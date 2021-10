Warum geling unter Stress nicht, was vorher so einfach war?

Der Kopf ist plötzlich leer, die Beine sind schwer oder die Zunge wie gelähmt. Fast jeder kennt die Angst in Stresssituationen. Bei Fußballern wird das sogenannte Versagen unter Druck besonders gut sichtbar. Im Training schießt mancher seine Elfmeter bravourös. Aber im Spiel, wenn es um Sieg oder Niederlage geht, alle Augen und Kameras auf ihn gerichtet sind, fliegt der Ball im weiten Bogen oben über die Latte ins Aus.

Woher kommt die lähmende Versagensangst und was lässt sich dagegen tun?

Das untersucht der Sportpsychologe Jürgen Beckmann an der Technischen Universität München. Er vermutet, dass das Scheitern im Kopf beginnt: „Manche reagieren mit Aufgaben-irrelevanten Gedanken: Oh mein Gott, was passiert, wenn ich jetzt daneben schieße, wenn ich mich blamiere, was hat das für Auswirkungen auf meinen Ruf oder für meine Karriere.“ Jürgen Beckmann fasst es so zusammen: „Das ist in gewisser Weise paradox. Genau in dem Moment, wo ich mir vornehme, ich will es jetzt besonders gut machen, wird es nicht mehr gut.“ Schuld könnten die Gedanken ans das Versagen sein.

Nur, die Gedanken lassen sich nicht einfach abstellen. Deshalb hat Jürgen Beckmann versucht Methoden zu finden, die die Gedanken in Schach halten. Es hat in vielen Versuchen auf dem Platz immer die gleiche Beobachtung gemacht: „Also diejenigen, die vor dem Schuss mit der linken Hand einen kleinen Ball gedrückt haben, haben kein Versagen unter Druck gezeigt und waren somit deutlich besser als die, die mit der rechten Hand gedrückt hat.

Warum hilft so eine kleine Übung beim Elfmeterschießen?

Immer wenn eine Bewegung gut gelernt ist, brauchen wir keine Gedanken mehr um sie auszuführen. Beim Gehen denken wir nicht jeden Schritt. Solche gut gelernten, automatisierten Abläufe sind in der rechten Gehirnhälfte gespeichert. Und am besten werden sie ausgeführt, wenn die linke Gehirnhälfte mit ihren Gedanken und Zweifeln nicht dabei stört.

Arme und Hände sind jeweils mit der gegenüberliegenden Hälfte des Gehirns verbunden. Die linke Hand ist also mit der rechten Gehirnhälfte verbunden. Beckmann vermutet: „Wenn ich jetzt den Ball in die linke Hand nehme und drücke, dass ich dann eine Aktivierung in der rechten Gehirnhälfte im Bereich der motorischen Steuerung bekomme.“ Und diese Aktivierung könnte sich auch auf die linke „Grübelhälfte“ des Gehirns auswirken.

Das kann Jürgen Beckmann im EEG tatsächlich zeigen. Das EEG misst feine Ströme im Gehirn. Wenn die Probanden hier den Ball mit der linken Hand drücken, kräuseln sich sogenannte Alpha-Wellen über den Bildschirm der Messgeräte. Die Alpha-Wellen sind ein Zeichen für Beruhigung und Entspannung. Sie breiten sich von der rechten, bis in die linke Gehirnhälfte aus und erreichen die Grübelzentren und beruhigen die störenden Gedanken. Zumindest bei Rechtshändern klappt das ganz gut. Bei Linkshändern können die Grübelzentren sowohl rechts als auch links sitzen. Hier hilft die Übung nicht immer.

Was passiert, wenn die Angst sich nicht stoppen lässt?

Jürgen Beckmann erinnert sich an eine seiner Studentinnen. Ihre Prüfungsangst wurde so groß, dass sie in Prüfungen versagte und schließlich sogar ihr Studium aufgeben wollte. Sie geriet in die Spirale aus Angst, Versagen und Selbstzweifeln. Jürgen Beckmann weiß, oft hat die Angst vor dem Versagen gar nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun: „Wir finden zwischen Menschen mit hoher Leistungsängstlichkeit und deren tatsächlicher Leistung keinen Zusammenhang, wenn sie nicht in diese Stresssituation rein geraten.“ Trotzdem führt die Erfahrung unter Stress gescheitert zu sein, sie mehr und mehr in die Selbstzweifel.

Mit Sport vorbeugen

Dabei könnte Sport helfen, gar nicht erst in die Spirale aus Angst, Versagen und Selbstzweifeln zu geraten. Jürgen Beckmann hat über sechs Jahre hinweg Schüler an Sportschulen untersucht: „Wir haben festgestellt, dass sie weniger Probleme mit Furcht vor Misserfolg entwickelt haben, weil der Umgang mit Misserfolgen zum sportlichen Alltag dazugehört.“ Bei Schülern an normalen Schulen war es genau umgekehrt. Von der 7. Bis zum 12. Klasse hatte ihre Angst immer weiter zugenommen.

Jürgen Beckmann wünscht sich, dass an Schulen, wie auf dem Platz, Fehler dazugehören dürfen. Denn eine gute Fehlerkultur ist das beste Mittel gegen das Scheitern im Kopf.