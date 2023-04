Wie machen es die Frauen – wie die Männer?

Sind Frauenklos dreckiger als Männer-WCs? Und wer verbraucht mehr Klopapier? Mit Sensoren an Klosett, Pissoir und Waschbecken decken Kloforscher das unterschiedliche Toiletten-Verhalten der Geschlechter auf.

Eigentlich geht es um das gleiche, doch Männer- und Frauenklos sind zwei völlig verschiedene Welten. Wie unterschiedlich sich die Geschlechter auf der Toilette verhalten, untersuchen Kloforscher wie Professor Mete Demiriz. An der Fachhochschule Gelsenkirchen hat er die Mensa-Toiletten mit Sensoren verkabelt. Damit misst er, wer wie lange braucht und welche Toiletten häufiger verstopft sind. Und die Kloforscher haben noch mehr herausgefunden: Im Film erfahren Sie, was passiert, wenn die Männer Schulter an Schulter vor den Pissoirs stehen, welche Klo-Graffitis Frauen und Männer anfertigen und was es mit dem Frauen-Urinal auf sich hat.