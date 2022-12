odysso - Wissen im SWR

Auto - Wende oder Ende?

Der Dieselskandal brachte es ins Rollen: Die Autoindustrie ist erschüttert, die Mobilität steht vor dem Umbruch. Rufe nach weniger Luftverschmutzung, Stickoxiden und Feinstaub werden immer lauter, die Blechlawinen in den Städten zum unerträglichen Problem erklärt. Den Metropolen im Südwesten drohen Fahrverbote, E-Fahrzeuge und alternative Kraftstoffe sollen Lösungen bieten. Wohin führt uns diese Auto-Wende? Was tun, wenn ein Neukauf ansteht? Ist Dieselfahren eine Umweltsünde? In einer Sendung rund ums Auto beleuchtet das SWR-Wissensmagazin "odysso" auch die Chancen und Risiken der Elektromobilität. Ein Praxistest soll zeigen, welche Hürden bei einer Reise im E-Fahrzeug von Stuttgart nach Hamburg auftauchen. Außerdem untersucht "odysso" die Alltagstauglichkeit von synthetischem Benzin und hinterfragt, was aus der Vision des Wasserstoff-Autos geworden ist. Glaubt man den Herstellern, so scheinen alle Lösungen bereits in greifbarer Nähe. Doch stimmt das wirklich? "odysso" zeigt, wie vielfältig neu man die Mobilität gestalten muss, damit die notwendige Wende gelingen kann.