Wie geht’s der Familie?

Jeder von uns ist von seiner Familiengeschichte geprägt, mancher versucht es als Vater oder Mutter „besser zu machen“ als die Eltern – ein ewiges Versuchslabor.

„Familie“ – was steckt da nicht alles drin, in diesem großen Begriff: Wärme, Geborgenheit, Schutz und Lebenssinn. Auch wenn – bei näherem Hinschauen – viele Familien von kleinen oder großen Dramen und Verwerfungen gebeutelt werden: Die intakte Kleinfamilie ist und bleibt ein Sehnsuchtsort: 86 Prozent der Deutschen sagen, Familie sei ihnen sehr wichtig.

Auf einem Nachbarschaftsfest im Hof einer modernen Wohnanlage treffen sich etliche Familien, jung und alt: Amelie A. hat ihren beiden Enkelinnen übers Wochenende zu Besuch. Amelie stammt aus einer wohlhabenden Bildungsbürgerfamilie. Auch wenn ihre Eltern ein offenes, kommunikatives Hausleben mit Verwandten und Künstlern pflegten – gegenüber den Kindern herrschten strenge Sitten, so erinnert sich Ameli: „Unter der Woche war es still, eine Zeit lang hieß es auch: Kinder sprechen nicht beim Essen, nur wenn sie gefragt werden“.

Flucht aus dem Familienrahmen

Ameli litt unter dem hohen Erwartungsdruck ihrer Eltern, versagte in der Schule. Sie versuchte, es ihren Eltern „immer recht zu machen“, erinnert sie sich. Und merkte aber bald, die strengen Hausregeln galten nicht für alle. Sie erinnert sich an den Besuch eines Mädchens: „Die war künstlerisch sehr begabt und hat sich an überhaupt keine Regeln gehalten. Und die hatte dann aber mehr Anerkennung als ich, weil sie so begabt war.“ Das habe sie dann so geärgert, dass sie zum Schluss kam, sie könne „dann auch auf Regeln pfeifen“. Ameli verabschiedete sich in die Hippieszene, lebte in Bauernhof-WGs, bekam drei Kinder von zwei Männern. Sie wollte es bei ihren Kindern besser als ihre Eltern machen. Aber ihre antiautoritäre Erziehung bewirkte, so sagt sie, das Gegenteil: Vor allem ihre Tochter lege viel Wert auf bürgerliches Verhalten. Ameli neue Wohnung hier ist auch der Versuch, es der Tochter recht zu machen.

Klar, Familie ist schon schön, macht aber Arbeit: Bis zum 18. Lebensjahr kostet ein Kind etwa 130.000 Euro. Dafür könnte man sich natürlich auch was Hübsches kaufen. So richtig erforscht ist der Mix aus biologischen, psychischen und sozialen Gründen, der zum Kinder – und Familie – kriegen führt, noch nicht.

Starres System Kleinfamilie

Konvention spielt auch eine Rolle, man macht es so wie die anderen: Auf dem Nachbarschaftsfest ist auch Johannes P. Seine Familie stammt aus dem Sudetenland, er besitzt eine dicke Familienchronik. Johannes tat, was ein Mann tun muss: Er gründete eine Familie. „Eine Entscheidung“ erinnert sich Johannes P. “die stark von meinen Freunden beeinflusst war. Die haben alle Familien gegründet, und dann war so die Frage: Möchtest Du auch sowas?“ Da habe er schon gedacht: Ja! Bei den Pfadfindern lernte er seine Auserwählte kennen. Heirat, zwei Kinder. Alles gut, aber: „Das was man früher so unter Männerfreundschaften verstanden hat, das entfällt plötzlich, weil sich alle einkapseln.“ Das empfand Johannes als Verlust, hat dann aber „genau das gleiche gemacht.“

Die Ehe scheitere schließlich, vor allem weil er die Stagnation der Beziehung spürte. Seit langem hat er eine neue Lebensgefährtin. Und das, so glaubt er, führte schließlich auch zum Bruch mit seiner älteren Tochter: „Sie will keinen Kontakt mit mir haben. Dann schreibt man ihr irgendetwas und kriegt dann aber keine Antwort, oder: Lass mich in Ruhe“. Klar, das tue ihm schon weh. „Ein Vater darf sich eben nicht verändern“ sagt Johannes P. etwas bitter. Kein Wunder: Die moderne „Kernfamilie“ – Vater, Mutter, Kinder – ist nicht der beste Ort für Entwicklung, sagen Soziologen: Kleinfamilien sind wegen ihrer Kleinheit ziemlich unflexibel. Etablierte Muster, Rollen, Erwartungshaltungen lassen sich nur äußerst schwer verändern – und oft unter allergrößten Schmerzen und Verunsicherungen für das Familiensystem.

Rückkehr alter Familienwerte

Früher, in der bäuerlichen Welt bezeichnete „Familie“ eher den ganzen Hof, samt Helfern, und auch dem Vieh und Sachgütern. Es gab in diesem größeren Rahmen mehr Optionen in der Not. Auch war die Kindersterblichkeit größer, die Familie zerbrach am Tode eines Kindes nicht. Mit der Industrialisierung trennten sich dann aber Lebens- und Arbeitsplatz. Die kleinere „Kernfamilie“ bekam als Zufluchtsort emotional immer mehr Bedeutung. Das sinnstiftende private Familienprojekt wurde immer mehr: die erfolgreiche Aufzucht der wenigen Kinder. Im Grunde ist das – trotz `68er-Erschütterungen, und Patchwork- oder Regenbogenfamilien – bis heute immer noch so. Das Bild der überengagierten, überängstlichen „Helikopter-Eltern“ beschreibt das prägnant. Mehr als zwei Generationen leben heute nur noch in 0,5 Prozent aller Haushalte. Gleichzeitig werden – in Zeiten, die wieder unsicherer und unübersichtlicher erscheinen – klassische Familienwerte wie Stabilität und Verlässlichkeit zunehmend wichtiger.

Demokratischer Erziehungsstil

Die junge Familie W. ist da ein gutes Beispiel: Vater Philipp, Mutter Eva, zwei Kinder. Sie sind christlich geprägt: das Tischgebet gehört dazu. Sie legen Wert auf musische Erziehung. Ein Familienleben mit klaren Regeln, ein sicherer Hafen. Philipp W. sagt: „Ich komme nach Hause und die Tatsache, dass alle da sind, dass meine Frau da ist, mein Sohn, meine Tochter da sind, körperlich da sind, dass ich sie in den Arm nehmen kann“, das gebe ihm doch „Sicherheit, Frieden“. Trotz des harmonischen Grundanspruchs ans Familienleben: Die Eltern sehen durchaus, dass Ihre Kinder ihren eigenen Kopf haben: Tochter Katharina, dachten sie, solle doch möglichst ins Ballett gehen. Sie aber habe sich aber, so der Vater, „für Judo entschieden, obwohl sie eine ganz zarte Gestalt ist.“ Und das sei eben auch so ein Lehrstück für ihn: Es wäre was ganz fatales, wenn man die eigentlichen Neigungen und Stärken der Kinder übersieht, und man einfach mit einem elterlichen Kurs darüber bügelt.“ Im modernen Familienleben ist eben vieles Verhandlungssache. „Demokratischer Erziehungsstil“ heißt der – zumindest in der Theorie – goldene Mittelweg zwischen autoritär und antiautoritär.

Familie „größer denken“

Demokratie ist aber auch ein Geduldsspiel, das Zeit erfordert. Sonja und Eric J. sind beide berufstätig, auch weil es sonst finanziell eng würde. Die Zeit mit ihren beiden Kindern ist kostbar – und gut durchgeplant: Zeitpläne und Zeitfenster regieren beim Familienleben immer mit Die jungen Eltern lebten lange in WGs und versuchen, sich diesen sozialen Geist zu bewahren. Ein größeres Netzwerk entlastet – in vielerlei Hinsicht. Sonja J. meint, Kernfamilie und Offenheit, das sei doch gut zu vereinbaren. Sie habe zwar „noch eine sehr traditionelle Vorstellung: Vater, Mutter, Kinder, klar ist das meine Familie. Aber es dürfen auch andere etwas hereintragen. Und meine Familie darf auch aufnehmen, Impulse von außen.“ Für sie besteht die Gefahr darin „wenn man sich zu sehr einkapselt, dass man sich als Familie auch nicht entwickeln kann.“

Das Haus, in dem sie – wie auch Familie W., Ameli A. und Johannes P. leben – ist ein genossenschaftliches Wohnprojekt. Es gibt mehr Gemeinschaft und geteilte Verantwortung, als es in anonymen Blocks üblich ist. Vielleicht eine Rückbesinnung auf Zeiten, als „Familie“ noch ein größerer Rahmen war: Der Blick reicht über den Tellerrand der eigenen Sippschaft hinaus. Und der Versuch, „Familie“ etwas größer zu denken, hat für viele hier offenbar etwas Entlastendes und Befreiendes.