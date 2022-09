Nicht nur für die Haut gefährlich

Eine schwere Verbrennung umfasst erst mal nur die Haut. Doch das ist nicht alles. Der Körper reagiert auf die Brandverletzung. Es kommt zu Veränderungen, die lebensgefährlich werden können.

Eine falsche Adressangabe

Es ist Samstag der 24. Juni, 16:20 Uhr. Brand in einer Kleingartenanlage. Zugleiter Thomas Leithäuser läuft auf dem Parkplatz eines Discounters umher. Nebenan sind Schrebergärten. Doch Leithäuser kann den Unglücksort nicht finden. Über Funk dann die Meldung: Falsche Adressangabe im Notruf. Es ist nicht die Teichgartenstraße sondern Teichgasse. Zwei Kilometer Fahrweg entfernt. Normalerweise sind die Einsatzfahrzeuge spätestens in acht Minuten am Einsatzort. Die falsche Adresse im Notruf kostet wertvolle Zeit: fast zehn Minuten.

Allein vor Ort

Während Notarzt und Feuerwehr eintreffen, ist Einsatzleiter Bernd Vollmer schon vor Ort: „Mein Führungsassistent kennt sich hier aus, weil er von Friesenheim ist. Das war letztendlich unser großer Vorteil.“ In einer Gartenlaube gab es eine Gasverpuffung. Eine 53jährige Frau und ihr sechsjähriger Enkel erlitten schwere Verbrennungen. Sie schreien vor Schmerzen, werden von Freunden und Bekannten versorgt. Einsatzleiter Bernd Vollmer kann nicht helfen. „Ich steh da mit so einem kleinen Einsatzleitfahrzeug, hab viel Funk, viel Telefon, sonst aber nix. Das ist der Albtraum von jedem, dass man vor dem Löschzug ankommt und nix machen kann.“

Der Unfallhergang

Noch während die Verletzten ins Krankenhaus gebracht werden, ermittelt die Polizei in dem Kleingarten. Etwa einen Monat nach dem Unglück ist der Unfallhergang weitgehend klar:

Zum Zeitpunkt des Unglücks sind die 53jährige Frau und ihr sechsjähriger Enkel in der Gartenlaube. Die Großmutter will Kaffee kochen. Sie benutzt dafür einen Campinggaskocher. Sobald sie das Ventil geöffnet hat, strömt das unsichtbare Gas aus und vermischt sich mit der umgebenden Luft. Da der Raum nicht belüftet ist entstehen so pro Sekunde fast ein Liter zündfähiges Gas-Luftgemisch, das zu Boden sinkt. Ein kleinster Funke ist nun lebensgefährlich. Es kommt zur Verpuffung. Wie es zu der Entzündung kam, konnte nicht geklärt werden. Tatsache ist, dass der Campinggaskocher nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden sollte, da er keine Zündsicherung hat, die ein unkontrolliertes Ausströmen des Gases verhindert hätte.

Lebensgefährliche Verbrennungen

Die Frau erleidet Verbrennungen an Körper und Armen. Sie kommt in das Brandzentrum der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen. Prof. Ulrich Kneser ist einer der Spezialisten weltweit, wenn es um die Behandlung von Brandverletzungen geht: „Anfangs war es das Ausmaß an Verbrennungen, was direkt im Schockraum eine Versorgung notwendig machte.“ Doch dann bedrohte die sogenannte Verbrennungskrankheit das Leben der Frau. „Das bedeutet, dass verschiedene Organsysteme versagen können“, so Kneser. „Das kann auch zu einer Infektion im Körper führen. Und es kann aufgrund des Verbrennungstraumas auch dazu kommen, dass Flüssigkeit in das Gewebe austritt.“ Das führt zu Kreislaufinstabilität. Zweieinhalb Wochen kämpfen die Ärzte in Ludwigshafen um den Zustand der 53-Jährigen. Dann kann sie die Intensivstation verlassen.

Glück im Unglück

Bei dem Unfall wurde auch der sechsjährige Enkel schwer verbrannt. Die Flammen trafen ihn an Beinen, am Arm und im Gesicht. Einen Monat nach dem Unfall muss er immer noch wöchentlich in die Uniklinik Mannheim. Zum Verbandwechsel. Unter Lachgas behandelt ihn die Ärztin Bettina Lange. Ohne das Betäubungsmittel wären die Schmerzen für den Jungen kaum auszuhalten. Er hatte Verbrennungen des ersten und zweiten und sogar dritten Grades. Der erste Grad entspricht in etwa einem starken Sonnenbrand. So wurde er am Gesicht verletzt. Der 2. Verbrennungsgrad bedeutet, dass die Haut nachhaltig geschädigt ist. Ihre Isolierfunktion geht verloren. Das Brandopfer droht auszukühlen. Bei Verbrennungen 3. Und 4. Grades wird die Haut vollständig zerstört. Keime können ungehindert eindringen. Fast wäre eine Hauttrtansplantation nötig gewesen. Doch Ärztin Bettina Lange ist zufrieden mit der Heilung: „Im Ganzen ist es jetzt ohne Hauttransplantation abgeheilt. Was die Kinder immer noch haben, ist ein gewisser Juckreiz in den frischen Wunden durch diese trockenen Krusten. Das kann man medikamentös behandeln und in dem man diese Krusten abmachen bei solchen Verbandswechseln. Aber im Großen und Ganzen hat er riesiges Glück gehabt.“ In wenigen Wochen werden die Verbände des sechsjährigen entfernt. Zurück bleiben ein paar kleine Narben – und die Erinnerung an ein schreckliches Ereignis.