu einem Informationsbild der Umwelt. Auf der Autobahn sind die Verhältnisse übersichtlich. Hier funktioniert die Technik sehr zuverlässig.

Deutsche Autobauer wollen sich allerdings für anspruchsvollere Situationen nicht nur auf Sensoren verlassen. Die Fahrzeuge werden in Zukunft miteinander in Netzen kommunizieren, sie werden sich gegenseitig mitteilen, was sie vorhaben. Das wird die Sicherheit erhöhen und auch spritsparendes Fahren in Kolonnen möglich machen. Doch nicht nur untereinander, auch mit der Infrastruktur sollen die Fahrzeuge über Mobilfunk Daten austauschen. Über den Zustand der Straße, über Baustellen, über Unfälle.

Sensible Daten in den falschen Händen

Doch wie ist es um Datenschutz und Sicherheit bestellt? Wenn Autos von Computern gefahren werden und diese an eine Art „Verkehrs-Internet“ angeschlossen sind, können geschickte Kriminelle die Fahrzeuge hacken. Von außen die Kontrolle übernehmen. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, den ich an der Uni Duisburg treffe, gibt zu bedenken: „Das Hacken von Fahrzeugen wird in der Zukunft ein großes Problem sein. Aber die, die hacken, wollen in der Regel nur Geld verdienen.“

Das Szenario ähnele dem Hacken von PCs: Eine Mal-Software wird aufgespielt und erst bei Überweisen eines bestimmten Geldbetrages wieder vom Virus befreit. Entspechend schätzt Dudenhöfer: „Die größte Gefahr ist, dass das Fahrzeug nachts um drei irgendwo stehen bleibt, und wir dann eine SMS kriegen, dass wir tausend Bitcoins bezahlen müssen, damit das Auto weiterfahren kann.“

Was Hersteller ebenfalls gerne verschweigen: die autonomen Fahrzeuge hinterlassen eine breite Datenspur mit teils sensiblen Informationen über den Fahrer. Aus ihnen können zum Beispiel Bewegungsprofile der Fahrer hergestellt werden. Genau wie aus den Verbindungsdaten der Mobilfunkbetreiber. Dudenhöfer berichtet: „Grundsätzlich haben sich die Hersteller darauf geeinigt, dass die Daten von Fahrer und Fahrzeug immer getrennt sein müssen. Sodass Datenspuren von einzelnen Individuen nicht verfolgt werden können. Aber auch da gibt es Technologien, um diese Dinge auszuhebeln.“

Eine Frage der Sicherheit

So hat eben alles mindestens seine zwei Seiten. Aber: Das pilotierte Fahren in Audis Vorzeige- und Forschungsauto macht mir dennoch Spaß. Während das Auto vollkommen selbstständig über die Autobahn gleitet, auch Überholmanöver souverän erledigt, lehne ich mich zurück und fühle mich allmählich sehr sicher. Ich erkundige mich bei Mirko Reuter, welche Probleme noch gelöst werden müssen, um das System weiterzuentwickeln. Der Audi-Entwicklungsleiter erklärt: „Die Schwierigkeit liegt darin, auch die Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, die Systeme müssen doppelt oder an vielen Stellen auch dreifach ausgelegt werden und gut harmonieren.“

Und was passiert, wenn es doch mal einen Unfall gibt, wie das beispielsweise bei Konkurrent Tesla schon der Fall war? Der Duisburger Autoexperte Dudenhöfer sieht verschiedene Modelle: „Bei der Haftung für ein autonomes Fahrzeug ohne Möglichkeit einzugreifen, sollte derjenige haften, der das Produkt in den Markt bringt. Das ist der Autobauer. Wenn der Fahrer während der autonomen Fahrt jedoch immer wieder eingreifen kann, so würde vermutlich der Fahrer haften.“ Diese „Zwischensituation“ würde in Deutschland angestrebt, so Dudenhöfer.

Der Ausflug mit dem teilautonomen A7 war für mich ein Erlebnis. Auch Mirko Reuter scheint zufrieden: alles lief perfekt. Wieder auf dem Parkplatz angekommen resümiere ich: „Das hat ja schon wunderbar geklappt. Wo sind denn noch die größten Hürden für das vollautonome Fahren?“ Mirko Reuter sieht in der steigenden Komplexität jenseits der einfach strukturierten Situation auf der Autobahn die große Herausforderung: „Je weiter ich in steigende Komplexitätsverhältnisse gehe, wie beispielsweise in eine Stadt mit vielen Fußgängern und Radfahrern, desto größer ist die Herausforderung, dann alles richtig wahrzunehmen und zu interpretieren.“

Über eins aber sind sich die Hersteller einig: das autonome Auto kommt. In zehn – spätestens zwanzig Jahren ist es Normalität.