Gut gekühlt zurück ins Leben

Nach einer Wiederbelebung droht das Gehirn durch Sauerstoffmangel Schaden zu nehmen. Die Kühltherapie kann dieses Risiko herabsetzen - wird aber noch zu selten angewandt.

Zurück von den Toten

Willi K. war vor kurzem schon mal tot – fast zumindest. Denn er wurde direkt wiederbelebt. Er ist Mitte Sechzig, wandert gerne, ist ein aktiver Mensch. Es ist eigentlich ganz gesund – bis er plötzlich umfällt.

„Ich habe mich pudelwohl gefühlt,“ erzählt er und er hatte große Pläne, wollte mit Freunden noch das Matterhorn besteigen – zum Ende des Berufslebens. Doch es kam anders. Wegen einem Problem am Knie war in der Krankengymnastik. Er ist gerade auf einem Fitnessgerät, als er plötzlich in sich zusammenbricht. „Ich war einfach weg“, berichtet er. „Wie wenn man das Licht ausschaltet. Es ist dunkel.“

Zu seinem Glück sind sein Physiotherapeut und ein Arzt zur Stelle, die direkt mit der Wiederbelebung beginnen. Wenige Minuten später ist schon der Rettungswagen da, der ihn in die Uniklinik Freiburg bringt. Der Notarzt vermutet einen Herzinfarkt – eine häufige Ursache für den plötzlichen Herzstillstand. Deshalb wird Willi K. ohne Umwege direkt ins Herzkatheterlabor gebracht.

Kardiologe Prof. Constantin von zur Mühlen schiebt den Katheter vorsichtig durch die Schlagader in der Leiste bis zum Herzen vor. Dort setzt er mehrere sogenannte Stents, zarte Drahtgeflechte, die aufgeblasen werden und dann die verengten Herzkranzgefäße wieder offenhalten. So kann das Herz wieder mit ausreichend Blut versorgt werden.

„Das Gefäß war über lange Strecken ganz stark verändert, sagt Prof. zur Mühlen. „Das Kranzgefäß ist ungefähr so zwölf Zentimeter lang und wir haben jetzt knapp zehn Zentimeter stenten müssen bei dem Patienten, bei den größeren Gefäßen. Und das hat sein Problem natürlich verursacht.“

Konsequente Kühlung soll Folgeschäden vermeiden

Schon im Herzkatheterlabor beginnt das Behandlungsteam um den Kardiologen und Intensivmediziner Dr. Paul Biever damit, Willi K. herunter zu kühlen.

„Es ist ja die große Sorge, dass es durch den Kreislaufstillstand zu Organschäden kommt, insbesondere zur Hirnschädigung“, erklärt Dr. Biever. „Durch eine Hirnschwellung, die entsteht, wenn kein Kreislauf stattfindet. Wir haben eigentlich nur eine einzige Methode, mit der wir versuchen das zu verhindern: Den Patienten runter kühlen auf 36 oder 33 Grad Celsius, um den ganzen Metabolismus, den Stoffwechsel, herunterzufahren und so diesen Anschwilleffekt, diese Hirnschwellung, zu verhindern.“

Die Idee dahinter: Das Herunterfahren des Stoffwechsels soll bewirken, dass im Gehirn nach dem Sauerstoffmangel durch den zeitweiligen Herzstillstand, möglichst wenig zusätzliche Zellen absterben.

Willi K. liegt auf der Intensivstation. Er ist im künstlichen Koma, denn die gewollte Unterkühlung auf 33 Grad Celsius – normal sind 37 Grad Celsius Körpertemperatur – wäre sonst kaum zu ertragen.

Die einfachste Methode, den Körper des Patienten so weit abzukühlen, sind spezielle Matten, die um den Körper gewickelt werden und mit genau temperierter Flüssigkeit durchspült werden – computergesteuert, damit die Körpertemperatur langsam abgesenkt und möglichst exakt gehalten wird. Daneben gibt es aber auch einige andere Verfahren.

In Freiburg ist dieses Temperaturmanagement, wie die Mediziner es nennen, nach Wiederbelebungen Standard. Es wird auch von den gängigen Behandlungsleitlinien für die Behandlung nach einer Wiederbelebung empfohlen.

Zu wenige Kliniken kühlen ihre wiederbelebten Patienten

Flächendeckend wird das Temperaturmanagement nach einer Reanimation, also einer Wiederbelebung, in Deutschland noch immer zu selten angewandt. Das zeigen Zahlen des Deutschen Reanimationsregisters. Dr. Jan-Thorsten Gräsner, Koordinator dieses Registers, sagt, dass nur rund ein Drittel der Patienten in Deutschland nach den Dokumentationsdaten des Registers tatsächlich herunter gekühlt werden. Nur ein Bruchteil der wiederbelebten Patienten profitiert also bislang von den Vorteilen dieser Zusatztherapie.

Nachdem Willi K. 24 Stunden auf eisige 33 Grad Celsius gekühlt war, wird er langsam wieder aufgewärmt. Wichtig dabei: Auch das Aufwärmen muss langsam von statten gehen und unter allen Umständen muss verhindert werden, dass der Patient höhere Temperaturen erreicht, also Fieber bekommt. Denn unter der erhöhten Temperatur nehmen die angeschlagenen Zellen weiter Schaden.

Willi K. ist nach einigen Tagen auf der Intensivstation wieder wohlauf und auf Normalstation. Auch seinem Herzen geht es dank des rettenden Stents wieder gut. An die Zeit auf der Intensivstation kann er sich kaum erinnern, als er einen kurzen Abstecher zu Dr. Biever macht, der ihn dort betreut hat.

„Die ersten drei Tage haben sie geschlafen und danach waren sie wach“, erzählt ihm Dr. Biever. „Und da wäre nochmal die Frage: Können sie sich daran noch erinnern? Sie lagen hier drei Tage wach und sie haben mit uns gesprochen. Und auf uns haben sie den Eindruck gemacht, dass sie relativ klar im Kopf wären und es ihnen gut ginge.“

Willi K. erinnert sich nicht wirklich: „Also da von der Station, da war an und für sich nur die Kälte. Und mehr war da nicht. Dann war da ein Aufwachen dann ein kurzes Gespräch, und dann war wieder gut. Und es war auf deutsch gesagt arschkalt.“

Die Kühlungstherapie hat also nur wage Erinnerungen hinterlassen. Sein Gehirn braucht noch Zeit. Das ist typisch nach einer Wiederbelebung. Er muss es wieder trainieren. Auch deshalb ist die Reha so wichtig.

Zurück im Leben

Ein paar Monate später, nach der Reha, geht es Willi K. wieder richtig gut. Er kann auch schon wieder wandern. Vielleicht noch nicht direkt aufs Matterhorn, aber das Geiersnest, oberhalb von Freiburg, das geht schon wieder. Er soll es etwas lockerer angehen.

„Ich kann an und für sich wieder am normalen Leben teilnehmen“, sagt er. „So wie früher auch. Und die Voraussetzungen sind bestimmt nicht die schlechtesten, die ich habe. Und von dem her: hoffen wir das Beste, nicht wahr?!“