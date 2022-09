So hilft die Feuerwehr, alte Sprengkörper zu beseitigen

per Mail teilen

Noch immer kämpfen Deutschlands Städte mit den explosiven Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs. Die Feuerwehr spielt bei der Beseitigung eine wichtige Rolle. Hier sind zum Teil starke Nerven gefragt.

25.000 Bomben fielen im Zweiten Weltkrieg allein auf Ludwigshafen und Mannheim. Daneben existieren noch eine unbekannte Menge an Granaten. Bernd D. hat so eine im eigenen Keller gefunden. Aufgeregt meldet er das „Überraschungsei“, wie er es nennt, der Feuerwehrleitstelle. Die Granate stammt wohl vom verstorbenen Vater, der massenhaft Metallgegenstände gesammelt habe.

Der Fund beschäftigt nun Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Greve.

Erste Aufgabe: Rechts und links vom Fundort die Bewohner aus den Häusern holen.

Dann: Das Ding fotografieren. Sieht echt aus.

Nun tritt der alarmierte Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz auf den Plan. Zwei Mann stoßen in den Keller vor und tragen die Granate lässig raus.

Es handelt sich um eine französische Wurfgranate, aber die Treibladung ist entfernt, die Granate somit nicht mehr explosiv. Allgemeine Erleichterung und Einsatzende. Ein Kinderspiel? Nicht immer.

Es gibt auch ganz andere Kaliber…

Blindgänger in Baugrube

Gefahrstoff-Alarm für Feuerwache 1 und 2: Bombenfund auf einer Großbaustelle in Ludwigshafen-Friesenheim. Die Einsatzwagen rücken aus, samt ABC-Erkundungsfahrzeug.

Der Einsatzort wird weiträumig abgesperrt: Arbeiter haben mit der Baggerschaufel ein rostiges Objekt erwischt. Eine zähflüssige Substanz tritt aus. Das Zeug brennt auch – denn die Bauarbeiter haben ein Pröbchen, das an der Baggerschaufel klebte, schon versuchsweise angezündet.

Klaus Mottl, Gefahrstoff-Experte der Feuerwehr, untersucht die Bombe noch genauer, mit hochsensiblen „Ex-Messgeräten“, die explosionsfähige Substanzen über Gase in der Luft aufspüren. Mottl misst die Werte in der Umgebung. So lässt sich schnell erkunden, wie weiträumig evakuiert werden muss.

Verdacht: Napalmbombe

Der erste Test zeigt: Es ist eine chemische Substanz, es gibt auch eine Gasentwicklung. Einsatzleiter Hans-Jürgen Böhler hat einen Verdacht. Er weist seinen Mitarbeiter an: „Schau mal in der Datenbank nach: Napalm.“ Sofort hat er es schwarz auf weiß: „Napalm ist eine Brandwaffe mit dem Hauptbestandteil Benzin. Mit Hilfe von Zusatzstoffen wird erreicht, dass Napalm, eine klebrige, zähflüssige Masse, am Ziel haftet und eine starke Brandwirkung entwickelt.“

Napalm verursacht schreckliche Verbrennungen. In Vietnam wurde der teuflische Mix eingesetzt, aber auch schon im Bombenkrieg über Deutschland. Staffelführer Sven Tomaschewski überlegt, wie man vorgehen könnte, sollte sich das Zeug hier entzünden: „Mit Wasser macht man bei Napalm gar nichts. Was funktionieren könnte, ist vielleicht mit Pulver.“

Kampfmittelräumdienst ratlos

Inzwischen ist der Kampfmittelräumdienst angerückt. Die zwei Experten für Bomben und Granaten wirken nach einer Inspektion auch ratlos: Eine Fliegerbombe ist das wohl schon, aber nichts, was ihnen bisher begegnet wäre.

Also muss Klaus Mottl nochmal ran: Eine Probe entnehmen. Nicht der Räumdienst, sondern tatsächlich die Feuerwehr entnimmt Kampfstoffproben und analysiert sie später auch. Jetzt stapft Klaus Mottel nochmal mit Atemschutz zum Fundort, füllt eine Probe der klebrigen Substanz in ein Gläschen.

Ein Schnelltest ergibt: Radioaktiv ist die Probe nicht. Sie kommt auf die Feuerwache.

Gefahrstoffanalyse auf Feuerwache 1

Im Hof der Feuerwache sind Tische mit Testgeräten aufgebaut. Dort rückt Klaus Mottl der Substanz mit einem Raman-Spektrometer auf den Glibber. Ein Laser-Analysegerät. Er und sein Assistent halten vier Meter Abstand während der Messung. Das reicht – meistens, sagen sie. Nun heißt es warten: „Das Gerät hat eine riesige Datenbank“, erklärt Mottl: „Und es gleicht jetzt alle Stoffe in der Datenbank hat mit diesem Stoff ab. Und bringt dann ein Ergebnis.“ Oder auch nicht. Keine Stoffe identifiziert. Eigenartig. Also der zweite Test, mit einem Infrarot-Spektrometer: Das liefert Informationen über die Energiezustände von Molekülen. Auch hier: Fehlanzeige. Es wird allmählich gespenstisch.

Seltene Brandbombe

Die Männer nehmen nun eine Gasprobe von der Substanz. Im Kellerlabor wartet ein GC-Massenspektrometer: Das trennt das Stoffgemisch auf und untersucht die Komponenten. Nach 15 Minuten – Bingo, die ersten Daten erscheinen auf dem Bildschirm: Die Liste der chemischen Substanzen wird schnell immer länger. „In der Messtechnik, nie aufgeben“ freut sich Klaus Mottl: „Zum Schluss kommen wir immer zu einem Ergebnis.“

Durch diese Daten finden können die Experten vom Kampfmittelräumdienst nun die seltene Brandbombe identifizieren: Darin steckt ein Benzinmix zur Brandbeschleunigung, doch zum Glück ist es kein Napalm. Die schlechte Nachricht: Dieser Bombentyp wurde in großen Bündeln abgeworfen. Baufirma und Besitzer des Grundstücks, auf dem der Blindgänger gefunden wurde, bekommen den Rat, das Gelände von Spezialisten weiter untersuchen zu lassen: Es kann sein, dass in der Nähe des Fundorts weitere rostige Überraschungseier ruhen. Aber die Feuerwehr Ludwigshafen ist bereit und nun wieder ein bisschen schlauer in Sachen Bomben und Granaten.