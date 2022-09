Wie verarbeiten Feuerwehrleute den Einsatz?

Tagtäglich werden Feuerwehrleute mit Bildern konfrontiert, „die andere nicht träumen wollen“. Wie damit umgehen, ohne seelischen Schaden zu nehmen?

Blaulichtgewitter im Ludwigshafener Hemshof-Viertel, nächtlicher Großeinsatz zwischen Kneipen, Bars und türkischen Läden. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr drängen sich vor einem Altbauwohnblock: „SOS-Einsatz: Leben in Gefahr“ – so kam die Meldung von der Leitstelle: „Person droht zu springen.“ Die Anspannung bei den Feuerwehrleuten ist spürbar: Dort oben droht ein Mensch aus dem Fenster zu springen. Während der Drehleiterwagen vor dem Haus rangiert, damit die Männer eventuell von außen an das Fenster gelangen, stapft der „Angriffstrupp“ der Feuerwehr durchs Treppenhaus nach oben. Gerüstet für den Wohnungseinbruch.

Doch oben ist die Polizei ist schon in der Wohnung, und beruhigt den Mann, der zu springen droht. Es war wohl „nur“ ein Beziehungsstreit, die Drohung war nicht wirklich ernst gemeint. „Kein Einsatz für die Feuerwehr“ meldet der Angriffstrupp an den Einsatzleitwagen.

Gewöhnung an Grenzsituationen

Abrücken, stille Heimfahrt durch das nächtliche Ludwigshafen. Kein Drama also, und doch, jede Selbstmorddrohung ruft bei Truppe Bilder in Erinnerung: von Einsätzen, in denen Menschen ihre Absicht wahr machten.

Gegen Mitternacht schreibt Staffelführer Peter Schmierl auf der Feuerwache 2 noch den Einsatzbericht. „Person droht zu springen“ – auch daran gewöhnt man sich, und passt auf, dass man selbst seelisch keinen Schaden nimmt: Wenn ein Selbstmörder tatsächlich springt und man kann nichts mehr tun, dann rät Peter Schmierl jungen Kollegen, „die Augen und Ohren zuzuhalten, bevor er aufkommt“ Das klingt trocken, doch es ist Selbstschutz in einem Job, in dem menschliche Grenzsituationen und schreckliche Eindrücke Alltag sind.

Die Toten hinter den Türen

Tagschicht. Der Einsatzort: ein anonymes Hochhaus. Ein Bewohner ist seit Tagen nicht erreichbar, die Polizei hat nach dem Anruf einer Verwandten die Feuerwehr alarmiert. „Technische Hilfe“ so heißt es, wenn die Feuerwehr eine verschlossene Tür aufbricht. Dahinter ein schlimmer Anblick: Der vermisste Mann liegt tot im Bett. Um die fünfzig, Kettenraucher, so viel weiß der Hausmeister. So richtig kenne man sich ja nicht, in dem Hochhaus. Wahrscheinlich ist laut Notärztin ein natürlicher Tod, vor etwa drei Tagen. Doch die Kripo wird noch kommen und den Fall genauer untersuchen.

Am nächsten Tag, dieselbe Prozedur: Ein Einsatz in einem Hochhaus, Türe öffnen. In der Wohnung finden die Einsatzkräfte die Leiche einer älteren Frau. War es Krankheit, Selbstmord, oder etwas anderes…? Ärzte und Kripo übernehmen auch hier, die Feuerwehr hat ihren Job gemacht. Solche Einsätze sind traurige Routine, einerseits. Und doch, bleibt wieder ein trauriges Bild mehr in den Köpfen der Männer haften. Eines von unzähligen.

Die Fähigkeit, zu vergessen

So geht es monatelang, jahrelang. Tote bei Verkehrsunfällen oder Bränden, auch manche besonders makabren Selbstmorde seien besonders schrecklich, sagen sie. Schlimme Einsätze besprechen die Feuerwehrleute mit Kollegen, manchmal mit Psychologen. Doch was man in dem Job schon braucht, sagt Schichtleiter Udo Bappert, „ist eine gewisse Vergesslichkeit. Dass man so schwere Einsätze nicht ständig im Kopf hat. Dass man eben auch Sachen vergessen kann.

Thomas Holländer ergänzt: „Jeder Feuerwehrmann hat vermutlich in seiner Karriere irgendwas, was er mit ins Grab nimmt. Es gibt Dinge, die wir sehen oder erleben, die wollen andere nicht träumen.“ Der Brandinspektor Thomas Holländer hat in seinen dreißig Berufsjahren schon alles gesehen. Die Grenze des Erträglichen ist für ihn erreicht, wenn bei einem Einsatz die Opfer Kinder sind. Holländer schreibt sich seine Erlebnisse von der Seele, vielleicht wird mal ein Buch daraus.

Besser nicht nachfragen

Seit 17 Jahren ist Luigi Branca dabei. Seine Frau weiß, dass sie ihn nach schweren Einsätzen eine Weile allein lassen muss, sagt er. Jeder hier hat seine Art, das Erlebte zu verarbeiten. Für alle gilt: Wenn man so viel sehen muss, muss man nicht alles sehen, so der Brandoberinspektor: „Irgendwann mal ist das Fass, von dem was man erlebt hat, so voll, dass man halt dadurch krank wird.“ Als Einsatzleiter, sagt Branca, achte er darauf, dass seine Kollegen nicht mit schlimmen Eindrücken belastet werden, wenn es nicht nötig ist: Die Leiche eines Selbstmörders auf den Zuggleisen zum Beispiel „das müssen die sich nicht unbedingt anschauen. Wenn es kein Einsatz für die Feuerwehr ist, dann schütze ich meine Kollegen auch damit, dass ich sie einfach im Auto belasse.“

Deshalb gilt für die Feuerwehr auch das ungeschriebene Gesetz: Beim Einsatz alles geben, alles tun, was möglich ist, um Leben zu retten. Aber – besser nicht im Krankenhaus nachfragen, was mit geborgenen Menschen weiter geschehen ist. „Was ändert das?“, sagt Luigi Branca. „Im Grunde ändert das ja gar nichts. Wir haben unsere Arbeit gemacht, wir haben die Person gerettet, und das sollte eigentlich für uns genug sein, auch.“

Traumatische Einsätze

Nachteinsatz: Bewohner eines Mietshauses riefen wegen Brandgeruchs die Feuerwehr. Tatsächlich, ein seltsamer Geruch. Sie suchen das Haus ab. Nichts Verdächtiges. Ein ungutes Gefühl bleibt. Die Truppe fragt sich: Haben wir wirklich alles gecheckt? In einer 24-Stunden-Schicht immer hellwach sein, nichts übersehen – das zehrt. Mit ihrem Teamgeist stehen sie vieles durch. Manches allerdings bleibt ein Leben lang präsent – eben bis ins Grab. Für die Ludwigshafener Feuerwehr ist ein Einsatz immer noch eine schmerzende Wunde: Der 3. Februar 2008: Ein Großbrand bricht in einem vor allem von Türken bewohnten Haus aus. Rasend schnell breitet sich das Feuer aus. Es gab furchtbare Szenen, die in der Presse für Aufregung sorgten. Die Feuerwehr konnte nicht einfach einen Wasserstrahl in die brennenden Zimmer halten. Thomas Holländer erklärt: „Ein Liter Wasser ergibt 1.700 Liter Wasserdampf. Und der kommt dann von hinten wie eine Wolke auf die Person zu und verbrüht sie komplett. Das muss man wissen.“ Das wussten aber viele Beobachter nicht. Vor allem türkische Medien stellten den Brand in den Kontext fremdenfeindlicher Anschläge, was sich später als falsch erweist. Auch der Feuerwehr wurde Versagen, mangelnde Einsatzbereitschaft vorgeworfen. Neun Tote gab es. Thomas Holländer sagt heute: „Wir haben einige Dinge nicht verstanden, auch, was dann im Nachhinein passiert ist, dass Kollegen beschimpft wurden, und teilweise auch bespuckt wurden. Wir haben 47 Menschen gerettet. Damals hat das keinen interessiert.“

Schöne Momente helfen

Einige Kollegen quittierten danach den Dienst. Doch die meisten sind auch fast zehn Jahre später noch dabei, bei den großen und kleinen Dramen in der Stadt. Und trommeln für Ihre Truppe, wann es geht: Nach einem Einsatz in einem – wie man so sagt – Problemviertel der Stadt setzt der Staffelführer zwei kleine Jungs ins Feuerwehrauto. Mal sehen wie sich das anfühlt, „Das kriegen die nicht mehr aus dem Kopf“ sagt Werner Limbacher lachend.

Tagschicht, Einsatz „technische Hilfe“: Die schwerkranke Frau des Rentners Martin F. öffnet nicht. Er hat keinen Schlüssel dabei, seine Frau geht auch nicht ans Telefon. Wieder das mulmige Gefühl, trotz aller Routine, bei der angerückten Feuerwehr. Hier im zehnten Stock, ist es schwer, von außen mit der Leiter, ans Fenster zu kommen. Also wieder: Türe aufbrechen, reingehen. Und dann: Große Erleichterung. Frau F. ist wohlauf in ihrem Bett am Ende des langen Flurs, sie hat einfach nichts gehört. Auch solche Happy Endings gibt es bei den Einsätzen. Und diese lichten, schönen Momente tragen eben auch dazu bei, dass das bei den Feuerwehrleuten das Fass nicht überläuft.