Russland – neuer alter Gegner

NATO und Russland belauern sich wieder an einer Grenze im Osten Europas. Auch deutsche Soldaten sind dort im Einsatz – in einem neuen Kalten Krieg?

Ganz friedlich liegt die baden-württembergische Gemeinde Immendingen im Naturpark Obere Donau. Und doch ist hier, im Januar 2018, die wieder rauhere Weltlage direkt greifbar: Wuchtige „Boxer“-Transportpanzer rollen am Bahnhof im kalten Morgenlicht auf Güterzugwaggons. Bundeswehrsoldaten des Jägerbataillons 292 manövrieren und befestigen die Panzerwagen, die noch den Tarnanstrich aus Afghanistan tragen. Soldaten und Gerät sind die Ablösung für die deutsche Truppe in Litauen. Sie sind Teil der multinationalen „Battlegroups“, die an den Grenzen der östlichsten NATO-Verbündeten wachen.

Mögliche neue Front?

Eine gespenstische Situation: NATO und Russen belauern sich, und üben in Manövern wieder Krieg an einer Grenze. Nicht der deutschen, aber des Baltikums und Polens. Nach der russischen Annexion der Krim wollten die östlichen Bündnispartner die Präsenz der NATO-Truppen. Die Region sei, besonders an der rund hundert Kilometer langen „Suwalki“-Lücke, geeignet für einen russischen Vorstoß. Eine mögliche neue Front also? Bataillonskommandeur Wolf Rüdiger Otto deeskaliert: „Auf Einladung der Litauer, im Rahmen der NATO, sind dort die Truppen stationiert“, so der Oberstleutnant unaufgeregt. Er werde mit der Battlegroup seinen Auftrag dort wahrnehmen und gemeinsam mit den Partnern und den litauischen Streitkräften dort üben. Eine „einsatzgleiche Verpflichtung“ sei das eben. Vor ihrem halbjährigen Einsatz halten die Soldaten hier den Ball flach. Obwohl – oder weil die Konfrontation zwischen West und Ost heute wieder so präsent ist.

Suche nach klarem Gegner

Vom einem neuen – oder auch „aufgewärmten“ – Kalten Krieg ist in Medien und Politik die Rede; Vergleiche zwischen den Waffensystemen, Manöverhäufigkeit und der Feuerkraft von NATO und Russland haben Konjunktur. Dr. Marcel Dickow, Militärexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik meint zum „Getrommel“ vom neuen Kalten Krieg: „Das hat natürlich viel damit zu tun, dass im Kalten Krieg die Fronten einfach klar waren und dass das eine einfachere Konstellation war als heute, wo es eben eine multipolare Welt gibt.“ Heute seien Bedrohungen nicht so klar, kämen aus unterschiedlichen Richtungen. „Da ist eine bipolare Welt mit einem klaren Gegner im Osten, Russland, eben sehr viel einfacher zu erklären – und lässt zum Beispiel auch viel leichter eine Aufrüstung zu.“

Kalter-Krieg-Nostalgie als Marketing-Aktion für Rüstungslobby und Populisten? Sicher: Der mächtigste Mann des Westens, Präsident Trump, ist ein gnadenloser Vereinfacher. Und der russische Präsident Putin wird auch nicht müde, die „aggressiven Aktionen“ des Westens an den russischen Grenzen anzuprangern: „Unter diesen Bedingungen müssen wir der Stärkung der Kampfbereitschaft unseres Landes eine besondere Aufmerksamkeit widmen“.

Am Tisch der Mächtigen

Wie ernst ist das? Wir interviewen einen kremlkritischen russischen Militärexperten. Für Alexander Golts lebt der russische Präsident tatsächlich noch in der Ära des Kalten Kriegs; Putins Weltsicht, so Golts, ließe sich vereinfacht so skizzieren: „Hinter einem großen Tisch – möglicherweise dem Tisch von Jalta – sitzen die Führer der großen, mächtigen Länder und entscheiden über das Schicksal der kleinen Staaten: zeichnen die Grenzen, bestimmen ihre Zukunft.“ Im Grunde, meint Golts, entstand die Ukraine-Krise „aus dem Gefühl des russischen Oberhaupts, dass ihn jemand von diesem Tisch wegdrängen möchte.“

Putin will also seinen Platz am Tisch der Großmächte verteidigen. Für ihn ist ein US-Präsident, der die Notwendigkeit der NATO anzweifelt, Wasser auf die Mühlen.

Putin, so Golts, wisse auch, dass der Westen sich allzusehr an den Frieden gewöhnt habe. Der Mann im Kreml dagegen sei grundsätzlich bereit zur Eskalation. Das habe er bewiesen, als die NATO plante, Bataillone im Baltikum und Polen zu stationieren: Russland habe „unverzüglich den Aufmarsch von vier Divisionen der Landstreitkräfte an der westlichen Grenze bekanntgegeben.“ Alexander Golts vermutet, dass alle nachfolgenden Aktivitäten der NATO eine „gespiegelte Reaktion“ auf Seiten Russlands nach sich ziehen werden – „eine Reaktion unter einem Vergrößerungsglas.“

NATO modernisiert Infrastruktur

Brisant ist das vor dem Hintergrund, dass die NATO ihre veraltete Infrastruktur in Europa aktuell modernisiert: Neue Kommandostäbe sollen im Krisenfall den Nachschub über den Atlantik und in Europa besser organisieren. Deutschland könnte Sitz eines dieser Kommandostäbe werden. Und im Bundesverteidigungsministerium zirkulieren Pläne, dass Deutschland drei gepanzerte Divisionen zur Landesverteidigung braucht. Ähnlich wie in der Zeit des Kalten Krieges vor 1990. Doch eine konventionelle Materialschlacht gegen den Aggressor Russland – das sei ein unwahrscheinliches Szenario, so Golts: „Russland hat de facto keine Verbündeten, auf jeden Fall hat es keine Verbündeten, deren Streitkräfte auf Kriegsschauplätzen eingesetzt werden könnten.“ Russland habe auch keine sehr effiziente Rüstungsindustrie. Die könne im Falle eines Krieges die militärische Massenproduktion nicht gewährleisten. Was Russland tatsächlich habe, sind Atomwaffen. Und russische Führungspersönlichkeiten, so Golts, erinnerten gern daran, „dass Russland nicht nur die Möglichkeit, sondern auch den politischen Willen hat, diese Waffen einzusetzen.“ Und doch: Heute geben die 29 NATO-Staaten für Rüstung mehr als zehnmal so viel Geld wie Russland aus.

Doppelgesicht des Kalten Kriegs

Dass die Russen einen Krieg anzetteln wollen, das glaubt auch der Militärexperte Marcel Dickow nicht. Dennoch müsse die NATO dem Muskelspiel des Kremlmanns mit gebührendem Respekt begegnen: „Das Zeichen der NATO gegenüber Russland muss sein, dass die NATO Russland ernst nimmt. Dass die NATO dieser Herausforderung geschlossen begegnen muss, das ist, glaube ich, ein wichtiges politisches Zeichen.“

Alexander Golts sieht auch, dass gegenüber Putin Signale der Entschlossenheit wichtig sind. Das genüge aber nicht, um „die allerschlimmste Entwicklung der Ereignisse“ zu verhindern: „Das kann man nur tun, wenn man ernsthaft Verhandlungen über neue Verträge über Rüstungsbeschränkungen, über militärische vertrauensbildende Maßnahmen führt.“

Denn: Kalter Krieg, das war – und ist – ein hochgradig ambivalentes Geschäft. Da geht es einerseits um: Drohen, abschrecken, glaubhaft die Bereitschaft zum Äußersten zu zeigen. Andererseits geht es immer auch um Maßnahmen der Vertrauensbildung für eine „friedliche Koexistenz“. Kalter Krieg, das ist ein mühseliges Geschäft von Diplomatie und Militärpsychologie, das – im Grunde bis heute – eine Art Frieden garantiert. Und nur in diesem Rahmen sind die deutschen Panzer für Litauen auf dem richtigen Weg.