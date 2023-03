Alltag eines Baubiologen

Wer in punkto Wohngifte besorgt ist, ruft ihn ins Haus. Der Baubiologe Alfred Steinki prüft Raumluft und Baustoffe in öffentlichen und privaten Gebäuden.

Giftige Baustoffe in alten Häusern

Der Baubiologe Alfred Steinki lebt und arbeitet bei Stuttgart. Sein Job ist es, die Raumluft und Baumaterialien von Häusern zu analysieren. Gerufen wird er, wenn Menschen gesundheitliche Probleme in ihrem zu Hause oder am Arbeitsplatz haben.

Heute fährt der 47Jährige zu einem Gemeindehaus in Dornstetten. In dem historischen Bau hat es einen Wasserschaden gegeben. Steinki weiß: „meine Auftraggeber machen sich jetzt Sorgen um Schimmel, aber es könnten noch ganz andere Belastungen auf sie zukommen.“

Oft wurden alte Häuser mehrfach renoviert. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass giftige und gesundheitsschädigende Stoffe zum Einsatz kamen, die zu diesem Zeitpunkt noch als harmlos galten. Gerade mit Holzschutzmitteln und Asbest ist man in den 1980er und 1990er Jahren sorglos umgegangen. Asbest ist erst seit 1993 verboten. Beim Umweltbundesamt geht man davon aus, dass jedes dritte Haus, das in der Zeit davor gebaut oder saniert wurde, Asbest enthalten könnte. Hinzu kommen Schwermetalle sowie giftige Kleber. Weitere Gefahren sind Schimmel und Radon.

In Dornstetten wird das ganze Ausmaß des Wasserschadens erst über die Wärmebildkamera tief im Gemäuer sichtbar. Bevor hier die Renovierung starten kann, wird Steinki Proben von Baustoffen und eventuellem Schimmel in ein Labor schicken. Nach dieser Analyse wird kalkulierbar, wie teuer eine Sanierung wird. Ist Asbest in den Baustoffen enthalten, wird es in jedem Fall teuer. Und sollte sich bereits Schimmel gebildet haben, dann wird auch das zu umfangreichen Maßnahmen führen.

„Schimmel muss weg!“

20 Prozent der deutschen Haushalten kämpfen laut Schätzung des Mieterbundes mit Schimmel. „Schimmel nehmen viel zu viele Menschen auf die leichte Schulter“, sagt der Wohnmediziner Manfred Pilgramm aus Detmold. „Dabei kann Schimmel infektiös, allergie-auslösend und toxisch wirken. Und einfach nur drüber wischen bringt’s auch nicht. Da muss ein Fachmann dran, damit er nicht mehr wieder kommt.“

Seit über 35 Jahren praktiziert Pilgramm als Hals-Nasen-Ohrenarzt in Detmold. Schon bald fiel ihm auf, dass manche Operation an den Polypen nicht den erwünschten Erfolg brachten. Bei Hausbesuchen stellte er dann fest: „So wie die wohnen, ist es kein Wunder, dass die Nase immer verstopft ist. Da ist jegliche OP nutzlos, wenn die ihr wohnmedizinisches Problem nicht lösen“, so der Mediziner.

Damit Architekten schon bei der Planung von Gebäuden die Gesundheit mit beachten, lehrt Pilgramm an der Hochschule Oswestfalen Lippe. Dort hat er mit seinen Studenten eine „Checkliste Gesundes Wohnen“ entwickelt, die dabei helfen soll, neuen Wohnraum auch nach wohnmedizinischen Aspekten auszusuchen. „Die Makler finden das nicht so klasse, weil sie meinten, wir machen ihnen die Häuser schlecht. Aber wenn ein Haus tatsächlich die Gesundheit beeinträchtigt, dann kann das sehr gravierend sein.

Es gibt auch positive Beispiele

Familie K. aus Reutlingen hat Glück im Unglück. Zunächst stanken die Kautschuk-Ummantelungen der Heizungsrohre im Keller ihres neuen Hauses erbärmlich. „Meine Schwiegermutter und meine Frau haben beide fürchterliche Kopfschmerzen bekommen“, erklärt der junge Familienvater. „Gerade für junge Familien mit neuem Haus, sind wohnmedizinische Belastungen ein sehr großes Problem“, weiß Alfred Steinki. „Die haben erst die Finanzierung des Baus oder des Hauskaufs hinter sich. Dann wird eine wohnmedizinische Sanierung für Viele zu viel“, sagt der Baubiologe.

Bei K.s ist es gut ausgegangen: Der Öko-Bauträger hat die stinkigen Baustoffe durch neues Material ersetzt und auch noch die Raumluftmessung von Alfred Steinki finanziert. Familie K. kann aufatmen: Die Luft ist rein.