Rote Retter in Risikoregion

Sie rackern und retten in 24-Stunden-Schichten: Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen arbeitet in der industriellen Risikoregion Rhein-Neckar-Raum.

Viertausendeinhundertsechzehn Mal – so oft rückte die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen im Jahr 2016 aus. 4.116 mal derselbe Ablauf: Menschen rufen, oft in höchster Not, die 112 an, der Mann in der Leitstelle der Feuerwache 1 am Kaiserwörthdamm muss dann so schnell wie möglich erfassen, was Sache ist, wie groß die Gefahr, vor allem für Leib und Leben ist. Er klassifiziert den Anruf nach einem Schema, das jeweils Art und Anzahl der Einsatzkräfte festlegt.

In neun Minuten vor Ort

Ein größerer Einsatz, zum Beispiel ein Hochhausbrand, Schlüsselbegriff „B3“: Der Einsatzleitwagen (ELW) mit technischem Einsatzleiter (TEL) muss dann raus, zwei Wagen mit Drehleitern (DL), und drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF). Jetzt Alarmierung der Truppe per Lautsprecherdurchsage, sowie durch ein Signal am digitalen Melder, den jeder Mann am Gürtel trägt. Aufsitzen und Abfahrt in spätestens zwei Minuten, in acht bis neun Minuten ab Alarmierung vor Ort sein, das ist ihr Anspruch. 199 Mann – und eine Frau – rackern und retten hier non-stop, in 24 Stunden-Schichten. Für die Truppe ein Beruf – und Berufung – mit klarer Zielsetzung: „Wir kommen um zu helfen. Und wir helfen mit allem, was wir können, das ist der Grundgedanke.“

Kleine und große Dramen

Was erwartet uns da? – diesen Gedanken hat jeder der Truppe im Mannschaftswagen während der Anfahrt: Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, oder auch LKW mit Gefahrgut, Brände aller Art, vom Schwelbrand des Komposthaufens bis zum Großbrand eines Wohnhauses – oder einer Lagerhalle oder eines Chemiewerks. Oder: Technische Hilfe, wie Türe öffnen zu Wohnungen von hilflosen Menschen. Wasserrettung, Selbstmorddrohungen. Und immer muss alles schnell gehen: Menschen rausschneiden, raushieven, raushauen. Aber auch im Portfolio: Tierrettungen aller Art und Arten mit dem speziellen „Gerätewagen Tier“ (GW Tier). Natürlich gibt es in den langen Schichten immer auch Routineeinsätze, doch die Bandbreite der kleinen und großen Dramen, zu denen die Feuerwehr gerufen wird, ist erstaunlich groß.

Schlimme Einsätze verarbeiten

„Man muss Idealist sein, wenn man diesen Job macht.“ sagt Thomas Holländer, seit fast dreißig Jahren Feuerwehrmann. Denn nicht immer gehen die Einsätze gut aus. Thomas Holländer hatte in seinem ersten Berufsjahr gleich 14 Tote. Ein Einstand unter „schwarzer Wolke“ wie man in Feuerwehrkreisen sagt. „Man muss ganz schnell einen Weg finden, für sich persönlich, um Einsätze verarbeiten zu können.“ sagt sein Kollege Klaus Mottl, der sich auf Gefahrstoffanalyse spezialisiert hat. „Man hat seine Toten bei sich“, ergänzt Thomas Lenz-Eschmann: „Es sind bestimmte Gerüche, bestimme Geräusche, und dann kommen die Situationen wieder hoch. Und fügt hinzu: An persönliche Grenzen sei er in dem Job durchaus schon gekommen, „aber ein Zweifel bestand nie.“

Hochriskantes Einsatzgebiet

Ihr Haupteinsatzgebiet, die Stadt Ludwigshafen, liegt mitten im Rhein-Neckar-Gebiet: Zusammen mit Mannheim rund eine halbe Millionen Einwohner. Der Ballungsraum ist eine industrielle Hochrisikoregion: Der Chemie- und Pharmagigant BASF sitzt mitten in Ludwigshafen. Rund fünfzig Unternehmen im Mannheim-Ludwigshafener Raum gelten als mögliche „Störfallbetriebe“. Dazu kommen: Deutschlands zweitgrößter Binnenhafen. Einer der größten Rangierbahnhöfe Europas. Ein dichtes Autobahnnetz, auf dem Gefahrguttransporte kreuzen. Da ist schon was geboten. Die Wache Eins in Ludwigshafen ist eine von sechs Stützpunkten der Berufsfeuerwehr auf beiden Seiten des Rheins. Ludwigshafener und Mannheimer Feuerwehr arbeiten eng zusammen.

Feuerwehrmänner sind immer auch Handwerker. Die Truppe muss oft unter extremem Zeitdruck improvisieren: Ihr Werkzeugkoffer, der sogenannte „Rüstwagen“ (RW) ist 26 Tonnen schwer. Im Angebot darin zum Beispiel: Ein Kran, eine Kollektion von Kettensägen, ein Plasmaschneider, eine Vorrichtung, um Straßenbahnen anzuheben.

Zahl der Einsätze steigend

Aber ein Feuerwehrmann muss nicht nur die Technik beherrschen, sondern auch mit Menschen können. Angehörige von 140 Nationen leben in Ludwigshafen. In der rauen, bodenständigen Stadt gibt es schon recht rustikale Ecken. Die Feuerwehrleute bekommen täglich lebensechte Eindrücke: „Wenn Du die Wohnung betrittst“ erzählt Jörg Ruckdeschel “dann siehst Du, wie es wirklich zugeht bei den Menschen. Das kann ein finsteres Bild aufwerfen, das kann aber auch lustig sein. Oder Du erlebst auch schöne Dinge, dass Du Anerkennung bekommst.“ „Für uns sind alle gleich“, bilanziert Thomas Holländer: „Wir kommen zu allen und wir helfen allen. Da gibt’s keine Unterschiede.“

Seit Jahren steigt die Anzahl der Alarmierungen in Ludwigshafen. Und wenn die roten Retter wieder mal rausrollen, weiß niemand genau, was ihn erwartet: Denn kein Einsatz ist wie der andere.