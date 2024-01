Emotionen stärken Erinnerungen

Wo waren Sie am 11. September 2001? Fast jeder kann sich daran erinnern. Und das, obwohl die Katastrophe zum Zusammensturz der World Trade Center schon viele Jahre her ist. Warum ist das so?

Die erste Liebe, der erste Kuss. Diese Erinnerung sitzt tief im Gedächtnis. Eine besondere Rolle spielt dabei die Amygdala – eine kleine Region im ältesten Teil unseres Gehirns, dem limbischen System. Hier werden Gefühle bewertet. Je bedeutender die Emotion, umso stärker die Ausschüttung von Botenstoffen wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Je mehr davon, umso tiefer wird die Erinnerung ins Gedächtnis eingebrannt. Dafür muss das Erlebnis durch den Hippocampus, der auch als “Wächter der Erinnerung” bezeichnet wird. Und der hat richtig viel zu tun. Denn hier wird entschieden, was im Kurzzeitgedächtnis landet wie zum Beispiel eine Telefonnummer bis sie im Handy abgespeichert ist. Im Langzeitgedächtnis werden die Erfahrungen verewigt, die besonders wichtig sind. Zum Beispiel ein schlimmer Unfall. Das Gehirn ist dabei vergleichbar mit einem gigantischen Kabelnetz, das alle Areale verbindet, die für das Erinnern wichtig sind. Erinnerungen sind Verknüpfungen Je öfter eine einmal erstellte Verbindung im Gehirn benutzt wird, um so sicherer kann sie immer wieder hergestellt werden. Dabei sind Gefühle, Menschen, Räume mit den Erinnerungen verknüpft. Manchmal reicht ein Geruch, und eine verloren geglaubte Erinnerung ist wieder da. Je mehr Hirnareale beteiligt sind, umso präsenter ist die Erinnerung. Das perzeptuelle Gedächtnis im Großhirn ist für Muster zuständig. Der polymodale Cortex der linken Großhirnrinde speichert Fakten. Hier sitzen auch die Sprachzentren. Filterstation Gehirn Gesichter, Gegenstände, Telefonnummern – für alles gibt es ein spezielles Muster von Nervenzellen, die gemeinsam aktiv sind. Wird die Erinnerung ausgelöst, werden diese Vernetzungen zwischen den Neuronen wieder hergestellt, die zuvor beim jeweiligen Erlebnis beteiligt waren. Bei den zahlreichen Eindrücken am Tag wird dauernd gefiltert. Nur das, was aufmerksam verfolgt oder oft benötigt wird, oder was emotional berührt, kann den Filter passieren. Zudem bündelt das Gedächtnis die Informationen nach Themen und bildet Kategorien, bis alles zu einem stimmigen Bild zusammenfügt werden kann. So hilft uns das Gedächtnis, nicht nur Informationen abzuspeichern, sondern auch mit ihnen zu leben.