Psychiatrische Notfallversorgung

Angststörungen, Psychosen, Sucht, Depression - die Arbeit mit psychisch Kranken ist eine Gratwanderung. Es gilt die Selbstbestimmung der Patienten zu wahren und sie zugleich vor sich selbst zu beschützen.

Durchschnittlich zehn Fälle pro Nacht

Ein typischer Abend in der Notfallambulanz der Psychiatrie im Pfalzklinikum Kaiserslautern. Drei Pflegekräfte und ein Arzt haben Dienst. Sie nehmen die neuen Patienten in Empfang und entscheiden, ob der- oder diejenige überhaupt ein Fall für die Psychiatrie ist. Eine Aufgabe mit sehr großer Verantwortung, denn in dieser ersten halben Stunde entscheidet sich der weitere Weg des Patienten.

Gerade kommen zwei Fälle zur gleichen Zeit: Eine Frau um die 60, kaum ansprechbar, wird von Rettungssanitätern eingeliefert, denen sie draußen orientierungslos vors Auto gelaufen ist. Und das Ordnungsamt bringt einen jungen Mann, der offenbar suizidgefährdet ist.

„Wichtig ist, dass wir schnell Zugang zu den Patienten finden. Das entscheidet sich durch ganz kleine Dinge. Schaut die Patientin eher zu mir oder zu meinem Kollegen. Wen von uns beiden spricht sie an, auf wen reagiert sie. Wer kann sie am besten beruhigen“, erklärt Pflegerin Carina Wunn. „Wir versuchen erstmal, die Patienten zu beruhigen, bieten ihnen einen Kaffee an, oder auch eine Zigarette. Dabei bekommen wir die Grundstimmung mit, erfahren wir oft schon Wesentliches zur Erkrankung.“

Carina Wunn kommt mit dem nervösen 30-Jährigen schnell in Kontakt. Er erzählt ihr, dass er Drogen genommen hat, „Amphetamine, und Wodka habe ich getrunken.“ Er komme mit seinem Leben nicht mehr klar, habe Selbstmordgedanken.

Währenddessen kümmert sich Arzt Obaida Mohammad um die ältere Dame. „Hallo, hören Sie mich, können Sie mich hören?“ Die Frau ist keine Unbekannte hier auf der Station, der Arzt weiß, dass sie unter einer Psychose leidet. Mohammad vermutet, dass die Patientin Tabletten genommen hat, um sich umzubringen, oder zumindest Aufmerksamkeit zu bekommen. Um andere Erkrankungen wie einen Schlaganfall auszuschließen, lässt der Arzt sie in die Innere Abteilung bringen.

Breites Spektrum an Erkrankungen

Es sterben jährlich mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, illegale Drogen und Gewaltverbrechen. Menschen in Krisensituationen können sich rund um die Uhr an psychiatrische Notfallambulanzen wie die des Pfalzklinikums wenden. Das sind Menschen mit akuter Selbstmordgefahr, akuten Psychosen, multiplen Persönlichkeitsstörungen, Fremd- und Eigengefährdung. Dazu zählen auch schwer Suchtkranke oder stark alkoholisiert Menschen sowie Menschen mit akuter Demenz. Chefärztin Dr. Gudrun Auert erklärt: „Die Zahl der Erkrankungen hat nicht zugenommen. Wohl aber die Sensibilität der Umgebung gegenüber psychisch Kranken und die Bereitschaft, psychiatrische Notfälle auch direkt einzuliefern.“ Mittlerweile ist jeder dritte Notarzteinsatz in Deutschland ein psychiatrischer Notfall.

Die 60jährige Patientin wird zurück zur Notfallambulanz gebracht. Ihre Untersuchung hat ergeben, dass sie körperlich gesund ist. „Sie hat tatsächlich heute morgen Tabletten geschluckt und muss auf jeden Fall hierbleiben. Sie kann sich jetzt ausschlafen, dabei werden die Medikamente vom Körper abgebaut“, erläutert Arzt Obaida Mohammad. Auch der drogensüchtige Mann mit Suizidgefahr bleibt für diese Nacht auf der geschlossenen Station, die direkt an die Notfallambulanz angegliedert ist. In zehn Zimmer mit je zwei bis drei Betten werden männliche und weibliche Patienten ab 18 Jahren untergebracht. Das führt oft zu Reibereien, entspannt aber auch genauso oft die Situationen.

Andreas Frohnhöfer ist seit zwölf Jahren hier Pflegekraft: „Einen anderen Beruf oder eine andere Station kann ich mir gar nicht vorstellen, es gibt so unterschiedliche und interessante Krankheitsbilder. Wir können vielen Menschen helfen, denen es richtig schlecht geht. Oft verbreitet sich Unruhe, wenn ein ganz lauter, aufgeregter Patient neben einem ganz ruhigen sitzt. Dann muss man feine Antennen haben und eingreifen, bevor alle sich anschreien.“ Meist hilft es, die Patienten zu separieren, mit dem einen raus in den Garten zu gehen, den anderen in sein Zimmer zu bringen. Dennoch funktioniert das Konzept der geschlossenen Station. Viele Patienten knüpfen hier soziale Kontakte, die auch nach ihrer Entlassung weiter bestehen. Ein weiterer Vorteil ist der große Gemeinschaftsraum. Hier können die Patienten der Einsamkeit entfliehen, der sie im normalen Leben oft ausgesetzt sind. Wie im Fall von Brigitte S., einer 76-Jährigen Frau mit Psychose und beginnender Demenz. Als sie eingeliefert wurde, setzte sich die Frau in den alleräußersten Winkel des Gemeinschaftsraumes und schaute tagelang nur aus dem Fenster. Mittlerweile hat sie ihren Sessel umgedreht, schaut zu, was im Raum geschieht, und führt erste einfache Unterhaltungen. „Wir geben den Leuten die Möglichkeit, runterzukommen, sich zu erholen. Sie bekommen hier Aufmerksamkeit und Hilfe, wir päppeln sie regelrecht wieder auf“, erklärt Andreas Frohnhöfer.

Patienten mit innerer Not

Kurz darauf bricht ein Patient im Raucherzimmer zusammen. Drei Pflegekräfte sind innerhalb von 30 Sekunden bei ihm, helfen dem Mann wieder auf. Er ist hochgradig aufgeregt, schreit unverständlich. „Diese Situation mit hocherregten Patienten deeskalieren wir, wir halten Abstand, wir lassen ihnen eine Fluchtmöglichkeit offen in dem Raum. Natürlich können wir nicht die Tür nach draußen öffnen, sondern wir lassen ihnen hier Platz, sich zu entfalten und sperren sie nicht weg. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir hier die Leute auch beschützen und nicht wegsperren.“ Eine Viertelstunden später hat sich die Situation wieder beruhigt. Der Patient bekommt eine Extramahlzeit, damit sein Magen mit den starken Medikamenten besser klar kommt. Ärztin Sarah Behr geht der Fall nahe: „Auf die Frage, ob er Schmerzen hat durch den Sturz auf die Hüfte hat er gesagt, ‚ja, meine Seele‘. So etwas rüttelt uns wach, weil er zwischendurch sehr unruhig und aufgeregt ist und schreit und man versteht ihn eigentlich kaum. Wenn dann zwischendurch so ein klarer Satz kommt, der auch eine so klare Aussage hat, ist man berührt.“

Die durchschnittliche Verweildauer auf der geschlossenen psychiatrischen Station beträgt sechs Tage. Viele Patienten bleiben nur eine Nacht, im Extremfall jedoch bis zu sechs Wochen.