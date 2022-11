Alkohol und Medikamente im Alter

Alkohol ist im Alter ein Problem von steigender Brisanz: Viele ältere Menschen beginnen aus Schamgefühl keine Therapie - hier lauert eine Zeitbombe.

Um 1960 hatten wir einen pro-Kopf Verbrauch von vier Litern Alkohol im Jahr, heute sind es etwa zehn. Viele Senioren stehen auf der Kippe, trinken riskant. Und im Alter, wenn Einsamkeit, lange Weile und Gebrechlichkeit kommen, kann das schnell zu einem Abgleiten in die Sucht führen. Gefährlich ist dann auch die Wechselwirkung mit Medikamenten, die im Alter ja häufiger und zahlreicher genommen werden. Zwei Patienten aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Reutlingen haben sich bereit erklärt, über ihre Geschichte zu sprechen.

„Die Trauer um meine verstorbene Frau“

Er ist über 80, nennen wir ihn Hans B. Er hat einen Entzug in der Klinik hinter sich. Er hat sich fest vorgenommen, nie wieder einen Tropfen anzurühren. Wie es zu seiner Sucht gekommen war, weiß er genau: „Das war die Trauer um meine gestorbene Frau. Mir war alles, alles genommen durch ihren Tod. Wenn ich abends zuhause gesessen habe, dann hat einfach so ein Glas Wein gutgetan. Aber das ist ja nicht bei dem einen Glas geblieben. Mit der Zeit wurde das immer mehr.“ Alkoholismus im Alter ist keine Seltenheit. Experten sprechen von rund 500.000 harten Alkoholikern. Und noch deutlich mehr Senioren laufen Gefahr, abhängig zu werden: Circa drei Millionen Rentner gelten als so genannte „riskante“ Konsumenten. Die beiden Senioren, die für Odysso ihre Suchtgeschichte erzählen, haben den Entschluss gefasst, gegen ihre Sucht vorzugehen. In der Psychiatrischen Klinik von Reutlingen unter der Anleitung von Dr. Frank Schwärzler.

Selbstmedikation gegen Depression

Sein geliebtes Akkordeon hat Hans B. seit dem Tod seiner Frau vor 9 Jahren nicht mehr in der Hand. Hier in der Klinik beginnt er wieder zu spielen. Hans B. kämpfte zuvor mit Depressionen, hatte Selbstmordgedanken. Als dem ehemaligen Fahrlehrer wegen Trunkenheit am Steuer der Führerschein abgenommen wird, vermeidet Hans B. soziale Kontakte und zieht sich immer mehr zurück. Ein klassischer Fall. Psychiater und Psychotherapeut Schwärzler sieht hier ein weit verbreitetes Muster: „Typischerweise hat dieser Patient zwei Dinge erlebt: Wegfall der sozialen Kontrolle und Verlust der Partnerin. So dass er vor diesem Hintergrund letztlich als Selbstmedikation zum Alkohol gegriffen hat, um damit depressive Symptome zu behandeln.“

Das Leiden an der eigenen Gebrechlichkeit

Der Leidensgenosse von Hans B., Peter F. bringt sein zentrales Problem noch einmal auf dem Punkt: „Ich kann nichts mehr richtig machen. Weil körperlich schaffe ich das nicht mehr. Das ist mein Hauptproblem: Dass ich mir eigentlich überflüssig vorkomme. Einen alten Socken, der kaputt ist, schmeißt man weg.“ Peter F. empfand sich früher nicht als „kaputten Socken“. Er war stark, sportlich, Bogenschütze bei Olympia 72. Preispokale hat er dutzendweise sammeln können. Und in seinem Beruf als Fahrer hatte er immer wieder mit berühmten Persönlichkeiten zu tun, war ein guter Tänzer, geschickter Handwerker. Frank Schwärzler sieht auch in diesem Fall ein typisches Muster: „Er steht prototypisch für einen Menschen, der sich sehr stark über sein aktives Leben, über seinen Erfolg, seine Sportlichkeit, seinen sportlichen Erfolg, über seinen beruflichen Erfolg und seine Schaffenskraft definiert hat. Das sind Dinge, die im Alter nicht mehr so abrufbar sind – selbstverständlicher Weise – und wenn es dann nicht gelingt, für das Alter angemessene Quellen der Zufriedenheit zu finden, ist die Gefahr groß, dass man diese Leere dann mit Alkohol füllt.“

Wechselwirkungen mit Medikamenten

Alkohol ist für Senioren auch deshalb so gefährlich, weil sie häufig mehrere Medikamente nehmen. Durch Schlaf- und Beruhigungsmittel aus der Klasse der Benzodiazepine verlangsamt sich mit Alkohol die Atmung, sogar Atemstillstand droht. Rheuma- und Schmerzmittel wie Diclofenac und Ibuprofen können mit Alkohol innere Blutungen und Leberschäden hervorrufen. Das verbreitete Antidiabetikum Metformin: zusammen mit Prozentigem erzeugt es Kopfschmerzen und Schwindel, steigert das Sturzrisiko. Und die im Alter so häufig verschriebenen Blutdrucksenker führen zu einer verstärkten Alkoholwirkung und erhöhen damit ebenfalls das Sturzrisiko.

Musizieren gibt dem Leben einen Sinn

Bei Patient Hans B. ist es dem Therapeuten gelungen, den Patienten wieder an sein Akkordeon heranzuführen. „Sie haben ja früher ganz viel gespielt und da ist es ganz wichtig, dass sie an die alten Fähigkeiten anknüpfen, dass sie die wieder herausholen und da weitermachen.“ Hans B. ist tatsächlich glücklich, dass er wieder musiziert: „Es ist schön, wenn ich irgendwo bin und ich spiele und sehe, wie die Menschen sich freuen und mitsingen. Das tut mir gut.“ Der Psychiater will diesen positiven Gedanken verstärken: „Sie spüren es auch selber: diese positiven Aktivitäten tun ihnen gut und führen dazu das sie sich besser fühlen. Und das trägt dazu bei, dass die Depression weggeht und auch wegbleibt, hoffentlich.“ Die Probleme des Alters bergen erhebliche Suchtgefahren. Hans B. und Peter F. gehen damit offen um und hoffen, in Zukunft den Verlockungen des Alkohols widerstehen zu können.