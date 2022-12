Städtecheck der autofreien Mobilität

Auto - Wende oder Ende?



Alle reden von ÖPNV, Car-Sharing und Radfahren, um die Staus in der City zu vermeiden. Aber wie gut ist das Angebot dieser Auto-Alternativen?

Die Zahlen sind eindeutig

Trotz der großen Diskussion über mehr Lebensqualität durch weniger Autos in den Städten - die Anzahl der PKW`s steigt kontinuierlich weiter an. In den Städten, im Land und im Bund. Laut Kraftfahrtbundesamt waren im Januar 2017 45.803.560 PKW`s zugelassen. Das sind 730.000 mehr als im Vorjahr. 2010 waren es noch 41.737.627. Diese Entwicklung lässt die Kassen der Automobilindustrie zwar klingeln, aber die Blechlawine in den Straßen wird immer länger. Zudem steigt die Anzahl der Autopendler von Jahr zu Jahr. 2017 pendeln 60 Prozent aller Arbeitnehmer. Das ist neuer Rekord. Eigentlich ist es also nur logisch, dass unsere Straßen immer voller werden und der Verkehr vor allem während der Stoßzeit immer häufiger zusammenbricht. Die Frage, die sich deshalb stellt ist schlicht: Welche Alternativen zum Auto gibt es und wie ist es um sie bestellt? Wir haben drei Städte im Südwesten unter die Lupe genommen: Stuttgart, Mainz und Mannheim. Wie fit sind diese Drei für die Verkehrswende hin zu weniger Autos?

Park and Ride

In Stuttgart haben die über 600.000 Einwohner die schlechteste Luft in ganz Deutschland. Auch deshalb, weil sie über die Hälfte aller Wege mit dem Auto zurücklegen. Aber das Hauptproblem sind die Pendler. Jeden Tag fahren 240.000 Pendler in die Stadt und 90.000 raus aus Stuttgart. Weil der Verkehr mit steter Regelmäßigkeit zum Erliegen kommt, gibt es eigentlich nur eine Lösung: Die Anzahl der Autos muss runter. Das Stuttgarter Konzept für nachhaltigen Verkehr sieht deshalb vor, dass die Pendler vor der Stadt parken. Guter Ansatz, aber wie sieht die Realität aus? Österfeld am südlichen Stadtrand bietet mit 500 Plätzen den größten Park-and-Ride Parkplatz. Wer hier ein Ticket löst, kann damit sogar kostenlos per Stadtbahn weiterfahren. So muss es sein, wenn der ÖPNV attraktiv für die Autofahrer sein soll. Unterm Strich stellt der Stuttgarter ÖPNV über 17.000 solcher Park and Ride Plätze rund um die Stadt zur Verfügung. Klingt nicht schlecht, aber die Anzahl der Autopendler, die jeden Tag in die Stadt wollen ist fast 10 Mal so hoch. Wie bitte soll Park and Ride die Pendlerströme abfangen, wenn die Parkplätze nicht ausreichen?

Radfahren

Auch wenn es in Mainz ebenfalls das Problem mit den Berufspendlern gibt – die Mainzer selbst fahren deutlich weniger mit dem Auto als die Stuttgarter und entscheiden sie sich bei jedem fünften Weg, den sie zurücklegen wollen, für den ÖPNV. Das ist besser als in vielen anderen deutschen Städten. Trotzdem wird das Auto (39 Prozent) fast immer noch doppelt so häufig wie Bus und Bahnen (22 Prozent) genutzt. In Freiburg konnte man den Auto-Anteil an der Versmittelwahl auf sage und schreibe 22 Prozent senken. Der Grund hierfür ist vor allem die Beliebtheit des Fahrrads bei den Freiburgern. 34 Prozent aller Wege legen sie damit zurück. Das ist deutschlandweit Spitze! In Mainz erreicht man hier gerade einmal 17 Prozent. Wenn man also mehr Leute vom Auto aufs Rad bringen will, muss das Radeln attraktiver werden, das heißt vor allem sicherer. Denn laut einer großen Umfrage (Fahrradklima-Test des ADFC 2016) fühlen sich Radfahrer in Mainz – wie fast überall in Deutschland – unsicher im Straßenverkehr. Auch deshalb benutzen so viele das Auto!

Car-Sharing

In Mannheim zeigt sich noch ein anderer Grund, warum wir die Blechlawine in den Städten noch immer nicht hinter uns gelassen haben. Von den 300.000 Bewohnern besitzt hier ungefähr die Hälfte ein eigenes Auto. Kleinkinder und Greise mit eingerechnet. Deutschlands Städte-Durchschnitt ist sogar noch höher. Wenn die Zahl der Autos also wirklich abnehmen soll, dann wäre „Car Sharing“ eine Lösung: Wann immer die Mitglieder von Stadtmobil, TeilAuto, Cambio oder Grüne Flotte ein Auto benötigen, reservieren sie es per Handy und holen den Wagen an der nächsten Station ab. Ohne Papierkram, rund um die Uhr und so lange man will. Abgerechnet wird nach Minuten und der Treibstoff ist inklusive. Die Autodichte in einer Stadt wird vor allem durch stationsgebundenes Carsharing reduziert, weil die Nutzer von diesen Angeboten häufig kein eigenes Auto mehr besitzen. Dabei spart ein stationärer Leihwagen 9-15 private Autos. Im deutschen Städte-Vergleich 2015 liegt Mannheim mit seinen stationären Car-Sharing-Angeboten sogar unter den Spitzenreitern, genauer gesagt auf Platz neun von 136. Aber was bedeutet das? Auf 1.000 Mannheimer kommen zwar 500 private PKW`s aber nur ein halbes Car-Sharing-Auto! Wenn man mit diesem Ergebnis in Deutschland unter den Top-Ten landet, dann sind die Car-Sharing-Möglichkeiten – höflich ausgedrückt – noch ausbaufähig!

Fazit

Um die Anzahl der Autos in unseren Städten deutlich zu reduzieren ist es deshalb erforderlich, die Pendlerströme durch ein besseres Park and Ride-Angebot vor der Stadt abzufangen. Innerhalb der Stadt würde dagegen ein größeres und sicheres Radwegenetz dabei helfen, dass die Einwohner ihren Wagen in der Garage stehen lassen. Am effektivsten für den Abbau der Blechlawine ist allerdings das Teilen von Autos. Der Car-Sharing-Markt boomt zwar gerade, aber leider stehen wir hier noch ganz am Anfang unserer Möglichkeiten.

Also wenn wir ehrlich sind: Von modernen Städten mit deutlich weniger Autos, sind wir leider noch meilenweit entfernt.