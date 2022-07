per Mail teilen

PCBs, polychlorierte Biphenyle, sind giftige und langlebige Chlorverbindungen. Seit 1989 sind sie verboten. Trotzdem finden wir sie noch überall – auch in so manchem alten Gebäude.

Die Verwendung von PCB in Baumaterialien ist seit langem verboten. Dennoch gelangen in alten, öffentlichen Gebäuden, Schulen und Universitäten noch immer große Mengen der krebsverursachenden Chlorverbindungen in die Luft. Wissenschaftler warnen vor einer zu hohen Belastung vor allem bei Kindern.