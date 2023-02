Alltag eines Pflegers

Schichtdienst, Überstunden, kaum Pausen. Am Beispiel eines Intensivpflegers in Stuttgart wird deutlich, wo das Pflegesystem Krankenhaus an seine Grenzen stößt und wie wichtig gut ausgebildetes Personal ist.

Wie wirkt sich die Personalnot auf die tägliche Arbeit aus? Wie kommen Pfleger damit zurecht? Und wie sehr leiden Patienten unter dem Notstand? Die Gewerkschaft Verdi klagt schon lange, dass Pausen nicht eingehalten werden und Mitarbeiter immer wieder, auch wenn sie eigentlich frei hätten, in die Klinik gerufen werden. Das geht an die Substanz. Da passieren Fehler. Vor allem ältere Patienten, die intensiver betreut werden müssten, leiden im Krankenhaus. Da stürzt auch mal einer, weil niemand Zeit hat, ihm auf die Toilette zu helfen. Dabei wollen die Pfleger eigentlich einen guten Job machen.