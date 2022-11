Neues Verpackungsgesetz – schön gerechnet

Deutschland ist Kunststoff-Europameister: wir produzieren 20 Prozent mehr Verpackungsmüll als der europäische Durchschnitt. Maßnahmen sind überfällig, aber ein neues Verpackungsgesetz hilft nur begrenzt.

Ein neues Verpackungsgesetz (VerpackG) – bislang gab es nur eine Verpackungsverordnung – sieht in vielen Bereichen höhere Quoten vor. So sollen die Dualen Systeme Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen mindestens zur Hälfte dem Recycling zuführen. Bei den Getränken soll die Quote für Mehrwegflaschen auf 70 Prozent steigen. Und Kunststoffe sind zu mindestens 90 Prozent – vorher 60 Prozent – einer Verwertung zuzuführen. Die Quoten gelten schrittweise ab 2019 und werden 2022 voll wirksam sein.

„Mogelpackung“

Solche Zahlen klingen nach einem wichtigen Schritt, doch Umweltschützer halten das neue Gesetz jetzt schon für eine „Mogelpackung“, so Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe. „Auf den ersten Blick klingt das ganz gut, bei genauem Hinschauen ist es aber sehr schön gerechnet, zum einen ist es so, dass Verwertung nicht gleich Recycling bedeutet, sondern wird auch eine Verbrennung rein gerechnet. Die echte Recyclingquote liegt nur bei 63 Prozent“, so Sommer. Aktuell liegt die Recyclingquote für Kunststoffe im Dualen System bei unter 40 Prozent. Die Zahl betrifft allerdings nur Verpackungen.

Leider kein Wertstoffgesetz

Umweltschützer, die Recyclingbranche und auch die Kunststoffindustrie hätten sich daher ein „Wertstoffgesetz“ gewünscht, das alle Kunststoffe erfasst, also auch Plastikgegenstände wie alte Gartenmöbel, Kinderspielzeug usw. Der Grund: Die Politiker konnten sich aufgrund des Einspruches einiger Städte und Gemeinden nicht zu einem umfassenden Wertstoff-Recyclinggesetz durchringen. Für den Verbraucher wird es daher kompliziert. Es gilt weiterhin: Rein rechtlich dürfen Kunststoffe aus dem Haushalt, die nicht Verpackung sind, nicht in die gelbe Tonne. Aber in vielen Gemeinden stehen bereits die so genannten Wertstofftonnen. Dort kann man bedenkenlos auch Nicht-Verpackungen entsorgen.

Neue Quotenvorgaben relativ leicht zu schaffen

Die Kunststoffbranche begrüßt das neue Gesetz: „Das Verpackungsgesetz stellt hohe Anforderungen insbesondere auch an die Verwertung von Kunststoffverpackungen. Bis 2022 ist die Menge, die heute recycelt wird zu verdoppeln. Das erfordert enorme Anstrengungen in allen Bereichen.“ so Dr. Manfred Bruder, Hauptgeschäftsführer der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen im SWR-Interview. Norbert Völl, Sprecher des Grünen Punkts – das größte Unternehmen im Dualen System Deutschland – hingegen sieht die Quoten etwas entspannter. „Ich denke schon, dass wir das schaffen, aber wir müssen auch alle zusammenwirken. Der Verbraucher muss besser trennen. Helfen kann uns da bessere Aufklärung. Wir müssen in Sortiertechnik investieren. Die Verpackungen müssen so gestaltet werden dass sie optimal recycelt werden können. Und die Industrie muss nachher auch die Recyclingprodukte abnehmen und daraus neue Produkte machen und da haben wir heute noch viele Berührungsängste seitens der Industrie.“

Gesetz allein stoppt keine Verpackungsflut

Die Quoten sind also moderat gewählt und stellen Niemandem vor unerfüllbare Herausforderungen. Die Frage wird in Zukunft auch sein, wie gut oder streng die Kontrollinstrumente greifen, die das Gesetz vorsieht. Klar ist bei alledem: Mit dem Gesetz allein wird man die Verpackungsflut nicht bewältigen. Der starke Anstieg des Verpackungsmülls in der letzten Dekade wird von allen Akteuren mit dem demographischen Wandel erklärt. Immer kleinere Haushalte führen zu kleineren Portionen und damit mehr Verpackung. Das erklärt allerdings das Problem nur zu einem Teil. Wer treibt das Wachstum an? Die Verpackungsindustrie? Manfred Bruder vom IK Kunststoff wehrt sich gegen den Vorwurf. „Wir sind ja nicht angetreten so viel Kunststoff oder Kunststoffverpackungen in den Markt zu bringen, wie möglich, sondern dort, wo es gebraucht wird, es Sinn macht.“

Immer mehr „Convenience“

Ein kurzer Blick in einen Supermarkt wie in unserer Odysso-Reportage zeigt allerdings, dass sich der Sinn vieler Verpackungen nicht sofort erschließt. Warum zum Beispiel wird immer häufiger auch Obst und Gemüse verpackt? Ein wichtiger Grund für die steigende Verpackungsmenge liegt im Marketing. Produkte sollen durch Verpackung hochwertiger aussehen, oft soll Volumen vorgetäuscht werden, Produkte sollen hygienisch erscheinen und ihre Haltbarkeit soll ausgedehnt werden. ‚Verbraucher-Convenience’ nennt es die Branche – unsere Bequemlichkeit also. Am Ende sind wir Verbraucher es, die das Problem schon an der Wurzel bekämpfen könnten – ganz ohne Gesetze: Mehrweg statt Einweg.