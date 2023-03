Gegen alle Normen

In der Nähe von Schwäbisch Hall steht das erste Earthship Deutschlands. Es versorgt seine Bewohner mit Wasser, Strom und Nahrungsmitteln. Doch bis das Erdschiff landen durfte, mussten viele bürokratische Hürden genommen werden.

Earthship Tempelhof

Auf dem Gelände der Ökosiedlung Tempelhof steht seit 2016 das erste Earthship Deutschlands. Laut Konzept ist das Earthship ein Gebäude, das sich selbst heizt, seinen Bewohnern Wasser liefert und Nahrungsmittel produziert. Zudem ist es aus Müll erbaut, vor allem alte Autoreifen eignen sich gut. Diese werden mit Sand gefüllt und an der Rückseite des Gebäudes aufgeschichtet. Sie bilden den thermalen Speicher des Gebäudes, in dem sie Wärme speichern und diese bei Kälte in das Gebäude abgeben. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert den gesamten Strom für das Earhthsip und die zum Gebäude gehörenden umliegenden Bauwagen und Jurten.

Einzig das ausgeklügelte Wassersystem des Earthship kann in Tempelhof nicht wie vorgesehen genutzt werden. In Deutschland herrscht Anschlusszwang, das Abwasser muss in die Kanalisation abgeleitet werden und auch das Trinkwasser muss aus hygienischen Gründen aus der Leitung kommen.

Dennoch, Reifen sind in Deutschland kein anerkannter Baustoff, um diese dennoch verwenden zu können bedurfte es enger Zusammenarbeit mit den Behörden. Das Earthship mit Wohnzimmer, Küche und Bädern sowie die umliegenden Bauwagen und Jurten mit Schlafplätzen für die Bewohner als ein Gebäude gelten zu lassen, funktionierte deshalb, weil die Gebäude durch die Heizleitung miteinander verbunden sind.

Geplantes Earthship 2 in Deutschland in Nieklitz bei Hamburg

Vierzig Minuten außerhalb von Hamburg liegt das Zukunftszentrum Nieklitz, ein Experimentierfeld für bedarfsorientierte Innovation, soziales Unternehmertum, sowie nachhaltiges Bauen. Hier plant Architekt Ralf Müller, der den Bau des Earthship in Tempelhof für seine Masterarbeit begleitet hat, den Bau des zweiten Earthship in Deutschland. Entsprechend dem Vorbild der Gemeinde Tempelhof ist man auch in Nieklitz von Beginn an mit sämtlichen Behörden und Ämtern im Gespräch. Ohne diese frühzeitig bereits bei der Planung mit einzubeziehen sei ein so normfremdes Vorhaben wie der Bau eines Earthship in Deutschland nicht möglich, so die Planer.

Einen Vorteil gegenüber dem Earthship Tempelhof hat Nieklitz schon mal. Das Gelände ist ein ehemaliger botanischer Garten, dadurch ist auf dem Gelände bereits eine eigene Kläranlage mit Bioklärstufe vorhanden. Zudem ist man weit weg vom nächsten Kanalisationssystem. So wird es hier vermutlich gelingen, dass man auch was die Abwasserentsorgung betrifft keinem Anschlusszwang unterliegt und so dem autarken Gebäude noch ein Stückchen näher kommt als im Tempelhof.

Geplanter Baubeginn für das Earthship in Nieklitz ist Frühjahr 2019.