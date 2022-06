Wie geht´s dem Fisch wirklich?

Kabeljau und Dorsch haben ein Problem. Sie sind zu begehrt. Doch sind die Bestände in Nord- und Ostsee wirklich alle vor dem Zusammenbruch? Forscher zeichnen ein differenziertes Bild.

Seit den 1960er Jahren ist der Kabeljaubestand in der Nordsee zwar um 90 Prozent gesunken – aber seit dem dem historischen Tiefstand 2006 geht es langsam wieder bergauf. Ein wichtiger Indikator: die "Laicherbiomasse" – also die Menge fortpflanzungsfähiger Tiere. Sie liegt beim Kabeljau in der Nordsee mittlerweile bei 169.000 Tonnen. Und damit oberhalb dessen, was die Fischereibiologen vom deutschen Thünen-Institut und ICES (Internationaler Rat für Meeresforschung) als sichere biologische Grenze definiert haben. Das Ziel: Den Meeren nicht mehr Fisch entnehmen, als nachwachsen kann. Aber auch alles auszuschöpfen, was ökologisch vertretbar ist.

Unterschiedliche Diagnosen für Nordostlantik, Nord- und Ostsee

Fünf größere Bestände gibt es vom Kabeljau. Und ihnen geht es unterschiedlich gut. Im Nordostatlantik profitert der Raubfisch vom Klimawandel. Durch die Erwärmung des Wassers findet er mehr Nahrungsangebot – die Bestände haben sich erholt. Anders das Bild in den südlicheren Verbreitungsgebieten wie der Nordsee und der keltischen See: Hier setzen intensive Fischerei und die – für den Kabeljau – zu hohen Temperaturen die Bestände unter Druck. Ganz schlecht geht es derzeit dem Dorsch in der westlichen Ostsee. Er wurde in den vergangenen Jahren stark befischt – und zwar nicht nur durch kommerzielle Fischer aus Deutschland, Dänemark und Schweden. Sondern auch durch Hobbyangler. Zwei bis dreitausend Tonnen Fisch ziehen auch sie jedes Jahr an Land.

Natürliche Schwankungen in überfischten Beständen

In der westlichen Ostsee kam es 2015 außerdem zu einem fast vollständigen Jahrgangsausfall. Dorsche haben ein ritualisiertes Laichverhalten. Die großen Männchen halten bestimmte Reviere, die Weibchen kommen dazu, dann steigen die Tiere in die Wassersäule auf und paaren sich dort. Wenn die Larven schlüpfen, brauchen sie ein gutes Angebot an Plankton, genau in der Menge und Größe, die in ihr Maul paßt. Ist kein Plankton verfügbar, verhungern die Fischlarven. Ein natürlicher Vorgang. Doch wenn ein Bestand so klein ist wie der Dorsch der westlichen Ostsee, kann er solche Schwankungen nicht mehr abpuffern.

Europas Fischereiminister haben bei den aktuellen Fangquoten deshalb ein Minus von 56 Prozent festgelegt. Auch die Hobbyangler bekamen Auflagen. Und zum ersten Mal gab es dieses Jahr eine Laich-Schonzeit. Jetzt hoffen Fischer wie Wissenschaftler auf starke Jahrgänge in den nächsten Jahren, damit der Bestand sich wieder erholt.

Die Wissenschaft vom Fische zählen

Die Fangquoten sind zwar der Prozeß eines politischen Aushandelns unter Europas Fischerei-Ministern. Aber sie fußen auf den Berechnungen und Prognosen wissenschaftlicher Institute. In Deutschland ist das Aufgabe des Thünen-Instituts, einer unabhängigen Forschungseinrichtung, die dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft untersteht. Fische zählen ist keine exakte Wissenschaft. Aber die Experten versuchen, den tatsächlichen Zahlen so nah wie möglich zu kommen. Dazu gehen sie regelmäßig auf Forschungsreisen. In der Nordsee sind das mehrwöchige Touren bis in den Nordostatlantik, in der Ostsee meist zweitätige Seereisen. Auf diesen wird im Namen der Wissenschaft gefischt – eine halbe Stunde mit dem Schleppnetz – und der Fang anschließend gewogen, vermessen und registiert. Das besondere Interesse der Forscher gilt dabei den Otholiten, den Gehörsteinen der Tiere. Sie befinden sich hinter dem Kopf der Tiere und helfen ihnen bei der Orientierung im Wasser. Weil sie mitwachsen, läßt sich mit ihrer Hilfe das Alter der Tiere bestimmen – sie zeigen Jahresringe ähnlich den Ringen eines Baumes.

Altersstruktur führt zu Fangquotenempfehlungen

Das Thünen-Institut für Ostseefischerei versucht derzeit, diese Altersbestimmungen noch weiter zu verfeinern. Die Fische, die auf den Reisen gefangen werden, bekommen eine Chemikalie gespritzt, die sich innerhalb von 24 Stunden abbaut, sich in den Gehörsteinen aber als farbiger Ring ablagert und – zusammen mit einer numerierten Marke - eine taggenaue Markierung hinterläßt. Werden die Fische erneut gefangen, lässt sich feststellen, wie schnell sie gewachsen sind und wie groß ihr Bewegungsradius ist.

All das soll dazu dienen, die Altersstruktur der Bestände noch genauer zu charakterisieren, um vernünftige Vorhersagen und Fangempfehlungen geben zu können. Das wiederum stützt ein langfristiges Fischereimanagement. Viele Bestände sind zwar mittlerweile in einem besseren Zustand als noch vor zehn, 15 Jahren. Wichtig aus Sicht der Wissenschaftler ist, den eingeschlagenen Weg nicht wegen ökonomischen Drucks wieder zu verlassen. Denn Dorsch und Kabeljau brauchen Zeit, um sich langfristig zu erholen. Und nur gesunde Bestände sichern langfristig auch die Lebensgrundlage der Fischer in Nord- und Ostsee.