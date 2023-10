Biologie des Alterns

per Mail teilen

Meist spüren wir zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr die ersten Alterserscheinungen. Dahinter steckt immer das gleiche Prinzip: Abnutzung und nachlassende Reparaturfähigkeit.

Fehler bei der Zellteilung

Walter steht im Bad vor dem Spiegel und versucht, Fältchen unter den Augen glattzuziehen. Auf die Frage, ob er wissen möchte warum das Altern des Körpers so unerbittlich fortschreitet, antwortet er mit einem neugierigen Nicken. Und hört aufmerksam zu. Der wohl wichtigste Grund für das Altern findet sich auf der Zellebene. Bei der Zellteilung werden in jungen Jahren fast immer perfekte Tochterzellen hergestellt. Und Schäden – etwa durch Strahlung – werden von Reparatursystemen behoben. Doch mit zunehmendem Alter summieren sich immer mehr kleine Schäden durch aggressive Sauerstoffmoleküle, Strahlung oder durch Fehler bei der Teilung und Verdoppelung des Erbmoleküls. Die Leistungsfähigkeit der Zellen lässt nach.

Organe werden schwächer

Dadurch büßen die Organe Qualität ein. Muskeln – auch das Herz – werden schwächer. Die Lunge funktioniert nicht mehr so gut. Leber und Nieren können den Körper nicht mehr so gut entgiften. Das macht ihn auch nicht gerade vitaler. Walter muss noch einige bedenkliche Informationen verkraften: Das Nachlassen von Herz und Lunge führt zu einer schlechteren Versorgung der Muskeln und Organe und auch der Haut mit Sauerstoff, was sie zusätzlich schwächt. Die Abwärtsspirale geht weiter: schwächere Muskeln, weniger Bewegung, noch schwächere Muskeln: ein Teufelskreis. Den man allerdings durch Sport lange Zeit aufhalten kann. Das freut Walter. Seit sieben Jahren geht er regelmäßig ins Fitnessstudio.

Alterndes Immunsystem

Auch das Immunsystem kann sich gegen das Altern nicht wehren. Es produziert immer weniger Killerzellen. Doch Killerzellen verteidigen den Körper gegen Pilze, Viren und Bakterien. Sie beseitigen infizierte Zellen und vernichten sogar Krebszellen. Mit weniger Killerzellen steigt das Risiko, krank zu werden. Außerdem produziert das alte Immunsystem häufiger falsche Antikörper. Die veranlassen Killerzellen körpereigenes Gewebe anzugreifen. Rheuma und Diabetes können die Folge sein.

Aktivität hält das Gehirn fit

Übrigens: das Gehirn hat seine eigene Art zu altern. Nervengewebe ist das einzige im Körper, in dem es keine Zellteilung gibt. Schäden durch Fehler bei der Teilung gibt es deshalb nicht. Aber die Biochemie, die Verteilung der Botenstoffe scheint sich zu ändern. In der Folge kann das Gehirn Reize nicht mehr so schnell verarbeiten. Die Reaktionszeit wird langsamer. Aber, die gute Nachricht. Komplexes Denken, Analysieren kann das ältere Gehirn oft sogar besser als das jüngere. Wegen der großen Erfahrung. Vorausgesetzt, man bleibt geistig aktiv.