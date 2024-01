Vorsicht Essigsäure

Teil 1



Auch Bio-Häuser können krank machen. Das Problem: Hersteller von Baustoffen sind nicht dazu verpflichtet, auf gesundheitsschädliche Ausdünstungen ihrer Produkte hinzuweisen.

Traumhaus mit Tücken

Ein Holzhaus im Grünen. Ökologisch einwandfrei. Hier wollte Gisela G. es sich mit ihrem Mann so richtig gemütlich machen. Die Post holt sie noch. Doch hineingehen möchte sie nicht, denn in diesem Haus hat sie einen Albtraum erlebt.

Schlafen konnte sie in dem Schlafzimmer trotz der schönen Umgebung von Anfang an nicht gut. Und zwei Wochen nach dem Einzug im Dezember 2015 ging es ihr richtig schlecht: „Ich konnte nicht mehr atmen, ich bekam Haut-Ekzeme, mir tat alles weh, und die Haare sind mir ausgefallen. Man könnte sagen: Ich bin in diesem Haus im Zeitraffer um 20 Jahre gealtert.“

Wenn sie im Urlaub war, ging es ihr sofort besser. Da erhärtete sich langsam der Verdacht, dass ihr Traumhaus die Symptome auslösen könnte: „Ich spürte: Irgendetwas ist hier faul“, sagt die Gesundheitstrainerin.

Auch ihrem Mann ging es in dem Haus schlecht. Deshalb veranlasste das Paar baubiologische Raumluft-Messungen in dem Haus. Es wurden sehr hohe Werte an Essigsäure und insgesamt sehr hohe TVOC Werte gemessen. Bei Essigsäure handelt es sich um natürliche Ausdünstungen von Hölzern. In den TVOC Werten werden zusätzliche, gesundheitsschädliche Ausdünstungen von Klebern, Lacken und Silikonen zusammen gefasst.

Gütesiegel sind fragwürdig

Seit Frühjahr 2016 wohnt niemand mehr in dem Haus. Es steht leer und Gisela G. steht mit dem Bauträger vor Gericht. Unterstützt wird sie dabei von dem Baustoff-Experten Josef Spritzendorfer. Er lehrt zum Thema „Wohngifte“ an Universitäten und hat zudem als Fachautor ein umfangreiches Portal zum Thema „Gesundes Wohnen“ im Internet aufgebaut.

30 Menschen lassen sich pro Woche von Spritzendorfer beraten: „Die haben meist schon eine Odyssee hinter sich. Fast immer werden sie wegen ihrer Symptome als psychisch überlastet wieder heim geschickt. Meist mit einem Rezept für Psychopharmaka in der Tasche.“ Laut Spritzendorfer sei es unverantwortlich, dass der Staat seine Bürger nicht besser schützt: „Es gibt in Deutschland ca. 30 Prozent Allergiker – es gibt 25 Prozent von Menschen, die an Umweltbelastungen effektiv leiden. Circa sieben Prozent der Bevölkerung sind schwer Chemikalien sensitiv und reagieren auf alle möglichen Stoffe sehr individuell. Und trotzdem sind die Unternehmen nicht verpflichtet, die enthaltenen Schadstoffe auf ihren Produkten aufzuführen.“

Vor diesem Hintergrund fordert Spritzendorfer glaubwürdige Gütesiegel. Auch den Blauen Engel, der Bau- und Renovierungsstoffe als „unbedenklicher“ kennzeichnet, ist laut Spritzendorfer nicht wirklich hilfreich. Heinz Jörn Moriske vom Umweltbundesamt bestätigt: „Der Blaue Engel sagt nicht, dass die gekennzeichneten Produkte nichts emittieren. Er besagt, dass die Produkte im Vergleich zu anderen weniger emittieren.“

Fakt ist: Für Baustoffe gilt kein Vorsorge-Prinzip wie zum Beispiel bei Medikamenten. Medikamente dürfen erst auf den Markt kommen, bis sie erforscht sind. Mit giftigen Bau-Stoffen hingegen darf Geld verdient werden, bis der gesundheitliche Schaden erwiesen ist. Für den Baustoffexperten Spritzendorfer ein Skandal: „Das ist eine sehr mächtige Industrielobby, die einen sehr großen Einfluss auf Politiker hat. Immer wieder haben wir erlebt, dass giftigste Materialien viel zu lange auf dem Markt geblieben sind, bis sie endlich verboten wurden.“