Gefahr Legionellen

Bis zu 3.000 Todesfälle sollen auf das Konto von Legionellen gehen. Seit 2013 gibt es deshalb eine neue Trinkwasserverordnung. Gefährdete Leitungssysteme werden untersucht. Alles gut also?

Gefahr aus der Dusche

Die Bewohner der Wohnanlage Sand im Mainzer Ortsteil Gonsenheim sind nicht überrascht als wir sie nach Legionellen fragen. Sie kennen sich aus, schließlich wurden in ihren Warmwasserleitungen erhöhte Legionellenkonzentrationen festgestellt: "Die sind sehr gefährlich!", so eine Frau vor dem Hauseingang. "Der Wasserdampf ist gefährlich." präzisiert eine andere und ein Mann mit Mütze und Sonnenbrille weiß: "Es gibt Leute hier die Angst haben." Kein Wunder, denn die giftigen Bakterien können eine Lungenentzündung auslösen, wenn sie eingeatmet werden. 1.500 bis 3.000 Menschen sollen hierzulande deswegen sterben. So eine Schätzung des Pneumonie-Netzwerks CapNetz (Pneumonie = Lungenentzündung). Die Opfer könnten sich unter der eigenen Dusche infiziert haben so die Vermutung. Dr. Dietmar Hofmann, Leiter des Gesundheitsamtes Mainz kennt die Thematik: "Wenn Aerosole gebildet werden. Wenn zum Beispiel Warmwasserverwirbelungen entstehen und man atmet das ein, dann kann sich in der Lunge der Erreger festsetzen eine schwere Lungenentzündung hervorrufen. Das kann passieren in der Dusche, das kann passieren bei sonstigen Warmwasseranwendungen wie zum Beispiel Whirlpool oder Dampfbäder."

Legionellen lieben lauwarmes Wasser

Die Ursache für die Legionellenplage in Mainz-Gonsenheim zum Beispiel ist die geringe Temperatur des Warmwassers. Es wird zentral aufbereitet und kühlt auf dem Weg zum Wasserhahn auf unter 55 Grad Celsius ab. Optimal für die Legionellen. Lange Zeit blieben sie unentdeckt. Erst die Untersuchungen im Rahmen der neuen Trinkwasserverordnung von 2013 brachte die erhöhte Legionellenzahl ans Licht. Dietmar Hoffmann vom Gesundheitsamt ist froh, dass so mangelhafte Trinkwasseranlagen aufgedeckt werden und erklärt, wie die Bakterien ins Leitungswasser der Häuser kommen. "Legionellen sind ein Umweltkeim, das heißt den finden Sie überall in der Umwelt in der Pfütze und damit auch in kleinsten Mengen im Trinkwasser. Wirklich in kleinsten Mengen. Aber wenn die dann günstige Bedingungen finden in der Trinkwasseranlage, zum Beispiel dass die Temperaturen da nicht stimmen, dass da irgendwelche Totleitungen sind, wo das Wasser stagniert, dann haben die da ideale Überlebensbedingungen." So wie in der Mainzer Wohnanlage.

Die neue Trinkwasserverordnung

Fast alle Mehrfamilienhäuser mit zentraler Warmwasseraufbereitung müssen seit 2013 auf Legionellen geprüft werden. Alle drei Jahre. Werden ein Maßnahmenwert von mehr als 1.000 Legionellen (eigentlich Koloniebildende Keime) pro Liter überschritten, muss der Haus dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Das entscheidet dann, welch Maßnahmen notwendig sind. Oft reicht es aus, die Warmwasseranlage auf Temperaturen über 60°C hoch zu heizen und auch im Regelbetrieb so warm laufen zu lassen. Hilft das nicht, muss mehr unternommen werden. Im schlimmsten Fall eine Komplettsanierung des Leitungssystems. In jedem Fall muss alle drei Jahre nachkontrolliert werden. Eine zentrale Erfassung der Daten gibt es allerdings nicht. So weiß niemand genau, wie viele Wohnhäuser an der Untersuchung tatsächlich teilnehmen oder wie groß der Anteil der belasteten Objekte ist. Allerdings gibt es Schätzungen und die gehen davon aus, dass gut 15 bis 20 Prozent aller Trinkwasseranlagen den Maßnahmenwert überschreiten. Also mangelhaft sind beziehungsweise dringend gewartet werden müssen.

Da kommt was zusammen

Die Bioscientia in Ingelheim ist eines der größten Analyselabore Europas. Der leitende Hygieniker Dr. Georg Chistian Zinn ist begeistert von den Fähigkeiten seines Labors und stolz darauf, dass man hier alle möglichen Bakterien zur Analysenreife züchten kann: "Legionellen zum Beispiel brauchen ein schwarzes Nährmedium mit Kohle drin." Täglich werden in Ingelheim hunderte Proben auf Legionellen untersucht. Jedes Jahr sind es einige zehntausend. Kein Wunder schließlich liefert jedes Haus mehrere Proben. Da kommt was zusammen! In Deutschland gibt es geschätzt 2 Millionen Mehrfamilienhäuser mit zentraler Warmwasseraufbereitung. Rechnet man im Mittel 100 Euro jährliche Untersuchungskosten pro Haus, so sind das 200 Millionen Euro Gesamtvolumen. Jährlich.

Wir wissen nicht viel

Grund genug, nachzuhaken. Wir besuchen Prof. Dr. Mathias Pletz. Er ist Infektiologe und kennt die Studienlage zum Thema Legionellen und Lungenentzündungen genau: "Wir wissen nicht, wie hoch die Gefahr ist, die von Haushaltstrinkwasseranlagen ausgeht. Dazu gibt es keine Untersuchungen. Das sind alles nur Mutmaßungen. Insofern ist der Ansatz sicherlich gut. Aber er muss überprüft werden. Die Überprüfung erfordert eigentlich, dass ich das Ganze auf Speziesniveau mache. Das heißt ich muss wirklich schauen, sind das Legionellen, die krank machen oder sind das Legionellen, die wir in vielen Trinkwassersystemen finden, von denen aber keine Gefahr ausgeht."

Fehlende wissenschaftliche Kontrolle und ein ungeprüfter Risikoherd

Bislang sind Gesundheitsbehörden und Labore jedoch froh, überhaupt eine Untersuchungspflicht zu haben. Eine Unterscheidung gefährlicher oder nicht gefährlicher Legionellen gibt es nicht. Stattdessen wird untersucht, ohne zu wissen, ob das überhaupt was bringt. Dafür sei es noch zu früh, aber in ein zwei Jahren sollte sich der Erfolg in den gemeldeten Fallzahlen widerspiegeln. Bis dahin steht fest: Weder die Gesundheitsämter, noch die Labore wissen, wie sich die neue Trinkwasserverordnung auswirkt. Denn eine gezielte Überprüfung der Maßnahmen fehlt bislang. Auch Mathias Pletz muss passen: "Mir ist auch keine Evaluation bekannt. Man sollte das wirklich dringend tun und wenn man unter Kosten-Nutzen-Aspekten das Ganze betrachtet, muss man sagen, dass die meisten Legionellenfälle, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, waren Legionellenfälle, die im Rahmen von Ausbrüchen aufgetreten sind. Die meisten Ausbrüche gingen von Kühltürmen aus. Es wäre also sicherlich sehr viel sinnvoller, Kühltürme engmaschig zu überwachen, um solche Ausbrüche zu verhindern." Nasskühlanlagen bieten ideale Bedingungen für die Legionellen. Die Anlagen sind überall da, wo im großen Stile gekühlt werden muss. In Industrieanlagen, auf Hochhäusern oder öffentlichen Gebäuden. Bei einem Legionellenausbruch wird der verseuchte Wasserdampf Kilometerweit hinaus geblasen. Auch Dieter Hoffmann vom Mainzer Gesundheitsamt kennt den Risikoherd: "Es gibt keine Meldepflicht, wenn man so eine Anlage installiert - das jetzt dem Gesundheitsamt oder einer vergleichbaren Behörde zu melden. Uns liegen überhaupt keine Zahlen vor. Wir haben keine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Hochhaus steht möglicherweise so eine Anlage, die eine Gefährdung bedeuten könnte. Wir wissen nicht wie gut diese Anlagen gewartet werden. Wir wissen nicht, ist es ein Nasskühlwerk, was Probleme machen könnte oder ist es eine andere Anlage. Also wir haben da leider keine belastbaren Zahlen und keine Meldung dazu." Die Gesundheitsämter fordern schon seit Jahren, die Kühlanlagen zu registrieren und eine Wartungspflicht einzuführen. Bislang ist nichts passiert. Stattdessen werden Millionen Privathaushalte untersucht, ohne jegliche wissenschaftliche Kontrolle.