Vater, Vater, Kind

Kinder in Familien mit homosexuellen Eltern entwickeln sich laut Studien genauso gut wie Kinder in der klassischen Kernfamilie.

Studienlage

Bislang hat sich in Deutschland erst eine repräsentative Studie mit der Entwicklung von Kindern beschäftigt, die in einer Familie mit homosexuellen Eltern leben. Die Studie der Uni Bamberg ist 2009 erschienen und deckt sich mit Ergebnissen internationaler Studien.

Risikofaktoren werden ausgeglichen

Etwa die Hälfte der Kinder in Regenbogenfamilien stammt aus einer früheren heterosexuellen Partnerschaft und hat damit die Trennung oder Scheidung der Eltern miterlebt. Kinder mit Trennungserfahrungen haben ein höheres Risiko für Entwicklungsstörungen. Studien zeigen jedoch, dass sich Kinder in Regenbogenfamilien genauso gut entwickeln wie Kinder in klassischen Kernfamilien. Die Eltern scheinen die Risikofaktoren durch die Qualität der Bindungen innerhalb der Familie auszugleichen.

Die Gründe

In Studien beschreiben Kinder in Regenbogenfamilien im Durchschnitt den Umgang in der Familie als offener und ihre Eltern als liebevoller als andere Kinder.

Einer der Gründe dafür könnte sein, dass es für Homosexuelle schwieriger ist, Kinder zu bekommen. Es gibt in Regenbogenfamilien deshalb vermutlich mehr Wunschkinder als in klassischen Kernfamilien.

Qualität der Bindung entscheidet

Entscheidend ist nicht die Konstellation der Familie, sondern die Qualität der Bindungen innerhalb der Familie. Konkret heißt das: Es ist nicht entscheidend, welches Geschlecht die Eltern haben, sondern wie liebevoll der Umgang zwischen Eltern und Kindern ist.

Vorurteile bestätigen sich nicht

Kinder von Homosexuellen werden nicht häufiger selbst homosexuell. Sie werden auch nicht besonders häufig deshalb diskriminiert. Weniger als die Hälfte der Kinder gibt an, überhaupt einmal wegen der Homosexualität der Eltern diskriminiert worden zu sein.