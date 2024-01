Abenteuer Diagnose: Black Out

Bei der Fahndung nach der rettenden Diagnose geht es in der Medizin zu wie bei einem Kriminalfall: Es ist die spannende Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen für die Ursache von rätselhaften Beschwerden.

Am Anfang sind es Schmerzen in Knie und Schulter, die mit Medikamenten unter Kontrolle zu bringen sind. Aber bald wird es für Erwin H. unmöglich seiner Arbeit nachzugehen. Immer neue Symptome quälen ihn: eine verstopfte Nase, Atemnot und dann verliert er auch noch das Bewusstsein. Als ein Diagnostiker sich auf Spurensuche begibt, rückt die Lösung des Falls endlich in greifbare Nähe. Doch einige Symptome scheinen nicht in das Bild zu passen. Haben es die Ärzte mit zwei verschiedenen Krankheitsbildern zu tun?

Dieser Juckreiz ist so heftig, dass er sich für Angelika S. eher wie ein Schmerz anfühlt. Vielleicht kommt das irgendwie von der Ernährung? Bei einem Aufenthalt in einem Kloster verzichtet sie auf alle möglichen Nahrungsmittel, doch das bringt nicht wirklich Besserung. Dann treten plötzlich an verschiedenen Stellen des Körpers Blasen auf. Als sich dann auch noch ihre Blutwerte verschlechtern, lenkt ihre Heilpraktikerin den Fall in die entscheidende Richtung.

Als Mika auf die Welt kommt, wird seinem Vater sofort klar, er muss jetzt schnell handeln. Sein ganzes Leben lang schon hat er an seltsamen Anfällen gelitten, nie eine richtige Diagnose bekommen und sich damit irgendwie arrangiert. Doch jetzt ist Mika da und bald stellt sich heraus, dass mit seinen Blutwerten etwas nicht stimmt, das Baby droht zu kollabieren. Steht ihm etwa das gleiche Schicksal wie seinem Vater bevor? Die Spurensuche beginnt.

Abenteuer Diagnose erzählt wahre Geschichten mit dramatischen Wendungen, Geschichten, die das Leben schreibt.