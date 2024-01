Yoga für’s Herz

Eine Metaanalyse von Studien mit insgesamt über 2.700 Patienten zeigt, dass Yoga hilft, Gewicht zu reduzieren, Blutfette zu verringern und sogar den Blutdruck zu senken.

Die Diagnose war ein Schock

Der Berliner Gerd S. ist Herzpatient. Vor vier Jahren hat er drei Stents bekommen, denn seine Herzkranzgefäße waren verengt. „Ich hatte so einen Druck in der Brust und wenn ich mich angestrengt habe, tat der Arm richtig weh. Und weil mein Vater an Herzversagen sehr früh gestorben ist, bin ich sofort zum Arzt gegangen.“ Die Diagnose war ein Schock: Koronare Herzerkrankung. Nach der Operation hatte er zudem noch Herzrhythmusstörungen. „Weil ich das so nicht hinnehmen wollte, erkundigte ich mich nach Möglichkeiten, meinen Zustand zu verbessern. Die Ärzte sagten so das Übliche – mehr Gemüse, mehr Sport. Erst eine Freundin hat mir dann Yoga empfohlen.“

Seit vier Jahren trainiert er mit der Trainerin Claudia Böhm vom Immanuel Krankenhaus. Sein Zustand hat sich massiv verbessert: „Die Enge in der Brust ist komplett verschwunden und auch die Herzrhythmusstörungen sind für mich kein Problem mehr“, sagt Gerd S.

Wissenschaft überzeugt Skeptiker

Für den Kardiologen Andreas Michalsen ist das kein Wunder. Er ist DER Yoga-Experte Deutschlands. Der Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde am Berliner Immanuel Krankenhaus hat mit seinem Team bereits mehrere Studien zu dem Training aus Fernost durchgeführt: „Der Blutdruck senkt sich in einem Bereich, den man sonst eher mit Medikamenten erreicht. Oder wir sehen Einfluss auf die Blutfette. und auf das Gewicht. Wir sehen auch Einflüsse auf die Stresshormonspiegel.“

Gerade beim Yoga, dem auch ein esoterisches Image anhafte, sei der wissenschaftliche Beleg besonders wichtig: „Wenn dann zum Beispiel ein Kardiologe, der sonst vielleicht nichts mit Yoga am Hut hat, liest: Der Blutdruck fällt, das gesamte Risiko verbessert sich, dann wird auch er seinem Patient vielleicht sagen: Machen sie mal Yoga.“

Die Struktur des Gehirns verändert sich

Doch Yoga fordert nicht nur den Körper und damit die Muskeln. Beim Yoga wird außerdem sehr ruhig und konzentriert eine Übung nach der anderen praktiziert. Vor allem die Konzentration auf den Atem, der sonst eher nebenher läuft, spielt eine wichtige Rolle. Diese Form der Meditation verändert nicht nur den Körper, sondern auch den Geist.

Vor diesem Hintergrund sind die Übungen auch für Gehirnforscher interessant. Der Neuropsychologe und Bestseller-Autor Rick Hanson sagt, dass die menschlichen Gehirne auf das Überleben in der Natur ausgerichtet seien. Somit sei die Suche nach Problemen wie ein Instinkt. Daraus entsteht aber auch so etwas wie negatives Wiederkäuen: „Die Bezeichnung kommt von Kühen, die ihr Gras wiederkäuen“, so Hanson. „Dieses ewige: Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Oder Du bist schlecht. Du bist schlecht... Immer, immer wieder. Das ist sehr negativ für uns, denn Neuronen, die zusammen feuern, vernetzen sich. Und wenn wir das dauernd wiederholen, verstärken wir das.“

Durch Meditation ist es laut Hanson möglich, negative Gehirnverbindungen umzuprogrammieren. Denn Forschungen zeigen: Der Geist kann das Gehirn formen. Das nennt sich Neuroplastizität: „Wenn wir spezielle Funktionen im Gehirn immer wieder stimulieren, stärken wir die dortigen Strukturen. Die vorhandenen Synapsen wachsen, wichtige Regionen werden besser mit Blut versorgt. Und sogar die Expression der Gene verändert sich.“

Der Berliner Herzpatient Gerd S. kann das bestätigen. Er betont beim Yoga zwar nicht den meditativen Aspekt, doch auch er hat gemerkt, dass seine Psyche sich durch das Training verändert hat: „Nachdem diese Diagnose gestellt war, habe ich mich natürlich ängstlich gefühlt und habe sehr nach Innen gehorcht, ob nun das Herz vernünftig schlägt. Durch das Yoga bin ich da sehr viel entspannter geworden.“