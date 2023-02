Kurzzeitpflege: Modell Reutlingen

Krankenhäuser haben es auch schon entdeckt: Kurzzeitpflegeplätze, die pflegenden Angehörigen eine Verschnaufpause verschaffen. Die Plätze sind begehrt, aber rar – oder man hat das Glück, in Reutlingen zu leben.

Ob sie das erste Mal Schuldgefühle hatte? „Ja!“, sagt Sabine M. wie aus der Pistole geschossen „da wollte ich am zweiten Tag wieder aus dem Urlaub nach Hause fahren, weil ich immer gedacht habe, ich schiebe sie ab.“ So dachte Sabine M. als sie ihre schlaganfallgelähmte Mutter zum ersten Mal für zwei Wochen in die Kurzzeitpflege brachte – um ihre eigenen Batterien wieder aufzuladen. Seit sieben Jahren pflegt Sabine M. ihre Mutter zu Hause: „Die Tage, wo alles zusammenkommt, sind, wenn‘s meiner Mutter nicht gutgeht“, sagt sie. „Wenn Blutdruck, Kreislauf und dergleichen spinnen und sie hängt da und ich weiß nicht, was noch kommt. Da sei sie an einem Punkt wo es einfach nicht mehr geht. Inzwischen organisiert Sabine M. einmal im Jahr einen Kurzzeitpflegeplatz. Mutter Waltraut findet es gut, ihre Tochter könne dann auch mal an sich denken: „Da oben geht’s mir gut.“

Minusgeschäft Kurzzeitpflege

„Da oben“, das ist das Obergeschoss des modernen Pflegeheims auf dem Reutlinger Georgenberg. Dort gibt es 17 fest eingerichtete Kurzzeitpflegeplätze. Einige Tage bis zu einem Monat bleiben die Gäste hier. Das ist außergewöhnlich – denn Kurzzeitpflege ist ein Minusgeschäft. Also müsste der Geschäftsführer der Reutlinger Altenhilfe GmbH – und Schwabe – Werner Rumpel doch eigentlich todunglücklich sein. Doch im Gegenteil: stolz sei er, diesen Bereich anbieten zu können: Natürlich wäre es mir als Geschäftsführer lieber, wenn wir hier kostendeckend arbeiten könnten.“ Auf 180.000 Euro Mehrkosten pro Jahr summieren sich die Betriebskosten für die Kurzzeitpflegeplätze.

Denn: Die Betten sind zwar gut ausgelastet, aber dennoch nicht immer belegt. Das Personal muss sich auf oft wechselnde Gäste einstellen. Immer neue Falldokumentation, Abstimmen der Therapien. Bei Dauerpflege-Patienten, die manchmal Jahre bleiben, ist dagegen meist alles gut eingespielt. Deshalb bieten Heime oft nur unregelmäßig, „eingestreute“ Kurzzeitpflegeplätze an, bis wieder eine profitable Dauerbelegung kommt. Werner Rumpel ist kein Samariter, warum leistet er sich bewusst Verluste?

Unterstützung von der Stadt

2012 fing es an: Da baute die Altenhilfe das neue Pflegeheim hier. Das Wohnklötzchen wirkte arg wuchtig, etwas peppiges fehlte. Der Architekt fragte Werner Rumpel, ob er nicht eine Idee habe, was man aufs Dach setzen könnte. So kam die Idee: „Wir können hier in bester Lage, mit Aussicht über die Stadt Reutlingen, einen Kurzzeitpflegebereich mit 17 Plätzen obendrauf machen“.

Wie aber diesen unrentablen Bereich finanzieren? Werner Rumpel stieß da auf offene Ohren bei der Stadt Reutlingen. Die beschloss, fast die Hälfte der laufenden Mehrkosten für die Kurzzeitpflege zu übernehmen. Verwaltungsbürgermeister Robert Hahn ist auch Schwabe. Warum ist die Stadt da so freigiebig? „Weil das genau das ist, was die Menschen sich wünschen“ sagt Hahn „möglichst lange zu Hause, in der eigenen Häuslichkeit zu bleiben, dort auch gepflegt zu werden.“ Die Kurzzeitpflegestation sei ein Element, das die Familie und auch die ambulante Pflege stützt. „Und damit auch stationäre Pflege lange hinausschiebt.“ Am Ende, so Hahn, würden damit Millionen an stationären Pflegekosten gespart. Die entstehen nämlich, wenn ausgebrannte Angehörige ihre Nächsten verfrüht in die viel aufwändigere Dauerpflege stecken.

Hilfe bei Kurzzeitpflege-Verträgen

Für die Beratung der Angehörigen hat Stadt auch ein Büro eingerichtet: Hier werden Kurzzeitpflege-Verträge abgeschlossen, Zuschüsse der Krankenkasse geklärt. Die gesetzliche Regelung ist etwas unglücklich: Je höher der Pflegegrad – also je intensiver Angehörigen pflegen müssen – desto weniger Tage im Jahr deckt der Zuschuss ab: Die Kasse zahlt zum Beispiel 1612 Euro im Jahr, bei Pflegegrad 3. Das reicht dann für 19 Tage Kurzzeitpflege im Heim. Bei Pflegegrad 4 lassen sich mit diesem Betrag – wegen des höheren Aufwands – nur 15 Tage finanzieren. Eigene Zuzahlungen für Unterbringung und Verpflegung müssen die Antragsteller auch noch einkalkulieren.

Nicht alle Gäste kommen aber von zu Hause zur Kurzzeitpflege in das Heim auf dem Georgenberg: Elisabeth K. zum Beispiel hatte direkt vorher eine Operation. Und wie das heute so ist, die OP richtig auskurieren im Krankenhaus, das ist nicht mehr drin: „Nach zehn, elf Tagen“ so die Rentnerin, „haben Sie gesagt, Sie entlassen mich. Da stand ich da. Da habe ich dann die ganze Nacht nicht geschlafen, ein bisschen Panik bekommen.“ Denn bis zu ihrer Reha dauerte es noch drei Wochen. Für sie wurde dann hier ein Kurzzeitpflegeplatz klargemacht.

Bedarf an Plätzen wächst

Die Kliniken haben das Haus also auch entdeckt – für Patienten, die sie nach der OP schnell entlassen wollen. Das sprengt nun fast das Reutlinger Modell. Der Verwaltungsbürgermeister von Reutlingen sieht das mit gemischten Gefühlen: „Ich glaube, 30 Prozent der Menschen, die hier bei uns sind, sind direkt Entlassungen aus dem Krankenhaus heraus. Und natürlich nimmt das Plätze für andere Menschen weg.“ Eigentlich, so Robert Hahn, bräuchten sie die doppelte Anzahl Kurzzeitpflegeplätze, um die Nachfrage zu befriedigen. Werner Rumpel, der Geschäftsführer der Reutlinger Altenhilfe GmbH ergänzt: „Wir kriegen sehr viele Belobigungen, für diese Arbeit. Aber mir wäre es auch lieber, wenn mal ein Geldsegen rüberwachsen würde.“

Zum Beispiel Sonderpflegesätze, auch als Anreiz für weitere solche Modelle. Doch bis sich so etwas eventuell durchsetzt, werden die Reutlinger auch mit knappem Etat munter weiter damit machen, Vorbild in Sachen Kurzzeitpflege zu sein.