Die gefährlichsten Toxine

Ob vom Menschen gemacht oder aus der Natur stammend: Manche Substanzen sind schon in geringer Menge für den Menschen tödlich – wie unsere Comic-Figur Walter am eigenen Leib erfährt.

Walter hat einen Fehler gemacht. Er hat vor dem Schlafengehen einen Roman über eine perfide Giftmörderin gelesen. Ein richtig gruseliger Roman über eine junge Frau, die genauestens über die Wirkung ihrer tödlichen Substanzen Bescheid weiß und nur die fürchterlichsten Mittel einsetzt. Walters Phantasie – angeregt von der Lektüre -gebiert einen schlimmen Alptraum.

Die Mörderin spritzt Walter Botulinumtoxin

Die mädchenhaft wirkende Mörderin sucht Walter in seinem Schlafzimmer heim und will ihm die Wirkungsweise der drei stärksten Gifte demonstrieren. Gleich zu Beginn das Schlimmste: Botulinumtoxin. Es ist ein Gift, das Bakterien in verdorbenen Fischen oder verschimmelter Wurst herstellen. Die Giftmörderin zaubert einen Teller mit den entsprechenden Zutaten vor Walter in die Luft und zieht mit einer Spritze eine grünliche Flüssigkeit aus der fauligen Masse. Walter will natürlich fliehen. Aber wie so oft in Träumen ist das einfach nicht möglich.

Beim 80 Kilo schweren Walter reichen 80 Milliardstel Gramm vom Botulinumtoxin. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Botulin ist ein Nervengift. Es wirkt am synaptischen Spalt, wo ein Botenstoff den elektrischen Reiz von einer Nervenzelle zur nächsten überträgt. Botulin dringt in die Endplatte der Nervenzelle und blockiert den Botenstoff. Die Reizleitung stoppt. Lähmungen sind die Folge. Walter bekommt Sehstörungen. Schwere Übelkeit befällt ihn. Atmung und Herzschlag werden immer schwächer und Walter stirbt. Zum ersten Mal!

Walter muss Polonium schlucken

Unmittelbar darauf kommt sein Todesengel mit der zweitgiftigsten Substanz: Polonium. Ein radioaktives Halbmetall. Schon 100 Milliardstel Gramm davon sind tödlich. Die radioaktive Strahlung zerstört Gewebe im ganzen Körper. Zellmebranen platzen, genetische Information wird vernichtet. Walter zeigt die typischen Zeichen der Strahlenkrankheit. Haare fallen ihm aus. Es geht ihm verdammt schlecht. Er erbricht sich. Doch dann – ganz typisch für die Strahlenkrankheit – erholt er sich für eine Weile. Reparaturprogramme des Körpers bäumen sich auf. Und Walter fühlt sich fast wieder gesund. Doch es ist aussichtslos. Am Ende siegt das Gift. Walters Seele geht erneut durch die Decke.

Batrachotoxin: das drittstärkste Gift

Das Martyrium will kein Ende nehmen. Schon steht die Mörderin mit einem Pfeilgiftfrosch vor seinem Bett und erntet Batrachotoxin aus der schleimigen Haut des Frosches. Das ist die drittgiftigste Substanz auf Erden. Gelangt sie über Verletzungen in den Körper, wirkt sie verheerend. Schon hundert Millionstel Gramm sind tödlich. Batrachotoxin wirkt vor allem an der Membran von Muskel- und Nervenzellen. Dort ist ein geregelter Transport von Natriumionen durch die Zellmembran entscheidend. Aktive Poren steuern den Fluss der Ionen. Batrachotoxin blockiert die Poren. Natriumionen strömen ständig ungehindert in die Zelle und verändern so ihr elektrisches Potenzial. Muskelzellen können sich nicht mehr entspannen, Nervenzellen keine Reize weiterleiten. Werner wird von Krampfanfällen geschüttelt, er leidet unter Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Angstzuständen, und stirbt schließlich an Atemlähmung oder Herzstillstand, zum dritten Mal. Doch dann wacht Walter auf. Und entsorgt den Roman über die Giftmörderin in den Mülleimer.