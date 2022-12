Familienglück im Wandel

Immer das liebe Geld – daran hängen Familienglück und -politik seit Jahrzehnten. Versuche, die eigentlichen Bedingungen für eine gelingende Familie in den Fokus zu rücken, gab es immer wieder.

Vorhang auf für die propere Schaufenster-Familie: Auf einer Frankfurter Konsumgütermesse 1955 führt eine Kleinfamilie – Vater, Mutter, zwei gut geratene Kinder – die neuesten Errungenschaften der Haushaltstechnik vor. Das Wirtschaftswunder kommt in Fahrt. Ein Reporter kommentiert launig die Begehrlichkeiten, die daraus erwachsen: „Schrittmacher für den gesteigerten Konsum sind die kinderlosen und kinderarmen Familien. Sie bestimmen die Normen des Lebensstandards, hinter denen keiner zurückstehen will.“ Drei Millionen Mütter mit minderjährigen Kindern, so die Statistik, arbeiten damals schon mit, um – so wird suggeriert – beim Konsumfest mitzuhalten. Die Folgen? Ein moralinsaures Interview im Jugendknast zeichnet ein finsteres Bild. Der Reporter fragt den 19jährigen Insassen, ob die Mutter denn arbeiten musste, „aus finanziellen Gründen, weil das Geld nicht reichte?“ Der junge Häftling antwortet, der Vater habe durchaus genug verdient. Trotzdem arbeitete die Mutter „weil sie mit der Zeit ging, weil sie diese Neuerungen, die die Zeit eben mit sich brachte, auch für sich haben wollte.“

Familie als „Konsumeinheit“

Immer das liebe Geld. In den 1950er Jahren gab es 25 Mark monatliches Kindergeld für das dritte Kind, in den Sechzigern schon für das zweite. Segnungen des Sozialstaats für die moderne Kleinfamilie. Deren Lage wird auch zunehmend soziologisch seziert. Ein Reporter kommentiert die Familien, die mit Einkauftüten durch die Innenstadt hasten: „Die Familie produziert nicht mehr sondern verbraucht, was der Vater und oft auch die Mutter in unselbständiger Arbeit in Fabriken oder Büros als Gehalt verdienen.“ Eine Soziologin setzt analytisch noch einen drauf: „Rein ökonomisch gesehen ist die heutige Familie nur noch Konsumeinheit.“ Ist sie das wirklich?

Familienpolitik ist Bildungspolitik

In den 1970er Jahren kommen dann frische Impulse von der Politik: Familienglück hängt doch nicht nur am Geld sondern auch an der Bildung. Ein Reporter bringt die neue Philosophie auf den Punkt: „Die Familie entsteht durch das Kind. Familienpolitik versucht das Erziehungsfähigkeit der Eltern zu verbessern.“ Durch Bildung überkommene Muster und Rollen zu verändern, ein löblicher Ansatz. Doch klassische Vorstellungen vom Familienleben halten sich wacker: Ein Reporter interviewt verschiedene Frauen in seinem Umfeld über ihre Werte und Wünsche. Barbara beantwortet die Frage, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt: „Also erstmal, in erster Linie Kinder, die für mich an erster Stelle stehen, dann Haushalt ein bisschen, einkaufen gehen, was eine ganz normale Hausfrau so tut.“ Eine andere Bekannte, Gudrun, dagegen arbeitet Teilzeit im Büro. Erst seit 1977 darf sie das auch ohne Einverständnis ihres Mannes. Von dem hat sie tatsächlich auch Mitarbeit zu Hause eingefordert. Er macht das tatsächlich – und sich selbst einige Gedanken dazu: „Stichwort Emanzipation. Heißt eben für mich: Dass Gudrun, trotz ihrer jetzigen Rolle im Büro und so, eine Frau bleibt. Und dass ich eben Mann bleibe und nicht zur Hausmutter werde!“ Urängste des Mannes kommen da hoch.

Verhandlungspartner Kind

Und doch: Das moderne Eltern-Teamwork nimmt allmählich Fahrt auf. Und ein neuer pädagogischer Ton zieht ein, ins traute Heim. In einem Lehrfilm wird vorgeführt, wie man das Kind als Verhandlungspartner ernst nimmt. Eine typische Szene: Die Eltern schauen spät abends fernsehen. Ihre kleine Tochter sitzt immer noch dabei. Der Vater spricht ein ernstes Wort mit ihr, begründet aber sein Verhalten und legt seine inneren Gefühlshaushalt vorbildlich der Tochter gegenüber offen: „Ich fühle mich dabei nicht wohl, wie fühlst Du Dich dabei.“ Die Tochter: „Also ich mag nicht, wenn Du mit mir schimpfst.“ Alles ist also auf einem pädagogisch vorbildlichen Wege.

Das Ende der Familie?

Doch schon droht: Das Ende der Familie. Ausgerechnet im Jahr des Kindes, 1979: Großalarm, Geburtenrückgang! Ein Reporter berichtet aus einer möglichen Zukunft: „Aus einstmals 60 Millionen wurden heute, im Jahr 2072 weniger als 15 Millionen. Das Ende der deutschen Bevölkerung ist abzusehen:“ In dieser verstörenden Vision sind die letzten Kinderwagen auf deutschen Straßen eine Sensation. Und der Reporter in der fernen Zukunft weiß: „Die Ursache des ganzen Dilemmas: Bevölkerungspolitische Kurzsichtigkeit der Bundesregierung, vor knapp hundert Jahren…“ Denn damals legten Sozialexperten ja schon einen dicken Forderungskatalog auf dem Tisch: „Sicherung des Arbeitsplatzes, mehr Teilzeitarbeitsplätze, gleitende Arbeitszeit, Anerkennung von Erziehungsleistungen“ und so weiter …

Immer wieder: Das Geld

Immerhin, Anfang der 1980er Jahre, ein kleiner Baby-Boom. Eine Mutter erklärt das recht idealistisch: „Ich glaube, dass das Leistungsdenken irgendwie ja einen Höhepunkt erreicht, oder überschritten hat. Dass viele Leute sich sagen: Was soll das mit dem ganzen Anschaffungskram. Dass sie sich überlegen, dass es doch nicht so sehr darauf ankommt, und dass dann Kinder viel eher drin sind.“ Am Ende landet man in Sachen Familienglück dann eben doch wieder beim Thema „Geld“. Dennoch: Es ist hoffnungsvoller Appell – lange her und trotzdem nicht von gestern.