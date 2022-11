Zeitreise der Kunststoffproduktion

Seit den 1950er Jahren erlebt der Kunststoff eine nie endende Blüte, mit Häusern, Autos oder Flugzeuge aus Plastik. Die 1970er Jahre – ohne schrilles Kunststoff-Design undenkbar. Und der Industrie fallen ständig neue Produkte ein.

Die 1950er Jahre: Kunststoffe starten durch

Die 1950er Jahre gelten in Deutschland und Europa als Zeit des Aufbaus. Altes muss weg, neues muss her. Das gilt auch für Werkstoffe. Die Grundlagen dafür wurden schon vor dem 2. Weltkrieg gelegt. Schon in den 1930er und 1940er Jahren erfanden Chemiker in Europa und Nordamerika die Materialien der Zukunft: Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol. 1950 steigt die Kunststoffproduktion dann weltweit auf eine Million Tonnen. Die formbaren und haltbaren Kunststoffe sind der Traum eines jeden fortschrittlichen Designers. Die Begeisterung für die neuen Werkstoffe ist grenzenlos. Selbst im Hausbau fasst „Plaste und Elaste“ Fuß und auf der Gartenausstellung 1960 in Saarbrücken wird ein kugelförmiges Haus ganz aus Plastik vorgestellt. Komplett eingerichtet kostete es etwa 8.000 Mark. Soviel wie ein großer Mittelklassewagen.

Für alles gut

Kunststoff erobert nicht nur die Herzen der Design-Avantgarde, sondern auch die Haushalte des gepflegten Bürgertums. Egal ob Haustür, Verandafenster, Gardinen oder Fußboden. Kunststoff ist eben nicht nur schön und leicht formbar, sondern vor allem – praktisch. Kunststoffe sind elastisch, formstabil, sie ertragen klaglos Temperaturschwankungen und widerstehen Säuren. Eigenschaften die überall gebraucht werden. So erreichen Kunststoffprodukte auch die letzten Winkel der Republik. Die Milch von der Alm wird in Plastikschläuchen gezapft und in Plastikeimern transportiert. Die Medizin nutzt Kunststoffe in Herzschrittmachern, Beatmungsmaschinen und als Behälter. Gleichzeitig entdeckt die Verpackungsindustrie das Material. Es hält Obst und Gemüse frisch und schützt sogar Lokomotiven vor Kratzern. Ende der fünfziger Jahre gibt es kaum einen Lebensbereich, in dem Kunststoffe keine Rolle spielen. Die Branche jubelt: “Sie ist aus dem täglichen Leben nicht mehr fortzudenken. Chemie geht jeden etwas an.“

Kunststoff macht frei und ist bunt

1958: die Revolution auf dem Plattenteller. Vinyl erobert die Phonoschränke und Jukeboxen. Musik wird zur erschwinglichen Massenware, dank Kunststoff. Freiheit bedeutet in Deutschland immer auch Mobilität. 1957: in der damaligen DDR wird ein Auto mit Außenhaut aus baumwollverstärktem Phenoplast zum Erfolgsmodell. Der Trabant. Auch die westliche Autoindustrie liebäugelt mit dem Kunststoff. 1963 stellt Porsche den 904 vor und der Abendschausprecher jubelt: „Neue Wege im Autobau. Ein Stuttgarter Sportwagenwerk hat sie beschritten und heute Mittag war in Ludwigshafen Premiere: 4 Zylinder Motor. 2 Liter Hubraum. 180 PS, 260 Spitze und der Preis: Rund 30.000 Mark.“ Autos aus Kunststoff bleiben Nischenprodukte. Stattdessen nimmt der Anteil an Kunststoffkomponenten im Auto zu. Kunststoff erobert nicht nur die Straßen sondern dringt auch in den Luftraum ein. Gefördert von Forschung und Militär. 1968 wird das erste Flugzeug aus Glasfaserverstärktem Kunststoff vorgestellt. Konstrukteur Hofer lobt die glatte Oberfläche und die eleganter Formgestaltung. Genau das richtige für die wilden 1960er und 1970er. Buntes Plastik gehört dazu wie Disco, Hippiebewegung oder freie Liebe. Mitte der 1970er Jahre steigt die weltweite Kunststoffproduktion auf 50 Millionen Tonnen jährlich.

Die Kehrseite

Gerade als der Kunststoffboom am schrillsten ist, stürzt die mächtig gewordene Chemieindustrie in eine tiefe Krise. Die Katastrophen von Seveso 1976 und der Unfall bei Sandoz 1986. Die Unglücke sorgen dauerhaft für einen schlechten Ruf der Chemieindustrie. Dazu kommt, dass langsam auffällt, dass die Wegwerfverpackungen aus Kunststoff die Mülldeponien überfluten. Die Umweltbewegung wächst und in den trüben 1980er Jahren heißt die Devise: Jute statt Plastik. In den 1990er Jahren wird der Grüne Punkt ins Leben gerufen. Weggeworfene Verpackungen sollen recycelt werden, das Problem scheint gelöst. Doch Produktion und Plastikverbrauch steigen fröhlich weiter. 2015 werden weltweit über 300 Millionen Tonnen hergestellt. Und der Plastikindustrie fallen ständig neue Produkte ein...