Pflegeschüler unter Praxisschock

Trotz des Pflegenotstandes in Krankenhäusern werden Auszubildende oft schnell verheizt. Sie ersetzen examinierte Vollzeitkräfte, tragen zu viel Verantwortung und stehen so extrem unter Druck.

Desillusionierung vorprogrammiert

Die Situation ist paradox. Obwohl seit Jahrzehnten in den 2.000 deutschen Krankenhäusern eine riesige Lücke beim Pflegepersonal klafft (110.000 bis 200.000 fehlende Pflege-Fachkräfte prognostizieren verschiedene Studien bis 2025), werden schon junge Berufsanwärter in der Ausbildung vom Stationsalltag abgeschreckt, so dass viele früher oder später das Handtuch schmeißen. Dabei interessieren sich viele junge Menschen für einen Job in der Krankenpflege; die Krankenhäuser und die ihnen angegliederten Pflegeschulen haben in der Regel keine Schwierigkeiten, ihre 70.000 Ausbildungsplätze (das deutsche Pfleginstitut DIP spricht von 60.000) zu besetzen. Wenn die Abbrecher-Quote laut Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) noch bei überschaubaren 9 Prozent liegt, kommen jedoch spätestens nach der Ausbildung viele junge Menschen der Pflege abhanden, weil sie Einblick gewonnen haben in ein System, das seine Fachkräfte in den Burnout, zumindest aber in die Resignation treibt. Nur 5 Prozent eines Jahrganges stehen laut DKG nachher auch wirklich am Patientenbett.

Der 22jährige Tim hat den Praxisschock am eigenen Leibe erfahren. Hochmotiviert war der Abiturient aus Baden-Württemberg in die 3-jährige Krankenpfleger-Ausbildung gestartet. „Abends nach Hause kommen und wissen, ich habe anderen Menschen Gutes getan“, so die ursprüngliche Vorstellung von seiner zukünftigen Arbeit. Doch schon nach einem Jahr in einer großen Klinik steht für ihn fest: in diesem Job will er später nicht arbeiten. Je nach Station würden er und seine Mitschüler als preiswerte Vollzeitkräfte eingesetzt und fest eingeplant in den Arbeitsablauf. Wenn es ihm schlecht gehe, überlege er sich dreimal, ob er sich krankmelden dürfe, sagt Tim, weil er das den Kollegen nicht antun wolle. Dem durch extreme Unterbesetzung geschuldeten Tempo fiele häufig auch die korrekte Wissensvermittlung zum Opfer: abarbeiten statt lernen. „Die Frage ist nicht, wie macht man es richtig, die Frage lautet: wie geht es schnell?“

Keine Zeit für Mitgefühl

Valentina (20) stört vor allem der Mangel an Empathie für die Patienten, immerhin die Schwächsten und Hilflosesten im gewinnorientierten Gesundheits-System. Die Studentin der Krankenpflege leistet die vorgeschriebenen 2.500 Praxisstunden in einem großen bayerischen Krankenhaus ab und geriet gleich zu Beginn ihrer Ausbildung in eine Zwickmühle. „Eine Patientin hat eine schwere Diagnose bekommen und war wirklich aufgelöst, und es hatten aber fünf weitere Patienten schon geklingelt und brauchten meine Hilfe, … ich musste diese Patientin da so liegen lassen mit dieser schweren Diagnose, alleine, schluchzend, und das ist für mich nicht das, was ich lernen will“. Übereinstimmend berichten Valentina und Tim von unverantwortlichen Situationen, etwa, wenn sie nahezu alleine für zu viele Patienten zuständig waren oder Arbeiten verrichten sollten, für die sie noch gar nicht qualifiziert waren. Dabei gibt es keinen „Welpenschutz“ für die Schüler. Wenn etwas schief geht und einem Patienten dadurch Leid widerfährt, sind sie genauso haftbar wie examinierte Pflegekräfte. Ein immenser Druck für die jungen Menschen.

Allianz des Schweigens

Keine Einzelfälle, bestätigt der Sozialarbeiter, Buchautor und Pflegeexperte Claus Fussek, den täglich verzweifelte Mails und Anrufe von Patienten, Pflegern und Azubis erreichen. Er beklagt, dass hochmotivierte, hoffnungsvolle junge Menschen schon in der Ausbildung verheizt würden, und mahnt das Pflegepersonal zur Solidarität. Eine Allianz des Schweigens führe dazu, dass diejenigen, die Missstände offen aussprächen, in der Hoffnung, dass sich durch die Kritik etwas ändere, von ihren Kollegen häufig gemobbt würden und als Nestbeschmutzer gälten.

Ein weiteres Problem liegt im System: es hapert an der Wissensvermittlung, zu wenige Ausbilder sind freigestellt für die Azubis, die anderen in den Stationsalltag eingebunden und damit selbst im Stress. Mehr als 80 Prozent der Pflegeschüler wünschen sich laut einer verdi-Umfrage mehr Ausbilder. Der Dachverband der deutschen Krankenhausträger (DKG) gibt diesen Mangel immerhin zu, reicht die Kritik aber weiter an die Krankenkassen, die mehr Geld für die Freistellung von Ausbildern locker machen müssten. Ein neues Pflegeberufe-Gesetz soll immerhin ab 2020 bessere berufliche Perspektiven für den Nachwuchs schaffen. Mit einer generalistischen Ausbildung, die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammenlegt, anders als bisher. Ob das wirklich mehr Flexibilität und attraktivere Karrierechancen bringt, ist umstritten. Auch die angestrebte Akademisierung der Pflege (die Möglichkeit, eine Pflegeausbildung zukünftig komplett an der Fachhochschule oder Universität zu erwerben) wird zwar vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP) ausdrücklich befürwortet, müsste von Bund und Ländern aber noch massiv finanziell unterfüttert werden. Während die Player noch diskutieren, haben andere bereits Konsequenzen gezogen. Tim überlegt sich, nach der Ausbildung etwas ganz anderes zu machen. BWL studieren vielleicht. Und Valentina sieht ihre Zukunft zwar in der Pflege, allerdings nicht am Krankenbett. Vier Hände weniger für den Dienst am Patienten.