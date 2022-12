Fünf Tage ohne Auto in Mainz

Franziska und David, sind Eltern von zwei Kindern und leben in Mainz. Die junge Familie testet für Odysso fünf Tage den autofreien Alltag. Verkehrsexperte Axel Friedrich kommentiert ihre Erfahrungen.

Verkehr in Mainz

Etwa 120.000 Fahrzeuge sind in der Hauptstadt von Rheinland Pfalz zugelassen. Damit ist mehr als jeder zweite der 214.000 Einwohner Besitzer eines Kraftfahrzeugs.

Etwa 26.000 der in Mainz zugelassenen Autos gehören zu der Gruppe Dieselfahrzeuge, deren Stickstoff Ausstoß zu hoch ist.

Das Angebot der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) nutzen etwa 53 Millionen Fahrgäste im Jahr. Seit 2012 bietet die MVG Mietfahrräder in der Stadt an. Wer sich registriert, kann an über 100 Mietstationen Fahrräder ausleihen und wieder abgeben. Allein im vergangenen Jahr ist der Fahrradverkehr in Mainz um 20 Prozent gestiegen. Dennoch fordern Bürger wie die Familie in unserem Experiment ein besseres Radwege-Netz in der Stadt.

Verkehrsexperte Dr. Axel Friedrich

Axel Friedrich, Chemiker und Umweltexperte, arbeitet als Sachverständiger für die Deutsche Umwelthilfe. Davor war er Abteilungsleiter für die Bereiche Verkehr und Lärm im deutschen Umweltbundesamt. Er ist Mitbegründer des Internationalen Rat für sauberen Verkehr und kämpft seit Jahren um sauberere Luft in deutschen Städten.

Er ist Berater der Deutschem Umwelthilfe und unterstütze diese bei der Klage gegen die Stadt Mainz wegen zu hoher Luftverschmutzung.

Axel Friedrich kämpft für eine Umgestaltung des Verkehrs in den Städten. Er fordert eine erhebliche Ausdehnung des öffentlichen Verkehrs in deutschen Städten und eine Priorisierung von Rad- und Fußverkehr.

Die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH)

Die Deutsche Umwelthilfe ist eine nichtstaatliche Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation mit Sitz in Hannover. Bereits im November 2011 hatte die DUH eine Klage gegen das Land Rheinland Pfalz eingereicht, wegen Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) in Mainz. Für die Überschreitung sind laut Umwelthilfe insbesondere Dieselfahrzeuge verantwortlich. Zwei Jahre später begannen die DUH und die Stadt Mainz an einer außergerichtlichen Lösung zu arbeiten. Da in 2016 die NO2 Grenzwerte in der Stadt weiterhin überschritten wurden, nahm die DUH ihre Klage wieder auf und fordert, dass ab 2018 allen vom Abgasskandal betroffenen Dieselautos die Fahrerlaubnis in der Stadt entzogen wird.