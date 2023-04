Wie der Toilettengang zum Tabuthema wurde

per Mail teilen

Die alten Römer hockten gemeinschaftlich auf der Latrine. Und im Mittelalter entleerte man sich meist ohne Schamgefühl öffentlich auf der Straße. Wieso schließen wir uns heute in der Toilettenkabine ein?

Im alten Rom ist der Stuhlgang noch ein geselliges Ereignis. Die Römer hocken gemeinsam auf der Latrine, halten ein Schwätzchen, spielen und versammeln sich sogar zu Meetings. Im Mittelalter ist die römische Latrinenkultur zwar vergessen, trotzdem entleeren sich die Menschen meist öffentlich – einfach auf dem Feld oder auf der Straße. Selbst in den Burgen macht jeder dahin, wo er will – ganz ohne Scham. Im Film erfahren Sie, wie es dazu kam, dass wir uns heute in Toilettenkabinen einschließen.