Wettkampf um´s Herz

Die Idee, eine Maschine zu bauen, die die Arbeit von Herz und Lunge übernimmt, gab es schon im 19. Jahrhundert. Aber erst Mitte des 20. Jahrhunderts begann die Herz-Lungen-Maschine ihren Siegeszug.

Bis zu Beginn der 1950er Jahre werden Patienten für die Herz-OP in einer Eiswanne auf 19 Grad herunter gekühlt. Damit das Gehirn durch die fehlende Durchblutung und den Sauerstoffmangel keinen Schaden nimmt. Dennoch können Eingriffe am stillgelegten Herzen nur wenige Minuten dauern. Mit der Einführung der Herzlungenmaschine ändert sich das grundlegend.

Die Maschine versorgt den Körper und vor allem das empfindliche Gehirn mit sauerstoffreichem Blut. So sind erstmals längere Operationen am stillgelegten Herzen möglich. Stolz stellen sich die Herzchirurgen zur Schau: In einem Fernsehbeitrag aus den 1950er Jahren heißt es: „Gestern Morgen in der chirurgischen Universitätsklinik Düsseldorf. Medizinstudenten verfolgen von der Empore aus einen der schwersten und faszinierendsten Eingriffe: die Operation am offenen Herzen.“

So etabliert sich in den 1960er Jahren das Einsetzen künstlicher Herzklappen zu einer Standardoperation. Immer neue Klappenmodelle werden erprobt. Lange Zeit ist die verschleißarme Kugelklappe der Favorit.

Im Jahr 1967 schließlich die Sensation: die erste Herztransplantation der Welt gelingt in Südafrika in Kapstadt. Louis Washkansky erhält das Herz einer beim Autounfall tödlich verunglückten Frau. Der Chirurg Christian Barnard wird über Nacht zum Medienstar und Liebling der Prominenten. Obwohl Washansky nur 18 Tage überlebt. Im selben Jahr gelingt die erste Bypass-OP, bei der ein verstopftes Herz-Kranz-Gefäß mit einem Ersatzgefäß überbrückt wird. Die Herzchirurgie gilt als die Königsklasse der Medizin.

Werner Forßmann: der „Vater“ des Herzkatheters

Doch schon 1929 leitet der deutsche Assistenzarzt Werner Forßmann eine Entwicklung ein, die Jahrzehnte später den Herzchirurgen ihren Rang streitig machen wird. Forßman schiebt sich einen Katheter über die Arterie im Oberarm ins Herz. Er nutzt den Katheter für Druckmessungen und will eine Diagnosetechnik auf Katheterbasis entwickeln. Doch sein medizinisches Umfeld und seine Vorgesetzten nehmen die Idee nicht ernst. Dennoch erhält Werner Forßmann 1956 für seine Pioniertat den Nobelpreis.

1977 gelingt es Andreas Grüntzig per Katheter Engstellen in Herzkranzgefäßen aufzudehnen. Grüntzig bewerkstelligt dies mit einem Ballon in der Katheterspitze. Eine Revolution: Kardiologen, bis dahin oft nur diagnostische Handlanger der Herzchirurgen, steigen zu „interventionellen“ Kardiologen auf. Und etablieren den Katheter als Alternative zur Bypass-Chirurgie.

1986 wird der Stent eingeführt, um das erneute Zuwuchern der Gefäße nach der Aufdehnung zu verhindern. Der Stent wird per Katheter in die Engstelle geschoben und dort als Stütze gegen die Gefäßwand gepresst. Die Erfolgsbilanz der Kardiologen verbessert sich.

Seit Anfang des Jahrtausends ist es sogar möglich, künstliche Klappen per Katheter im Herzen zu verankern. Spätestens seitdem liefern sich Kardiologen und Chirurgen einen regelrechten Kampf ums Herz. Die Ergebnisse der Herzchirurgen gelten – vor allem bei schweren Erkrankungen – als qualitativ besser und haltbarer. Demgegenüber steht der elegante und wenig belastende High-Tech-Eingriff der Kardiologen.