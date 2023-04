Wie wir unser Geschäft am besten verrichten

Für uns ist es selbstverständlich, auf dem Klo zu sitzen wie auf einem Stuhl. In anderen Ländern hocken sich die Menschen hin. Sitzen ist sicherlich bequemer. Aber ist es auch gesünder?

Heute gilt die Sitztoilette vielen als ein Symbol für den Erfolg unserer modernen westlichen Zivilisation. Die Sitzhaltung beim Stuhlgang ist für uns selbstverständlich. Dabei haben wir Menschen es seit Anbeginn der Zeit eigentlich ganz anders gemacht – ohne Stuhl, in der Hocke. Und auch noch heute gibt es in vielen Ländern der arabischen Welt, in Asien aber auch zum Teil in Frankreich Hocktoiletten. Denn: Ob wir bei unserem Geschäft sitzen oder hocken, hat erhebliche Auswirkungen auf den Entleerungsvorgang. Im Film erfahren Sie, welche Körperhaltung gesünder ist.