Hightech am Krankenbett

Wie funktioniert eine der modernsten Intensivstationen Deutschlands? Welche technischen Möglichkeiten haben Ärzte und Pfleger? Hightech-Geräte ermöglichen es, auch „hoffnungslose“ Patienten ins Leben zurück zu bringen.

Rasante technische Entwicklung

Joseph Haidt arbeitet seit 35 Jahren als Intensivpfleger auf der Anästhesiologischen Intensivstation der Uniklinik Freiburg. In dieser Zeit hat sich enorm viel verändert. Die Station ist aus dem Altbau in einen schicken Neubau mit großen, freundlichen und hellen Räumen gezogen. Statt weißer Vorhänge zwischen den Betten, die einen im Liegen in eine fast schon himmlisch weiße Traumwelt ohne Orientierungsmöglichkeiten versetzen, sind die einzelnen Betten jetzt durch fahrbare Wände voneinander getrennt. Der Raum und die Menschen sind präsent, der Lauf von Tag und Nacht spürbar und die Intimsphäre wird dennoch gewahrt – soweit dies auf Intensiv möglich ist.

Vor allem aber die Technik hat sich in der Intensivmedizin rasant entwickelt.

„Wenn ich überleg, wie wir noch beatmet haben“, erinnert sich Joseph Haidt. „Ohne Sicherungssysteme. Da gab es einen einzigen Alarmknopf und das war der Überdruck, dass man die Lunge nicht zum zerreißen bringt. Das waren noch Beatmungsgeräte, die haben die Größe von zwei Waschmaschinen gehabt, und haben richtig eine Mechanik drin gehabt, mit einem Kolben der da drinnen gelaufen ist und den Druck erzeugt hat. Das war noch echte schwedische Qualität: Der Engström“, ergänzt er lächelnd.

Das ist lang vorbei. Heute müssen nicht mehr die Menschen an die Maschinen angepasst werden, sondern die Maschinen können für jeden Patienten individuell eingestellt werden und fast alles läuft computergesteuert.

Intensive Überwachung

Josephs Haidts junger Kollege Philipp Schmidt kennt es schon gar nicht mehr anders.

Die allgegenwärtige Technik erleichtert die Arbeit auf der Intensivstation enorm. Mussten vor nicht allzu langer Zeit etwa noch die umfangreichen Patientenkurven mühsam Messwert für Messwert von Hand geführt werden, so erledigt sich vieles davon heutzutage gewissermaßen automatisch. Und auch die Überwachung der Patienten ist durch die Technik einfacher geworden.

„Hier ist unser Stützpunkt“, sagt Intensivpfleger Philipp Schmidt. Er steht an einem langen Tresen mit mehreren Computerterminals. An der Wand hängen große Bildschirme, auf denen EKG, Puls, Blutdruck und zahlreiche weitere Werte jedes Intensivpatienten durchgehend aufgespielt werden. „Hier können wir alle Monitordaten, die auf der Station überwacht werden auf unserem Zentralmonitor sehen und können so, auch wenn wir hier arbeiten, die Patienten auf den Zimmern überwachen.“ Alle Körperfunktionen und aktuelle Untersuchungsergebnisse haben Sie so immer auf dem Schirm.

Das wichtigste aber: Nur auf Intensiv kann im Notfall auch direkt etwas unternommen werden.

Fast jede Organfunktion kann ersetzt werden

Philipp Schmidt hat einen ganzen Maschinenpark, mit dem er fast jede Organfunktion des Patienten ersetzen kann. „Wir können mit diesen Geräten die Lungenfunktion, die Herz-Kreislauf-Funktion unterstützen oder ersetzen. Wir können Medikamente verabreichen. Wir können Sekrete absaugen. Wir haben ein Monitoring hier, mit dem wir den Patienten überwachen können. Wir können mit diesem Gerät große Mengen Flüssigkeit in kurzer Zeit zuführen, im Schock zum Beispiel, wir können die Nierenfunktion unterstützen oder ersetzen über die Dialysemaschine, wir können die Körpertemperatur steuern über ein Gerät. Und noch vieles andere mehr und sind im Prinzip für jeden Patienten vorbereitet.“

Gut vorbereitet. Dass ist wichtig, denn auf Intensiv ist nichts planbar – es kann immer alles passieren. Deshalb sind kurze Wege wichtig. Alles was Philipp Schmidt und Joseph Haidt für Ihre Arbeit brauchen, gibt es deshalb direkt auf Station.

Jedes Medikament ist in der Stationsapotheke sofort greifbar. Sogar ein eigenes kleines Labor hat die Intensivstation.

„Hier können wir Blutwerte bestimmen, die wir für die unmittelbare Behandlung brauchen,“ erklärt Philipp Schmidt. „Also zum Beispiel Blutgase, die uns sagen, wie wir unsere Beatmung einzustellen haben, ob ein Patient mehr Sauerstoff braucht, zum Beispiel. Wir können Blutfarbstoff bestimmen und schauen, ob er Blutkonserven braucht und ähnliches mehr. Das Gerät steht im Prinzip unmittelbar am Bettplatz, so dass wir da keine Zeit verlieren und sofort die Werte bestimmen können.“

Viel Technik – aber im Zentrum: immer der Mensch

Enorm viel Technik – aber im Zentrum steht für Philipp Schmidt und Joseph Haidt immer der Mensch. Denn alle Maschinen können den Körper nur unterstützen – heilen muss er selbst. Dafür muss Philipp Schmidt mit seiner Intensivpflege ideale Bedingungen schaffen. Dabei arbeitet er extrem sorgfältig. Strenge Hygiene etwa, ist für seine Patienten überlebenswichtig. Denn auf Intensiv geht es oft um Alles oder Nichts.

„Es kann sehr tragisch sein, für die Patienten, die hier bei uns sind“, sagt Philipp Schmidt, „es ist für uns teilweise belastend, das ist aber ein Punkt, mit dem man umgehen können muss, wenn man in dem Bereich arbeitet. Die Erfolgserlebnisse sind extrem und die Frusterlebnisse sind auch extrem. Intensivmedizin und –pflege ist extrem!“

Joseph Haidt macht den Job schon 35 Jahre – nicht immer ist es leicht zu ertragen.

„Es hängt natürlich vom Alter vom Patient ab“, sagt er. „Es ist ein großer Unterschied, ob jemand sein Leben gehabt hat und schwer daniederliegt, mit multipelsten Erkrankungen. Das ist eine ganz andere Situation wenn ich ein kleines Kind da liegen habe, das vom dritten Stock vom Balkon runtergefallen ist. Ich glaube, da kann man dreißig, vierzig Jahre auf der Station arbeiten, von dem kann man sich nie lösen. Einen Jugendlichen, ein kleines Kind so sterben zu sehen, ist immer noch hart für mich.“

Hightech am Krankenbett. Aber gegen das Schicksal ist die moderne Geräte-Medizin am Ende eben doch oft machtlos.

Leben und Tod gehört auf Intensiv zum Alltag.