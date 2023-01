Die Geschichte der Gentherapie

Erbkrankheiten durch Gentherapie behandeln? Ein alter Traum. Ein Blick zurück zeigt jedoch: In der Gentherapie liegen Erfolg und Scheitern nah beisammen. Ändert sich das durch CRISPR/Cas?

14. September 1990. Die vierjährige Ashanti DeSilva wird zur ersten Gentherapie-Patientin weltweit. Sie leidet an einem schweren erblichen Immundefekt, denn in ihren Abwehrzellen ist ein Gen defekt. Ärzte der National Institutes of Health in Amerika „reparieren“ Ashantis Abwehrzellen – mithilfe von „Gen-Taxis“: Viren, die das intakte Gen in die Blutzellen transportieren. Diese therapierten Blutzellen spritzen sie anschließend in ihren Körper zurück. Die Gentherapie-Forschung weckt große Hoffnungen bei den Patienten: Können Erbkrankheiten bald direkt am Ursprung geheilt werden – anstatt nur die Symptome mit Medikamenten zu behandeln? Im Fall Ashanti wird später klar: Die ihr verabreichten Gene reichen nicht aus, um genügend Enzyme zu produzieren, die Therapie muss immer wieder wiederholt werden. Trotzdem gilt diese erste Behandlung als großer Fortschritt – und Ashanti geht es mit der Therapie besser als vorher.

Der Tiefpunkt: Ein Patient stirbt

Das Jahr 1999 gilt als der Tiefpunkt in der Geschichte der Gentherapie. Der 18-jährige Jesse Gelsinger stirbt in der Uniklinik von Pennsylvania an den Folgen einer Gentherapie – und das, obwohl seine Erkrankung gar nicht lebensbedrohlich war. Er litt unter einer Stoffwechselerkrankung der Leber und wollte ohne Medikamente leben. Die Ärzte spritzen ihm Viren, die das intakte Gen zu seiner Leber bringen sollten. Doch sie schätzen die Dosis falsch ein. Jesse stirbt an den Folgen einer Überreaktion seines Immunsystems.

Plötzliche Krebsfälle bei Babys

Wie nah Erfolg und Scheitern beisammen liegen, wird klar, als in Paris mehrere Babys gentherapeutisch behandelt werden. Sie litten unter einer ähnlichen Immunschwäche wie Ashanti. Dank der Gentherapie wurden sie von ihrer lebensbedrohlichen Erkrankung geheilt. Doch einige Jahre später erkranken einige der Kinder plötzlich an Leukämie. Der Einbau des therapeutischen Gens hatte ein Krebsgen aktiviert. Ein grundsätzliches Problem der klassischen Gentherapie: Die Ärzte können nicht bestimmen, wo sich das neue Gen mit Hilfe der Viren einbaut. Dieses Problem könnte CRISPR lösen, denn es kann ganz gezielt eine DNA-Sequenz schneiden. Doch auch ohne CRISPR gibt es weitere Erfolgsmeldungen: Erkrankungen der Netzhaut konnten in klinischen Studien bereits therapiert werden,und erste Gentherapien sind bereits in Europa zugelassen.