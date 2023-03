Zeitreise: Unbeschwerte Kindheit?

Gab es sie je – die „unbeschwerte Kindheit“? Einst schufteten Vierjährige im Bergbau. Später setzte sich die Idee von Kindheit als „Schon- und Lernraum“ durch. Doch unbeschwert ist Kindsein immer noch nicht.

Kaum vorstellbar: Kinder ab vier Jahren schuften in Kohlegruben und Minen. Viele Arbeiten in den Bergwerken können nur von sehr kleinen Menschen ausgeführt werden – also fahren „Grubenjungen“ in die Schächte ein und arbeiten dort bis zu 16 Stunden täglich. So sieht die Situation im Zeitalter der Industrialisierung im 18. Und 19. Jahrhundert in Europa aus. Viele Eltern sind aus purer Not gezwungen, ihre Kinder in die Fabriken zu schicken. In der Textilindustrie sorgen neue Maschinen dafür, dass die Arbeiter weniger Körperkraft benötigen, und damit immer jünger und rechtloser werden. In Preußen unterbindet ab 1839 immerhin ein Kinderarbeitsverbot den Einsatz von Kindern unter neun Jahren in den Fabriken.

Schulpflicht statt Kinderarbeit

Aber auch in besseren Kreisen stecken die Kinder in einer Art Gefängnis: im Korsett der Etikette, als Objekt der Dressur. Sie werden schon in frühen Jahren von Erziehern von den Eltern getrennt aufgezogen. Der familiäre Ton ist distanziert und streng, Emotionen und Nähe werden unterdrückt. Das ist keine unmenschliche Tortur wie die Arbeit in den Fabriken, aber eben auch keine „unbeschwerte Kindheit“.

Was die ausbeuterische Kinderarbeit insgesamt zurückdrängt, ist die Einführung der allgemeinen Schulpflicht: Die wird in der Weimarer Republik 1919 für ganz Deutschland gesetzlich geregelt. Der Beginn einer Entwicklung, mit der sich im 20. Jahrhundert allmählich die Idee von Kindheit als „Schon- und Lernraum“ durchsetzt.

Das konsumierende Kind

In der Wirtschaftswunder-Zeit wird die Kindheit dann aber auch zum Übungsraum für die Konsumgesellschaft: Die Massenproduktion von Gütern und die steigende Kaufkraft der Bevölkerung befördern ab Mitte der 1950er Jahre auch das Statusdenken. Auch mit dem Erwerb von teurem exklusivem Spielzeug für den Nachwuchs demonstrieren moderne Eltern ihre Kaufkraft. Auf der Nürnberger Spielwarenmesse gibt es ein unglaubliches Angebot an pädagogisch nicht immer überzeugendem Spielzeug: Schon damals viel Plastik, viel elektrische Gadgets, die hüpfen, springen, tanzen.

All das führt dazu, dass Kinder, Mitte der 1960er Jahre wieder arbeiten – freiwillig. Der Ferienjob für Schüler etabliert sich: Sie brauchen das Geld, um sich ein Hobby oder eine Reise zu finanzieren.

Psychologisierung der Kindheit

Schon damals kommt die bange Frage auf: Was macht der Konsum – das Rennomier- aber auch das immer martialischere Kriegsspielzeug – mit den jungen Hoffnungsträgern? Und auch das Fernsehen steht bald unter Generalverdacht, weil es die Kommunikation in der Familie schleichend unterminiere, und als „Abstellplatz“ für die Kinder diene. Trotz oder wegen des Wohlstands: Entfremdung zwischen Eltern und Kindern droht. So nimmt die „Psychologisierung der Kindheit“ in den 1970ern Fahrt auf: Pädagogische Diskurse, das Konzept der antiautoritären Erziehung, Bücher und Ratgeber für die moderne Erziehung – da bleibt vor lauter pädagogischem Gestaltungswillen nicht mehr viel Raum für die „unbeschwerte Kindheit“. Eltern versetzen sich in Rollenspielen in ihre Kinder hinein, unter Therapeutenaufsicht. „Emotionales Lernen“ heißt das. Einfühlen ist schwer angesagt – natürlich auch, um den Nachwuchs geschickter lenken zu können.

Erfolgsorientierte Kindheit

Das gelungene Kind wird in den erfolgsorientierten 1980ern immer mehr zum Gradmesser der elterlichen Erziehungsleistung: Intelligenztraining und Schwimmunterricht schon für Babys, Musikunterricht für Kleinkinder. Und allerspätestens in der Schule beginnt dann der Ernst des statusorientierten Lebens. In einem Bericht über den Boom des Gymnasiums stellt ein Reporter fest: „Viele der Kinder tun sich schwer, mit den Erwartungen, die ihre Eltern in sie stellen. Das Gymnasium schein halt immer mehr für viele die einzig akzeptable Schulform zu sein.“ Und das leider „ohne Rücksicht auf Intelligenz oder Begabung ihrer Sprösslinge.“ Überforderung und übersteigerte Erwartungen in der Kindheit ist also kein ganz neues Problem. Seither hat sich – trotz diverser pädagogischer Trendschwankungen – nicht viel geändert: Der Begriff der „Helikopter“-Eltern macht deutlich, um was es geht: Eltern flattern checkend und kontrollierend um und mit dem Nachwuchs durch den Alltag. Mit optimiertem Zeitplan zu Schule, Nachhilfe, Sport, manchmal auch zur Therapie. Die durchgetaktete Kindheit immer mehr zum Trainingscamp für das Erwachsenen- und Arbeitsleben: Leistungswillen zeigen, Durchhalten. Die Kleinen wissen, dass das Glück ihrer Eltern nicht zuletzt von ihrer „Performance“ abhängt. Eine große Verantwortung. So nah, und doch wieder so fern: Die „unbeschwerte Kindheit“.