Sexualität im Alter

Auch im hohen Alter haben viele Menschen noch sexuelle Bedürfnisse. Einige Altenheime nehmen die Wünsche ihrer Bewohner ernst – und holen sich Unterstützung.

Pflegekräfte werden belästigt

Laut einer aktuellen Studie haben Pflegekräfte täglich bis wöchentlich mit dem Thema Sexualität zu tun. Sie werden angebaggert und angefasst, weil die Bewohner große Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Berührung haben. „Früher kam der Arzt und dann gab’s ein paar Pillen, die den Sexualtrieb gemindert haben“, sagt Gudrun Franke, Pflegedienstleiterin im Hospital zum Heiligen Geist. Ihr Anspruch ist es, die Bedürfnisse der alten Menschen ernster zu nehmen. Als sie und ihr Team massive Probleme mit einem Bewohner hatten, recherchierte sie im Internet und fand den Empfehlungsservice Nessita.

Nessita empfiehlt Sexualbegleiter für Senioren. Gegründet wurde der Service vor vier Jahren von Gabriele Paulsen: „Ich komme selbst aus der Pflege und habe immer wieder gesehen, dass es für dieses Thema keine Lösung gab. Das will ich ändern. Ich möchte ja selber im Alter eine selbstbestimmte Sexualität leben können“, erklärt die 52Jährige.

Seitdem die zwei telefoniert haben, kommt die „Streichelfrau“ – so wird sie von den Pflegekräften genannt – regelmäßig zu dem besagten Herrn. „Seitdem hat mein Personal keine Probleme mehr“, freut sich Gudrun Franke.

Was machen Sexualbegleiter?

Mit Odysso sprechen wollte die Streichefrau aber nicht. Stattdessen treffen wir Ulf. Er ist 54 Jahre alt und möchte anonym bleiben, denn er bildet Jugendliche aus. Ulf ist Sexualbegleiter für Männer und Frauen ab 70. Seine Arbeit ist herausfordernd, denn alten Menschen fällt es schwer, über ihre Gefühle zu sprechen. „Oft wollen die einfach nur berührt werden“, sagt Ulf. Doch manche wollen auch mehr. Wie läuft so eine Sexualbegleitung ab? „Ich versuche über Zeichen und Worte den Wunsch sichtbar zu machen, den dieser Mensch in sich trägt. Und es läuft bis zur erotischen Massage. Das ist so der Punkt, den ich anbieten kann“, betont der Sexualbegleiter.

Das bedeutet: Geschlechts- und Oralverkehr finden nicht statt. Das ist bei Nessita auch nicht erlaubt. Doch auch bei der erotischen Massage kann es zum Orgasmus kommen. „Ganz oft ist das aber gar nicht nötig“, erklärt Ulf. „Eigentlich ist mehr der Weg das Ziel, denn das wichtigste ist für die meisten so etwas wie achtsame Berührung. Neulich ist eine alte Dame in meinen Armen dabei einfach eingeschlafen.“

Sex hält gesund

Wie wichtig Sexualität im Alter ist, unterstreicht der Sexualwissenschaftler Stefan Hierholzer. Er sagt, wenn einsame Menschen nicht mehr berührt werden, werden sie depressiv und krank.

Es gibt Studien, wonach 80 Prozent der Frauen und knapp 100 Prozent der Männer über 65 sich nach Geschlechtsverkehr sehnen. Auch Streicheln und Küssen fehlt Senioren oft. Deshalb sieht Hierholzer die Heime in der Pflicht, den Bedarf ihrer Klientel wirklich ernst zu nehmen. Zudem werden kommende Generationen auch im Alter nicht mehr auf selbstbestimmte Sexualität verzichten, so Hierholzer: „Wenn Sie sich anschauen, wer jetzt in das Alter kommt… das ist die 68er Generation, und die hat eine ganz andere Vorstellung von Sexualität. Die haben sich eine sehr viel befreitere Sexualität sich erstritten. Und die werden es nicht dulden, dass sie sozusagen ihre freie Sexualität, die sie für sich in Anspruch genommen haben, jetzt zurückstecken müssen für einen Heimaufenthalt.“

Dennoch nehmen bürokratische Hürden für Sexualbegleiter eher zu. Zudem werden die einstündigen Sitzungen von den Krankenkassen nicht übernommen. Von einem entspannten Umgang mit dem Thema ist Deutschland also noch weit entfernt.