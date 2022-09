Die besten Reportagen

Im Mitmachformat frag odysso beantwortet Axel Wagner Zuschauer-Fragen in spannenden Reportagen. Machen Sie mit!

Ist eine Fahrprüfung für Senioren sinnvoll? Wie gefährlich sind tropische Stechmücken in unseren Gärten? Was passiert mit einer Blutspende, nachdem sie abgenommen wurde? Im Mitmachformat "frag odysso" beantwortet der SWR-Wissenschaftsjournalist Axel Wagner diese Fragen in spannenden Reportagen. So besucht er eine Patientin, die sich mit dem Fuchsbandwurm infiziert hat und geht der Frage nach, wie groß die Gefahr einer Ansteckung im Südwesten ist. Außerdem reist er mit einem Autofahrer in die Schweiz und lässt ihn die dort vorgeschriebene Fahrtüchtigkeitsprüfung für Menschen über 70 durchlaufen. Was bringt dieser Verkehrstest? Bei "frag odysso" helfen Zuschauer aktiv bei der Suche nach den Antworten mit.