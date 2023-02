Wie rekrutiert man Pfleger?

Der Comic zeigt: Mangel an qualifizierten Krankenpflegern ist gleich Gesundheitsrisiko für Patienten. Aber was tun? Die Arbeitsbedingungen sind alles andere als eine Werbung für den Beruf.

Die Spitze des Eisbergs

Es klingt wie in einer schlecht gemachten Krankenhausserie: Wegen Unterbesetzung in der Krankenhauspflege fällt eine Patientin im Aufwachzimmer aus dem Bett und muss reanimiert werden. Falsche Tabletten werden ausgegeben, das Essen bleibt auf dem Küchenwagen oder die Hygiene läuft auf Schmalspur – alles aufgrund von Personalmangel. Leider sind dies reale Berichte aus den Gefährdungsanzeigen der Intensivstation des Stuttgarter Diakonieklinikums, die 2017 öffentlich wurden. Der Präsident der Pflegekammer Markus Mai geht davon aus, dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt, weil auch er öfters Briefe von besorgten Pflegern über gefährliche Personalsituationen in den Kliniken erhält. Der ärztliche Direktor des Diakonieklinikums spricht zwar davon, dass zu keiner Zeit eine Gefährdung der Patienten bestanden habe, aber wer glaubt das schon?

Die Situation wird sich weiter zuspitzen

Die Frage ist nur, woher soll das qualifizierte Personal kommen? Der Pflegemarkt scheint leer gefegt. Und das Ergebnis sieht ganz einfach so aus, dass die Anzahl der Patienten pro Pflegekraft steigt. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Gleichzeitig wird in Zukunft die Anzahl der Pflegebedürftigen auch in den Krankenhäusern durch unsere älter werdende Gesellschaft deutlich zunehmen. Allein die Anzahl der über 80-Jährigen wird laut statistischem Bundesamt bis 2030 voraussichtlich auf 6,4 Millionen anwachsen. 2009 waren es noch 4,1 Millionen. Mehr ältere Menschen bedeuten aber auch mehr multimorbide Patienten mit einem hohen Pflege- und medizinischen Behandlungsaufwand.

Gutgemeinte Rettungsversuche

Es muss also dringend etwas passieren, da sind sich alle einig. Im Gespräch sind deshalb zum Beispiel Untergrenzen für das Pflegepersonal an einer Klinik. Besonders für sensible Bereiche wie den Intensivstationen sollen sie definiert werden. Nur wenn es kaum noch Pfleger auf dem Arbeitsmarkt gibt, woher soll das zusätzliche Personal kommen? Hoffentlich wird es nicht in der Folge aus den angeblich weniger sensiblen Bereichen abgezogen. Auch der Versuch qualifiziertes Personal aus dem Ausland für deutsche Kliniken zu rekrutieren ist ein gutgemeinter Versuch. Bei aktuell laut Verdi 70.000 fehlenden Pflegekräften in deutschen Krankenhäusern aber wohl doch eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Letztlich kann wohl nur eine Zunahme des eigenen Pflegenachwuchses helfen, das Problem langfristig in den Griff zu bekommen.

Wie spricht man den Nachwuchs am besten an?

Leider sind die Zustände in vielen Kliniken alles andere als eine Werbung für den Beruf. Rosarote Arbeitssituationen vorzugaukeln, ist aber sicher nur eine mäßig gute Lösung. Auf einigen Berufs-Informationsseiten im Netz nimmt man deshalb kein Blatt vor den Mund und schreibt ganz offen, welche Eigenschaften man besser mitbringen sollte und welche nicht: Stressresistenz ist wichtig. Über die eigene Gesundheit sollte man dagegen nicht übermäßig besorgt sein und auch der Wunsch nach geregelten Arbeitszeiten, sollte keine Rolle spielen.

Trotzdem gibt es nach wie vor Menschen, die sich nicht abschrecken lassen und deshalb den Pflegeberuf anstreben. Zu Recht, denn der Pflegeberuf ist außerordentlich vielseitig. Das belegen auch die vielen Statements der Pfleger im großen Internetforum Krankenschwester.de. Dort findet man die Fragen der Berufsanwärter und die Reaktionen der erfahrenen Krankenpfleger. Viele stören sich an den familienfeindlichen Arbeitszeiten und der ein oder andere auch am Lohn, aber letztlich mögen die meisten ihren Beruf sehr. Die entscheidende Kritik ist, dass eine gute Arbeit unter der angespannten Personalsituation oft nicht leistbar ist. Die einzige Lösung scheint deshalb naheliegend: Verbessert die Situation der Pfleger und der Nachwuchs wird sich automatisch einstellen.

Der Krankenpflege-Imagefilm

Bis es soweit ist, braucht es wahrscheinlich weiterhin sehr viele clevere Werbefilme, die das schlechte Image des Kranken- und Gesundheitspflegers aufpolieren. Das Internet ist voll damit: „Der Recruitingfilm für den Pflegedienst der Charitee“, der „OP-Pflege-Imagefilm der Uniklinik Köln“, der „Gesundheits- und Krankenpflege Imagefilm der FH Puck Urstein“,… auch Odysso hat einen Pflege-Werbefilm produziert. Allerdings einen, der auch von den unschönen Seiten des Berufs inspiriert wurde.