Mein Recht als Patient

per Mail teilen

Der Arbeitskreis Medizingeschädigter hilft Opfern von Ärztefehlern. Leiterin Monika Hauser berät schnell und unbürokratisch mit Hilfe eines Anwalts. Sie weiß, wovon sie spricht - denn sie leidet selbst an den Folgen eines OP-Fehlers.

Opfer von Ärztefehlern haben es oft schwer, zu ihrem Recht zu kommen, weiß Monika Hauser. Seit 15 Jahren leitet sie den Arbeitskreis Medizingeschädigter. Sie selbst leidet selbst an einem inkompletten Querschnitt, die Folge eines Ärztefehlers. Sie ist oft erste Anlaufstelle für Menschen, die etwas gegen ihren Arzt oder die Klinik unternehmen wollen.

Erste Schritte bei ärztlichen Kunstfehlern

„Suchen Sie zunächst offensiv das Gespräch mit dem behandelnden Arzt", rät Hauser, warnt jedoch vor: “Die Erfahrung zeigt, dass kaum ein Mediziner bereit ist, auf Nachfrage einen Fehler zuzugeben. Allerdings: "Ärzte und Kliniken sind dazu verpflichtet, alle medizinischen Unterlagen herauszugeben". Die sollten betroffene Patienten sofort anfordern.

Nachweis der Schäden durch Ärztefehler

Die Unterlagen sind wichtig für Jochen Beyerlin, der eine kostenlose juristische Erstberatung beim Arbeitskreis anbietet. In den Unterlagen sucht er Ansatzpunkte für einen Behandlungsfehler. Dann schreibt er eine "Anspruchsbegründung": Zusammen mit den Betroffenen stellt er die Beeinträchtigungen und körperliche Schäden dar, ebenso wie den finanziellen Schaden - kurz: alle Aspekte, die ein Schmerzensgeld rechtfertigen könnten.

Kliniken und Ärzte mauern

Eine oft langwierige und aufreibende Arbeit. „Die Kooperationsbereitschaft von Ärzten und Kliniken ist gleich Null. Die bekommen von ihrem Haftpflichtversicherer mehr oder weniger einen Maulkorb verpasst. Das liegt an einer früheren Musterberufsordnung für Ärzte, wo es verboten war über eigene Fehler oder über Fehler von Kollegen zu reden, sagt Beyerlin. In den Versicherungsbedingungen gab es früher auch einen Passus, dass es verboten war, ein Anerkenntnis abzugeben. „Das existiert alles seit zehn Jahren nicht mehr, ist aber in den Köpfen noch drin.“

Krankenkassen holen Gutachten ein

Ärztliche Behandlungsfehler sind ein schwieriges rechtliches Terrain, juristische und medizinische Laien sind da schnell verloren. Das wichtigste ist eine Rechtsschutzversicherung und der schnelle Kontakt zu einer unabhängigen Patientenberatung. Gleichzeitig kann die Krankenkasse schon ein erstes Gutachten durch ihren Medizinischen Dienst einholen. Kommt es zu einem Verfahren, und geht es um hohe Schadenssummen, muss man mit großem Widerstand seitens der Beklagten rechnen. Der Anwalt von Eugen und Matthias Miemczyk aber ist überzeugt, den Prozess zu gewinnen. Das wird Matthias seine Gesundheit nicht wiedergeben. Doch die finanzielle Situation der Familie würde sich erheblich entspannen.

Über die Psychoschiene mundtot gemacht

Monika Hauser, die Leiterin des Arbeitskreises, hat das am eigenen Leib erlebt. Ihr wurde anonym ein Brief zugespielt, in dem der Versicherer dem Arzt nahelegt, Monika Hausers Lähmung als „psychogen“ einzustufen. Im Klartext: Sie würde sich ihre Beschwerden nur einbilden. Das hat die ehrenamtliche Leiterin des Arbeitskreises der Medizingeschädigten damals sehr verletzt. „Mir hat das unheimlich weh getan, als ich das gelesen habe. Und ich bin nicht die Einzige, der das passiert. Wenn man mit den Leuten redet, dann heißt es immer, das wird irgendwie auf die Psychoschiene geschoben. Von Tausend – sag ich jetzt mal – werden 950 über diese Psychoschiene einfach mundtot gemacht.“ Monika Hauser hat die Klinik damals nicht verklagt. Sie hatte keine Rechtsschutzversicherung und wollte das Risiko nicht eingehen, auf den Anwaltskosten sitzen zu bleiben. Doch mit ihrem ehrenamtlichen Engagement beim Arbeitskreis der Medizingeschädigten kann sie täglich anderen Medizinopfern helfen, zu ihrem Recht zu kommen.