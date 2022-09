Knochenjob bei der Feuerwehr

Feuerwehr ist ein Knochenjob. Neben Mut, Umsicht und Geschick werden auch Ausdauer und Kraft gefordert. Qualitäten, die im Zweifelsfall helfen, eine Brandhölle zu überstehen.

Eine Frau unter einhundertneunundneunzig Männern

Julia Gauweiler ist die einzige Feuerwehrfrau der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Eine Frau unter199 Männern. Sie begann bei der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehren. Dann eroberte erfolgreich die Männerdomäne Berufsfeuerwehr. Zuerst in Kaiserslautern, seit 2014 in Ludwigshafen. „Ich wusste auf was ich mich einlasse“, so die Feuerwehrfrau: „das ist Arbeit, die mir Spaß macht, die mich körperlich fordert und auch geistig, das ist gut für mich, deswegen hab ich mir den Job ausgesucht.“ Doch leicht sie es nicht, mit den männlichen Kollegen mitzuhalten: „Ich muss mich fitter halten und mehr leisten, weil ich weniger Muskeln hab. Die trainiere ich, das weiß ich auch.“

Manchmal, wenn sehr schwere Dinge zu heben sind, holt sie auch Hilfe. Denn neben Ausdauer und Fitness brauchen die Feuerwehrleute oft einfach nur Kraft. Kein Wunder also, dass Frauen noch die absolute Ausnahme bei der Feuerwehr sind.

Knochenjob Feuerwehr

Die körperlichen Belastungen für die Feuerwehrleute wechseln von Einsatz zu Einsatz. Oft entsprechen die Einsätze einem leichten Lauftraining. Doch schnell wird es intensiver. Vor allem dann, wenn es in voller Montur eine Treppe rauf geht, oder die Sauerstoffmaske und spezielle Schutzkleidung getragen wird. In der Regel versucht der Einsatzleiter seine Leute so einzusetzen, dass ihre physische Belastungsgrenze nicht angetastet wird. Trotzdem komme es im Laufe des Berufslebens schon mal vor, dass man physisch so am Ende sei, dass man mal durchatmen muss, so Brandoberinspektor Matthias Armbrust. Auch Oberbrandmeister Klaus Mottl – immerhin schon mal Sieger beim Wettbewerb „Härtester Feuerwehrmann der Welt“ – betont, dass er im Training bleiben muss, um den Job weiter machen zu können. So sehen es auch seine Kollegen. Allerdings könne man viele Anstrengungen durch die Erfahrung vermeiden. Außerdem gäbe es zwischendurch ja viel Freizeit und da könne man sich erholen, so Brandmeister Steven Del Rio Pfeffer. Trotzdem: Feuerwehrleute älter als sechzig Jahre sind selten.

Leistungsnachweis in der Atemschutzübungsanlage

Zwei mal jährlich müssen die Feuerwehrleute in die Atemschutzübungsanlage. Einsatzleiter Bernd Vollmer ist ein Routinier, seit 35 Jahren bei der Feuerwehr. In voller Montur und mit Atemschutzgerät muss er durch die Anlage. Das heißt: Erst Laufband, Endlosleiter, Armtraining und dann in den sogenannten Käfig. Ein Parkour, der den Einsatz in engem und schwierigem Terrain simulieren soll. Sein Atemluftvorrat ist begrenzt. Nur eine Flasche. Gefüllt auf 280 bar. Normalerweise reicht das für gute 30 Minuten. Doch unter Belastung reduziert sich das schnell. Im Käfigparkour gibt es kein Licht. Die Sauerstoffmaske erschwert das Atmen. Bewegen kann sich Bernd Vollmer oft nur kriechend. Ohne zu wissen, wo er weiter kommt. Bei einem echten Einsatz müsste der Feuerwehrmann außerdem immer darauf achten, dass ihm ausreichend Luft für den Rückzug bleibt.

Genug Luft für den Rückweg

Faustregel ist, die doppelte Zeit dafür einzuplanen, wie für den Hinweg. Denn unvorhergesehene Hindernisse können den Rückweg erschweren. Kurz vor Ende des Parkours ist Vollmer kurz ratlos: „Ich hab keinen Ausgang!“ Er tastet hilflos herum. Wichtige Sekunden verstreichen. Jetzt Ruhe bewahren. Denn unter Aufregung würde sein Luftvorrat dahinschmelzen wie Butter in der Sonne. Dann hat er die Lösung. Eine Schiebetür versperrte den Weg. Der Rest ist ein Kinderspiel. Kaum raus aus dem Käfig geht es noch mal an die Fitnessgeräte. Dann ist Bernd Vollmer fertig. Früher habe er die Strecke viel schneller bewältigt. Mittelweile achte er mehr da drauf, seine Kräfte einzuteilen, damit er den Überblick bewahrt. Am Ende ist noch ausreichend Luft in der Flasche.

Bernd Vollmer ist nur noch selten direkt im Geschehen. Trotzdem ist ihm die Übung wichtig: „Ich erfahre, was die Kollegen mitmachen mit dieser Kleidung. Ich kann mir das vorstellen.“ Als Einsatzleiter stehe er mit Dienstuniform und Hemd und Tuchhose draußen am Einsatzort. Da müsse man wissen, wie es seinen Leuten geht: „Das ist so für mich der Potenziometer zu sagen, Ok, wenn ich´s noch kann, kann ichs auch von jedem anderen verlangen.“ Im Einsatz müssen sich eben alle auf die Leistungsfähigkeit ihrer Kollegen verlassen können. Denn der Job bei Feuerwehr ist Teamarbeit.