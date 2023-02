Wohin der Personalmangel führt

In der Pflege wird an Personal gespart, darunter leiden sowohl die Pfleger als auch die Patienten. Doch jetzt regt sich Protest – Pfleger gehen auf die Straße und demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen.

Menschenunwürdige Bedingungen

Beate Frees hat für ihren verstorbenen Vater einen kleinen Altar errichtet. Traurig ist sie, dass er seine letzten Tage teils unter menschenunwürdigen Bedingungen zubrachte: Weil in der Klinik, in der er operiert wurde, nicht genügend Personal zur Verfügung stand. „Mein Vater war dement. Und sehr unruhig. Aber wenn man seine Hand nahm und mit ihm sprach, hat er sich sofort beruhigt. Wenn er die Zuwendung gespürt hat. Aber dafür war in der Klinik keine Zeit, kein Personal. Also hat man ihn an Händen und Füßen fixiert und – weil er das nicht aushalten konnte – zusätzlich mit Medikamenten ruhig gestellt.“ Mehrfach haben Beate Frees und ihre Mutter dem Klinikum Hilfe angeboten. Zur Toilette gehen, Hygiene-Maßnahmen – das hätten sie Ihrem Vater ermöglichen können. Stattdessen wurde ihr Vater in Windeln gelegt. Und bekam einen schmerzhaften Harnkatheter. Fünf Tage musste der Vater von Beate Frees so auf seine Blasen-OP warten. Aber schon zwei Tage nach der Operation wurde er wieder in ein Heim entlassen. Mittlerweile hatte er im Windelbereich eine Wunde. Zu lange hatte er in seinen Ausscheidungen gelegen. Und wieder standen im Krankenhaus keine Pfleger zur Verfügung, die etwa beim Anziehen hätten helfen können. „Außerdem gab es keinen Arzt-Brief, der dem Heimpersonal Hinweise zur Wundbehandlung gegeben hätte. Aber das entscheidende: Mein Vater hätte Antibiotika nehmen müssen, um eine bakterielle Infektion zu verhindern. Das hätte vom Krankenhaus veranlasst werden müssen. So ist mein Vater nach wenigen Tagen an einer Blutvergiftung gestorben. Auf der Bahre des Notarztes, der ihn zurück in die Klinik bringen wollte.“

Nur noch Geld für die Klinik verdienen

Geschichten wie diese können alle Pfleger und Pflegerinnen erzählen. Doch nicht nur die Patienten leiden. Auch die Pflegekräfte sind betroffen: Da ist zum einen die hohe Arbeitslast. Für viele aber noch schlimmer ist es, dass sie den Patienten nicht die Hilfe zukommen lassen können, die sie in Ihrer Ausbildung gelernt haben. Ende 2017 haben die Streiks begonnen. Zuerst in Tübingen, dann in Freiburg. Drei Pflegerinnen haben sich bereit erklärt, für Odysso sehr konkret zu benennen, was der Pflegenotstand in der Praxis bedeutet. Allerdings mussten wir die Pflegerinnen anonymisieren. Sonst hätten sie von Ihren Arbeitgebern mindestens eine Abmahnung riskiert. Hannah B. erklärt: „Heute geht es leider immer mehr in Richtung der gefährlichen Pflege. Der Patient ist eigentlich nur eine Rechengröße. Dem wird alles untergeordnet. Heute habe ich mehr das Gefühl, dass ich die Kliniken eigentlich nur noch dabei unterstütze, dass sie ihr Geld verdienen und dass sie aus den roten Zahlen herauskommen. Und wie es dabei den Patienten und den Pflegenden geht, ist eigentlich vollkommen egal.“

Mit Magensonde und Infusion Zeit sparen

Tatsächlich belegt das reiche Deutschland beim Pflegeschlüssel in Europa den letzten Platz. In keinem anderen Land muss sich ein Pfleger um mehr Patienten kümmern, als in Deutschland. Das hat gravierende Konsequenzen, wie Anna C. schildert: „Dass ich keine Zeit habe, ausreichend Essen zu verabreichen. Ein Patient hatte schon sehr dramatisch abgenommen. Und natürlich ist dann die Folge, dass wir sehen, dieser Menschen ist zu dünn, er liegt zu viel. Er hat keine Kraft mehr, die Haut geht eventuell auf. Man sieht das schon. Und die Folge ist aber dann dass man eher bereit ist, eine Magensonde zu legen und künstlich zu ernähren, oder Flüssigkeit über die Vene zu geben. Anstatt sich Zeit zu nehmen, um Essen zu verabreichen.“

Patientin festgeschnallt

Zahlreiche Studien zeigen die gravierenden medizinischen Komplikationen, die durch eine Unterbesetzung der Pflege verursacht werden. Von der Lungenentzündung bis zum Herzinfarkt. Pflege ist eben nicht verzichtbarer sozialer Luxus. Pflege wirkt unmittelbar auf Erfolg oder Misserfolg der medizinischen Behandlung. Besonders negativ wirkt sich der Pflegenotstand auch auf Patienten mit starkem Bewegungsdrang aus. Diese Patienten müssten beruhigt und betreut werden. Anna C. weiß, was in solchen Fällen aber tatsächlich geschieht: „Die Dame hat man letztlich erst mit Bettgittern aufgehalten und dann aber auch fixiert – was völlig unfassbar ist, weil man die Aktivität ja eigentlich fördern möchte – aber die lag dann fixiert im Bett und hat dann natürlich auch eine Lungenentzündung bekommen und musste sogar auf Intensivstation.“

Keine Zeit für Menschlichkeit

Viele Pflegekräfte sehen ihre Arbeitswirklichkeit im bizarren Widerspruch zu den Werten, die sie anstreben. Lina D. formuliert das so: „Wir haben in unserer Pflege keine Zeit mehr für Menschlichkeit. Manchmal kommt es mir so vor, sobald man durch die Tür eines Krankenhauses geht, betritt man eine fremde Welt. Da gelten andere Regeln, an die man sich dann leider im Laufe der Berufsjahre, um überhaupt zu bestehen, gewöhnt. Und sobald man die Tür wieder rückwärts zumacht, fragt man sich manchmal: was mache ich da eigentlich in dieser anderen Welt in dieser Klinik.“