Was ist erlaubt, und was nicht?

Ärzte könnten sich künftig häufiger strafbar machen, wenn sie das Leben von Patienten ohne sinnhaftes Ziel verlängern, nur weil es technisch möglich ist. Das zeigt ein spektakuläres Urteil am Oberlandesgericht München.

Der Kampf für ein würdiges Ende

Heinz Sening hat sich jahrelang um seinen alleinstehenden, dementen Vater in München gekümmert. Zunächst lebte der damals 70-jährige Heinrich Sening noch in seinem Haus und bekam ambulante Pflege. Als sich der Gesundheitszustand weiter verschlechterte und die Pflege immer aufwendiger wurde, suchte sein Sohn nach einem passenden Pflegeheim. Das war im Jahre 2003. Heinz Sening ist selbst Krankenpfleger und war zunächst mit der Versorgung seines Vaters sehr zufrieden. Auch mit dem amtlichen Betreuer, der bestellt wurde, weil Heinz Sening weit weg von München in den USA lebt. Bei seinen regelmäßigen Besuchen musste er dann allerdings feststellen, dass sich der gesundheitliche Zustand seines Vaters rapide verschlechterte. Er konnte sich nicht mehr mitteilen, war inkontinent und hatte Kontrakturen an den Händen. Heinz Sening organisierte Krankengymnastik, um die Kontrakturen zu mildern. Aber die Krankengymnastik wurde vier Wochen später wieder eingestellt. Er musste feststellen, dass der Betreuer sich sehr rar machte. In zwei Jahren hatte der seinen Vater nicht einmal besucht. Heinz Sening war mit dieser Situation sehr unzufrieden. Er bemühte verschiedene Anwälte und ging mit einer Beschwerde ans Amtsgericht. Danach stieß er auf eine Mauer des Schweigens und erhielt von Ärzten und Pflegepersonal kaum mehr Informationen. Von einer Bekannten erfuhr Heinz Sening im Jahr 2006, dass sein Vater während eines Krankenhausaufenthaltes eine Magensonde zur künstlichen Ernährung erhielt. Für Heinz Sening war es unfassbar, dass ihm das nicht mitgeteilt wurde. Er hörte nicht auf im Bemühen die Situation seines Vaters zu verbessern. Im Laufe der Jahre hatte er dafür insgesamt sechs verschiedene Anwälte konsultiert. Ohne Erfolg. Als sein Vater dann 2011 verstarb, verlangte er Einsicht in die Krankenakten. Erst daraus entnahm er, welche Leiden sein Vater tatsächlich erlitt und welche medizinischen Behandlungen er erhalten hatte. Er war entsetzt. Als Krankenpfleger war für Heinz Sening klar, dass sein schwer demenzkranker Vater längst am Ende seines Lebens angekommen war. Er war der Ansicht, dass sein Vater ohne Grund fünf Jahre lang am Leben gehalten wurde, was lediglich seine Qualen verschlimmerte. Das wollte Heinz Sening nicht hinnehmen.

Medizin am Lebensende – Was ist erlaubt?

Wolfgang Putz ist Anwalt für Medizinrecht und kämpft seit Jahren dafür, dass am Lebensende eine Medizin stattfindet, die Linderung und Erleichterung für die Patienten und ihre Angehörigen bringt. In den Fällen, die er als Anwalt vertritt geht es um so grundlegende Fragen wie: Wann und wie lange darf ein Arzt das Leiden eines schwerkranken Menschen künstlich verlängern? Durch Zufall ist Heinz Sening auf diesen Anwalt gestoßen, als er für seinen Vater Gerechtigkeit suchte. Der Anwalt wiederum hat auf einen Fall wie den von Heinrich Sening schon lange gewartet. Nicht weil der so einzigartig ist – im Gegenteil. Für den Anwalt ist die Leidensgeschichte des Heinrich Sening ein ganz normaler Fall. Nach seinen Erfahrungen ist es leider nichts ungewöhnliches, dass ärztliche Behandlungen am Lebensende nicht mehr im Sinne der Betroffenen sind. Wenn keine Patientenverfügung vorhanden ist – auch Heinrich Sening hatte keine – sehen sich viele den Entscheidungen der Ärzte ausgesetzt.

Der Fall Sening – Kein Einzelfall

Diese Situation kennt auch der Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns. Als Experte für Medizin am Lebensende behandelt er tagtäglich schwerstkranke und hochbetagte Patienten. Ihm geht es vorwiegend darum die verbleibende Lebensqualität seiner Patienten zu erhalten und Leiden und Schmerzen zu vermindern. Im Fall Heinrich Sening ist er mit dem Gutachten betraut. Für den 51-Jährigen Palliativmediziner ist Sening kein Einzelfall: „Demenz ist keine seltene Diagnose. Sondern, wenn wir mal soweit sind, wird die Hälfte von uns an einer Demenz versterben. Das ist eine Riesengruppe von Menschen.“ Man schätzt, dass circa 10 bis 30 Prozent der Demenzbetroffenen künstlich ernährt werden. In seinem Gutachten stellt Matthias Thöns fest, dass Heinrich Sening große Schmerzzustände und Leiden ertragen musste, die mit der künstlichen Ernährung über die Magensonde nicht gelindert, sondern verlängert wurden. Besonders gravierend findet der Gutachter Matthias Thöns, dass einerseits Maßnahmen der künstlichen Lebensverlängerung maximal betrieben wurden, auch Grippeschutzimpfungen, Antibiotika-Verabreichung, zum Teil auch noch Operationen vorgenommen wurde. Im Kontrast dazu wurde aber eine leidensmindernde Medizin nicht betrieben. Fazit: Durch die Magensonde wurde das Leid des Patienten um Jahre verlängert. Das hätte nicht sein dürfen: „Ein guter Arzt hätte erkannt, dass diese Magensondenbehandlung nur noch eine sehr leidvolle Phase verlängert und hätte dann sich mit dem Betreuer und dem Sohn zusammensetzen müssen und denen das erläutert und eben gesagt, dass diese Behandlung ein Therapieziel im Sinne des Patienten nicht mehr verfolgt.“

Spektakuläres Urteil – Magensonde war Behandlungsfehler

Im Rechtsstreit entschied das Oberlandesgericht München im Dezember 2017, dass die Magensonde ein Behandlungsfehler war. Deshalb wurde der betreffende Arzt zu einem Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 Euro verklagt. Der Verstorbene hat davon natürlich nichts mehr. Die Summe erbt sein Sohn. Heinz Sening kann davon seine Unkosten bestreiten, die er all die Jahre hatte, aber in erster Linie geht es ihm um die Genugtuung und die Hoffnung, dass alte Menschen künftig nicht unnötig so leiden müssen wie sein Vater.

Das Urteil und seine Bedeutung

Mit dem Prozess gelang dem Anwalt Wolfgang Putz ein bahnbrechendes Urteil. Für ihn ist es ein Meilenstein in der Medizingeschichte: „Dieses Urteil wird bewirken, dass in Zukunft am Lebensende die Ärzte gute Medizin machen und aufhören, wenn eine Lebensverlängerung sinnlos ist, weil sie nur noch Leiden verlängert. Es ist nicht Ziel, dass alle Deutschen eine Patientenverfügung haben, sondern es muss Ziel sein, dass alle Ärzte gute Medizin am Lebensende machen. Und wer dagegen verstößt, wird die Sanktionen des Rechts zu spüren bekommen.“

Auf Grund des Urteils des Oberlandesgerichts München werden auf lange Sicht auch Kranken- und Pflegeversicherungen Regressansprüche geltend machen können. Das Urteil muss jetzt noch vom Bundesgerichtshof auf seine juristische Richtigkeit abgeklärt werden.